Szinetár Dóra egy rendkívüli alkalomból megmutatta unokáját: 30 éves lett a fia

Szinetár Dóra életében az idei év különösen fontos családi mérföldköveket hozott. Fia, Lőcsei Márton nemrég édesapa lett, így a színésznőből nagymama lett, most pedig fia a 30. születésnapját ünnepli. Dóra ebből az alkalomból a közösségi oldalán osztott meg egy közös fotót, amelyen fia és kisunokája is látható.

Szinetár Dóra fia, Lőcsei Márton idén lett apuka (Fotó: Máté Krisztián)

Elképesztően aranyos fotót osztott meg Szinetár Dóra

Szinetár Dóra Facebookra posztolt bejegyzésében arról írt, hogy még mindig furcsa számára kimondani: a fia már harmincéves, és egy aranyos családi fotót is megosztott.

30 éves lett a fiam. Ízlelgetem ezt a mondatot, de még nehéz vele mit kezdeni. És nem azért, mert akkor „én is öregszem!” Dehogyis! Az nem érdekel ilyen formán. Sokkal inkább az, hogy akkor ő most tényleg felnőtt?! Pedig már régóta az...

– írta a színésznő. Dóra azt is büszkén sorolta, hogy fia már saját családot alapított: felesége van, két hete pedig megszületett a kislánya is. Emellett sikeres a munkájában, és a színésznő szerint komoly, érett és okos felnőttként éli az életét. „Nagyon büszke vagyok rá!!! Isten éltesse nagyon sokáig itt is!” – köszöntötte fel fiát.

Szinetár Dóra férje Makranczi Zalán, akivel egy közös gyermeket nevelnek (Fotó: Fábián Bori)

A születésnap azért is különleges, mert Márton mindössze néhány hete lett édesapa. Szinetár Dóra így most már nemcsak háromgyermekes édesanyaként, hanem nagymamaként is új szerepet él meg. Az első unoka, Panka szeptemberben született meg, és a színésznő korábban is beszélt arról, mennyire fontos mérföldkő számára, hogy a család új taggal bővült.