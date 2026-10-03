„Eljön az én időm is!” – Gudics Máté mellett találta meg támaszát a Sztárban Sztár versenyzője, Tóth Abigél

Tóth Abigél számára a Sztárban Sztár újabb fontos állomás a karrierjében. Az énekesnő a Megasztárban már bizonyított, ahol a negyedik helyig jutott, most pedig a Sztárban Sztár színpadán mutathatja meg egy teljesen más oldalát. A TV2 sajtótájékoztatóján volt szerencsénk Abigéllel interjút készíteni, ahol nagy mosollyal az arcán jelezte ellenfelének, Gudics Máténak, hogy ezúttal nem szeretne hátul maradni.

Sztárban Sztár 2026: Tóth Abigél és Gudics Máté már a Megasztár alatt is jó kapcsolatban voltak (Fotó: Markovics Gábor)

Sztárban Sztár 2026: „De eljön az én időm is!”

Abigél nem titkolja, nagyon örült, hogy Máté nyerte a Megasztárt, A Sztárban Sztár kapcsán azonban már saját karrierjéről is beszélt.

A Mátéval együtt voltunk a Megasztárban, ő nyerte meg. Én a legboldogabb voltam, mert nagyon megérdemelte. De eljön az én időm is!

– mondta Abigél viccelődve, és hozzátette, Máté mellett saját eredményének is örült: „A negyedik helyemre nagyon büszke vagyok, hiszen fent is maradtam. És örülök, hogy a karrierem felfele ível.” A két énekes útja a Megasztár után sem szakadt meg. Azóta több alkalommal is együtt dolgoztak, így a Sztárban Sztár egy új közegben hozta össze újra őket, amiről így mesélt Abigél.