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Várat még magára az igazi őszi időjárás: fátyolfelhős reggel után ismét ránk mosolyog a nap

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors időjárás
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 03. 07:00
őszhőmérséklet
A filmbe illő őszi idő még mindig várat magára: számottevő csapadék nem érkezik, és a csípős reggel után ismét 25 fok fölé melegszik a levegő. Mutatjuk, mit tartogat az időjárás!

Aki már várja, hogy a sárguló faleveleken kopogjanak az őszi esőcseppek, annak rossz hírünk van. Az igazi filmbe illő őszi időjárás még várat magára.

Mutatjuk, mit tartogat az időjárás szombatra!
Mutatjuk, mit tartogat az időjárás szombatra. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Mutatjuk, mit tartogat az időjárás szombatra!

A szombati nap igazi fátyolfelhős reggellel indul, de az őszi idill gyorsan el fog illanni, és ismét a napsütésé lesz a főszerep. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad, mindemellett számottevő csapadék továbbra sem várható. A hajnal és reggel néhol csípős lesz, -1 és 12 fok között alakul, a HungaroMet előrejelzései szerint a mínusz fokok főként az ország északkeleti részén fordulnak majd elő. Délutánra a napsütéssel együtt ismét visszatér a meleg: 23-27 fok körülire emelkedik a hőmérséklet - írta a Köpönyeg.

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu