Takács Nikolas körül nagyot fordult a világ: „Az élethez való hozzáállásom átalakult”

Takács Nikolas annak ellenére, hogy a világlátása érettebb lett, pontosan ugyanaz maradt, aki a pályája elején volt.

Takács Nikolas már máshogy áll az élethez (Fotó: hot! magazin/ HAON)

Takács Nikolas X-Faktor szereplése óta nem változott meg

Emberileg semmit sem változtam. Nyilván az élethez való hozzáállásom átalakult, de ehhez időre és tapasztalatra volt szükségem. Bennem megvan az igény a fejlődésre, hisz nem akarok egy helyben toporogni, mert a világ nagyon gyorsan halad, és ha nem veszem fel a tempót, akkor nem csak lemaradok, nem is fogom jól érezni magam. Szeretném kiélvezni az életet és szeretnék boldog lenni

– kezdte a hot!-nak a különleges hangú énekes.

Nagyra értékeli az élet apróságait. (Fotó: hot! magazin/ TV2)

Lapunk arra is kíváncsi volt, hogy az évek előrehaladtával mi vált igazán fontossá az életében.

„Számomra a boldogságot a momentumok jelentik. Olyan ember vagyok, aki tudja értékelni az apróságokat, mert pontosan látom, mi a fontos, és nem a csilivili a meghatározó.”

Gondolhatnánk, hogy a mai digitális világban egy sikeres előadónak a milliós YouTube-számok jelentik a csúcsot, ám Nikolas számára a siker fogalma valami egészen mélyebb dologban rejlik.

Megváltozott a sikerhez való hozzáállásom, miután személyesen is megéltem. Korábban az embernek csak elképzelései vannak a hírnévről, de valójában nem tudhatja, mi az. Nekem az igazi elismerést az jelenti, hogy eljönnek a koncertekre és meghallgatnak, vagy akár harminc év múltán is szeretik a dalaidat. Nem a számok törvénye a meghatározó, ez önmagában üres dolog. Az igazi visszajelzés az, amikor az emberek útra kelnek érted, megveszik a jegyet, és beszerzik a lemezedet.

Nem vágyik a túlzott figyelemre (Fotó: hot! magazin/ Szabolcs László)

Takács Nikolas: „Nem vagyok az a szangvinikus típus”

Miközben a koncerteken rengeteg ember veszi körül és a színpadon teljesedik ki igazán, a hétköznapokban már egyáltalán nem vágyik a túlzott figyelemre.

Szeretek egyedül lenni, szeretem hallani a saját gondolataimat. Amikor viszont társaságban vagyok, teljesen feltöltődöm: jó a humorom, figyelek másokra, és szeretem az embereket. Ennek ellenére nem vagyok az a szangvinikus típus, aki mindenáron a középpontba vágyik. Nekem ott van a színpad, ott tudok kiteljesedni, de ha utána elmegyek egy buliba, és valamiért én kerülök a középpontba, azt már nem szeretem. Ilyenkor próbálom inkább továbbadni ezt a szeretetet

– mesélte.