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„Eljön az én időm is!” – Gudics Máté mellett találta meg támaszát a Sztárban Sztár versenyzője, Tóth Abigél

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Sztárban Sztár 2026
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 03. 06:00
Tóth AbigélGudics Máté
Újra együtt szerepel Gudics Máté és Tóth Abigél. A Sztárban Sztár versenyzői korábban a Megasztárban voltak ellenfelek, azóta azonban a közös munka szorosabbra fűzte kapcsolatukat.
Boróka Noémi
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Tóth Abigél számára a Sztárban Sztár újabb fontos állomás a karrierjében. Az énekesnő a Megasztárban már bizonyított, ahol a negyedik helyig jutott, most pedig a Sztárban Sztár színpadán mutathatja meg egy teljesen más oldalát. A TV2 sajtótájékoztatóján volt szerencsénk Abigéllel interjút készíteni, ahol nagy mosollyal az arcán jelezte ellenfelének, Gudics Máténak, hogy ezúttal nem szeretne hátul maradni.

A Sztárban Sztár versenyzője Tóth Abigél könyököl az asztalnál, és mosolyog a kamerának.
Sztárban Sztár 2026: Tóth Abigél és Gudics Máté már a Megasztár alatt is jó kapcsolatban voltak (Fotó: Markovics Gábor)

Sztárban Sztár 2026: „De eljön az én időm is!”

Abigél nem titkolja, nagyon örült, hogy Máté nyerte a Megasztárt, A Sztárban Sztár kapcsán azonban már saját karrierjéről is beszélt.

A Mátéval együtt voltunk a Megasztárban, ő nyerte meg. Én a legboldogabb voltam, mert nagyon megérdemelte. De eljön az én időm is!

 – mondta Abigél viccelődve, és hozzátette, Máté mellett saját eredményének is örült: „A negyedik helyemre nagyon büszke vagyok, hiszen fent is maradtam. És örülök, hogy a karrierem felfele ível.” A két énekes útja a Megasztár után sem szakadt meg. Azóta több alkalommal is együtt dolgoztak, így a Sztárban Sztár egy új közegben hozta össze újra őket, amiről így mesélt Abigél.

Tóth Abigél Till Attila mellett áll a színpadon mikrofonnal a kezében.
Tóth Abigél a TV2 sajtótájékoztatóján mesélt nekünk terveiről (Fotó: TV2)

Igazából örülök, hogy végigcsinálhatok vele megint egy műsort. Azóta mi már voltunk együtt koncertezni Olaszországban is. Meg sok helyen vagyunk együtt, és megszoktuk már egymás társaságát

mondta Tóth Abigél, akinek a Sztárban Sztár első adásában nyújtott teljesítménye után Stohl András annyira meghatódott, és könnyek között értékelte az előadást: „Én nagyon sokat vagyok az erdőn és voltam Erdélyben is. És az, ahogy te énekelsz, vagy ahogy most énekeltél, akkor azt éreztem, hogy jó, hogy magyar vagyok” - mondta halkan, könnyes szemmel a színész. Az új műsor így tehát egy újabb lehetőség a fiatal énekesnőnek, hogy megmutassa, mire képes a Megasztár után.

@origo_hu

Maximális pontszámmal jutott tovább Tóth Abigél a Sztárban Sztár első adásában. De kiderült, hogy nem csak a tehetségének köszönhette a sikerét. Szerinte a cuki kabalájának is, amit még a nagymamájától kapott és az asszony halála óta magánál hord. Így a malacka nem csak szerencsét hoz neki, de általa a nagyiját is közelebb érezheti magához. #origo #tóthabigél #sztárbansztár #kabala #nagymama

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