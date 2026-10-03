Takács Nikolas körül nagyot fordult a világ: „Az élethez való hozzáállásom átalakult”

Takács Nikolas annak ellenére, hogy a világlátása érettebb lett, pontosan ugyanaz maradt, aki a pályája elején volt.
Emberileg semmit sem változtam. Nyilván az élethez való hozzáállásom átalakult, de ehhez időre és tapasztalatra volt szükségem. Bennem megvan az igény a fejlődésre, hisz nem akarok egy helyben toporogni, mert a világ nagyon gyorsan halad, és ha nem veszem fel a tempót, akkor nem csak lemaradok, nem is fogom jól érezni magam. Szeretném kiélvezni az életet és szeretnék boldog lenni
– kezdte a hot!-nak a különleges hangú énekes.
Lapunk arra is kíváncsi volt, hogy az évek előrehaladtával mi vált igazán fontossá az életében.
„Számomra a boldogságot a momentumok jelentik. Olyan ember vagyok, aki tudja értékelni az apróságokat, mert pontosan látom, mi a fontos, és nem a csilivili a meghatározó.”
Gondolhatnánk, hogy a mai digitális világban egy sikeres előadónak a milliós YouTube-számok jelentik a csúcsot, ám Nikolas számára a siker fogalma valami egészen mélyebb dologban rejlik.
Megváltozott a sikerhez való hozzáállásom, miután személyesen is megéltem. Korábban az embernek csak elképzelései vannak a hírnévről, de valójában nem tudhatja, mi az. Nekem az igazi elismerést az jelenti, hogy eljönnek a koncertekre és meghallgatnak, vagy akár harminc év múltán is szeretik a dalaidat. Nem a számok törvénye a meghatározó, ez önmagában üres dolog. Az igazi visszajelzés az, amikor az emberek útra kelnek érted, megveszik a jegyet, és beszerzik a lemezedet.
Miközben a koncerteken rengeteg ember veszi körül és a színpadon teljesedik ki igazán, a hétköznapokban már egyáltalán nem vágyik a túlzott figyelemre.
Szeretek egyedül lenni, szeretem hallani a saját gondolataimat. Amikor viszont társaságban vagyok, teljesen feltöltődöm: jó a humorom, figyelek másokra, és szeretem az embereket. Ennek ellenére nem vagyok az a szangvinikus típus, aki mindenáron a középpontba vágyik. Nekem ott van a színpad, ott tudok kiteljesedni, de ha utána elmegyek egy buliba, és valamiért én kerülök a középpontba, azt már nem szeretem. Ilyenkor próbálom inkább továbbadni ezt a szeretetet
– mesélte.
Az énekes hatalmas fába vágta a fejszéjét, hiszen a Takács Nikolas Sztárban Sztár versenyzőjeként olyasmit kell nyújtania, amellyel a saját határait feszegeti.
„Kíváncsi vagyok arra, hogy képes vagyok-e olyasmit csinálni, amit eddig még soha. Kifejezetten érdekel a színészi része is és az, hogy a saját hangomból kimozdulva mennyire tudok valaki mássá válni. Ez persze mindig attól függ majd, hogy éppen kit kell megformálnom."
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