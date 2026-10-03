Várat még magára az igazi őszi időjárás: fátyolfelhős reggel után ismét ránk mosolyog a nap

Aki már várja, hogy a sárguló faleveleken kopogjanak az őszi esőcseppek, annak rossz hírünk van. Az igazi filmbe illő őszi időjárás még várat magára.

Mutatjuk, mit tartogat az időjárás szombatra. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Mutatjuk, mit tartogat az időjárás szombatra!

A szombati nap igazi fátyolfelhős reggellel indul, de az őszi idill gyorsan el fog illanni, és ismét a napsütésé lesz a főszerep. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad, mindemellett számottevő csapadék továbbra sem várható. A hajnal és reggel néhol csípős lesz, -1 és 12 fok között alakul, a HungaroMet előrejelzései szerint a mínusz fokok főként az ország északkeleti részén fordulnak majd elő. Délutánra a napsütéssel együtt ismét visszatér a meleg: 23-27 fok körülire emelkedik a hőmérséklet - írta a Köpönyeg.