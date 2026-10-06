Korda György zakója, Csepregi Éva kalapja... igazi ereklyéket láthattunk a Sztárban Sztárban

A Sztárban Sztár 12. évadában újabb 12 tehetséges énekes szállt versenybe, ám jövő héten már csak nyolcan mérhetik össze a tudásukat. Persze, ahogy a verseny egyre kiélezettebbé válik, a szereplők is egyre több munkát fektetnek a produkcióikba. Ráadásul néhányuknak olyan szerencséje van, hogy egy-egy hazai előadó megformálásánál még őt magát is segítségül hívhatják, akik előszeretettel járulnak hozzá néhány ereklyével is az előadás sikeréhez. Mutatjuk, miket láthattunk eddig!

Dr. Mátyás Csepregi Évaként újabb elsöprő sikert és adásgyőzelmet zsebelt be a Sztárban Sztár 2026-os évadában (Fotó: Gábor Zoltán)

A Sztárban Sztár 3. adásának győztese Dr. Mátyás lett, aki Csepregi Éva Yo Yo című dalával állt színpadra. Az énekes pedig tökéletes teljesítményt nyújtott, annyira, hogy a Sztárban Sztár zsűrije a produkció felééig el sem hitte, hogy valóban Matyi énekel és nem a Neoton Família énekesnője. Ehhez persze valószínűleg az is hatalmas kapaszkodót nyújtott neki, hogy maga Csepregi Éva segített a próbákon, mind eltalálni a megfelelő hangot, mind pedig a koreográfia és apró mozdulatok elsajátításában. Emellett még a legendás mikrofon pörgetést is megpróbálta megtanítani neki, de végül ehelyett csak egy egyszerűbb mozdulatot láthattunk a színpadon. Dr. Mátyás viszont nem akármilyen mikrofonállvánnyal mutatta be ezt a lépést, hanem az énekesnő sajátjával, ami bár meglehetősen alacsony volt számára, annál nagyobb erőt adott neki, akárcsak az Éva monogramjával dedikált kalap, amit feltehetően szintén a Neoton sztárja adott neki, és amit egész este viselt.

Takács Nikolas Korda György bőrébe bújt, na meg a zakójába, amit az énekes maga adott neki (Fotó: Gábor Zoltán)

A Sztárban Sztár szereplői imádják az ereklyéket

Takács Nikolas szintén abban a szerencsés helyzetben volt ezen a héten, hogy találkozhatott a dala eredeti előadójával, azaz Korda Györggyel, sőt a feleségével, Balázs Klárival is. És bár az énekes már ismerte a Korda házaspárt korábban, most nagyon jól jött az a segítség, amit a próbán nyújtottak neki. Ráadásul Gyuri bácsi még az eredeti, Amerikában vásárolt zakóját is elküldte utólag Nikolasnak, hogy azt viselhesse a színpadon. Ezek után pedig nem csoda, hogy az énekes hatalmas sikert aratott a Sztárban Sztár zsűrijénél és a nézőknél egyaránt.