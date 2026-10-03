„Eljön az én időm is!” – Gudics Máté mellett találta meg támaszát a Sztárban Sztár versenyzője, Tóth Abigél

Tóth Abigél számára a Sztárban Sztár újabb fontos állomás a karrierjében. Az énekesnő a Megasztárban már bizonyított, ahol a negyedik helyig jutott, most pedig a Sztárban Sztár színpadán mutathatja meg egy teljesen más oldalát. A TV2 sajtótájékoztatóján volt szerencsénk Abigéllel interjút készíteni, ahol nagy mosollyal az arcán jelezte ellenfelének, Gudics Máténak, hogy ezúttal nem szeretne hátul maradni.
Abigél nem titkolja, nagyon örült, hogy Máté nyerte a Megasztárt, A Sztárban Sztár kapcsán azonban már saját karrierjéről is beszélt.
A Mátéval együtt voltunk a Megasztárban, ő nyerte meg. Én a legboldogabb voltam, mert nagyon megérdemelte. De eljön az én időm is!
– mondta Abigél viccelődve, és hozzátette, Máté mellett saját eredményének is örült: „A negyedik helyemre nagyon büszke vagyok, hiszen fent is maradtam. És örülök, hogy a karrierem felfele ível.” A két énekes útja a Megasztár után sem szakadt meg. Azóta több alkalommal is együtt dolgoztak, így a Sztárban Sztár egy új közegben hozta össze újra őket, amiről így mesélt Abigél.
Igazából örülök, hogy végigcsinálhatok vele megint egy műsort. Azóta mi már voltunk együtt koncertezni Olaszországban is. Meg sok helyen vagyunk együtt, és megszoktuk már egymás társaságát
– mondta Tóth Abigél, akinek a Sztárban Sztár első adásában nyújtott teljesítménye után Stohl András annyira meghatódott, és könnyek között értékelte az előadást: „Én nagyon sokat vagyok az erdőn és voltam Erdélyben is. És az, ahogy te énekelsz, vagy ahogy most énekeltél, akkor azt éreztem, hogy jó, hogy magyar vagyok” - mondta halkan, könnyes szemmel a színész. Az új műsor így tehát egy újabb lehetőség a fiatal énekesnőnek, hogy megmutassa, mire képes a Megasztár után.
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