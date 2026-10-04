„Egy kicsit rá vagyok parázva erre a produkcióra” – Ádám Szofi Michael Jacksonként lép színpadra

Ádám Szofi a Sztárban Sztár 2026-os évadának egyik legnagyobb meglepetése, hiszen hétről hétre elképesztő teljesítményt nyújt, amit a zsűri már-már el is vár tőle. Ez persze nem kis nyomást helyez a fiatal énekesnőre, különösen ezen a héten, amikor a pop királyát kell alakítania. Sofi Michael Jackson bőrébe bújik majd, amitől elmondása szerint kissé „beparázott”. A Borsnak elárulta, milyen volt a felkészülés.

Sofi Daraként varázsolta el a közönséget és a zsűrit múlt héten, a Sztárban Sztár 3. adásában pedig Michael Jackson lesz (Fotó: Markovics Gábor)

A Sztárban Sztár 12. évadának versenyzői között Ádám Szofi az egyik legfiatalabb, mégis olyan sikerrel veszi az akadályokat, amire sokan nem számítottak volna tőle. Így van ezzel a Sztárban Sztár zsűrije is, és egyenesen imádják a fiatal énekesnőt. Ez pedig arra ösztönzi Sofit, hogy keresse az egyre nagyobb kihívásokat. Éppen ezért már a Dara Bangaranga című dala után lapunknak elárulta, hogy szívesen bevállalná Freddie Mercury vagy Michael Jackson megformálását, utóbbit pedig most meg is kapta.

„Bemondtam keményen, aztán úgy néz ki, az univerzum hallgat rám. De kicsit úgy érzem magam, hogy »Jézusom, mi van?«. Szóval, amikor megtudtam, hogy Michael Jackson leszek, akkor kicsit hátast dobtam, mert a Bangaranga után úgy gondoltam, hogy ennél nehezebb feladat kevés van, és talán nem is lesz a műsor alatt, és most itt van ez. A pop királyát megjeleníteni a színpadon szinte egyenlő a lehetetlennel, de örülök neki, szeretem a nehéz feladatokat” – kezdte Sofi a Borsnak.

Reménykedtem benne, hogy a múlt hét után kicsit pihenhetek, és inkább hangügyileg kell valami komolyat hoznom, de nem, táncolni fogok megint keményen. Egyébként úgy gondolom, hogy még ha a mozgását nem is tudom maximálisan utánozni, a hangját akkor is szeretném, amennyire lehet, mert nekem az a legfontosabb

– árulta el.

A Sztárban Sztár Ádám Szofi számára egy új utat jelent az életében, ami miatt megszabadult a káros szenvedélyeitől (Fotó: Szabolcs László)

A Sztárban Sztár Sofit egyre nagyobb kihívások elé állítja

A laza rapper lány arról is mesélt, hogy mennyire érzi magát nyomás alatt a rengeteg pozitív kritika után, na meg, hogy milyen új utat nyitott az életében a műsor.

Maximalista vagyok, főleg ezzel a műsorral kapcsolatban. Nem csak magamnak szeretnék bizonyítani, hanem másokat is szórakoztatni szeretnék, és mindenkit le akarok kötni, hogy leüljenek a tévéhez és élvezzék, amit csinálok. Ezek a visszajelzések pedig nagyon ráerősítenek arra, hogy nincs megállás, és még több energiát kapok hozzá, szóval még több kedvem is van nyomni. Bár most a gyakorlással kicsit neccesebben vagyok, mert egy kicsit rá vagyok parázva erre a produkcióra. Nem szeretném, hogy ez paródiaként jöjjön le, hiszen a pop királya megérdemli, hogy a lehető legjobban hozzam őt

– vallotta be.