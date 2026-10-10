Szinetár Dóra egy rendkívüli alkalomból megmutatta unokáját: 30 éves lett a fia

Szinetár Dóra életében az idei év különösen fontos családi mérföldköveket hozott. Fia, Lőcsei Márton nemrég édesapa lett, így a színésznőből nagymama lett, most pedig fia a 30. születésnapját ünnepli. Dóra ebből az alkalomból a közösségi oldalán osztott meg egy közös fotót, amelyen fia és kisunokája is látható.
Szinetár Dóra Facebookra posztolt bejegyzésében arról írt, hogy még mindig furcsa számára kimondani: a fia már harmincéves, és egy aranyos családi fotót is megosztott.
30 éves lett a fiam. Ízlelgetem ezt a mondatot, de még nehéz vele mit kezdeni. És nem azért, mert akkor „én is öregszem!” Dehogyis! Az nem érdekel ilyen formán. Sokkal inkább az, hogy akkor ő most tényleg felnőtt?! Pedig már régóta az...
– írta a színésznő. Dóra azt is büszkén sorolta, hogy fia már saját családot alapított: felesége van, két hete pedig megszületett a kislánya is. Emellett sikeres a munkájában, és a színésznő szerint komoly, érett és okos felnőttként éli az életét. „Nagyon büszke vagyok rá!!! Isten éltesse nagyon sokáig itt is!” – köszöntötte fel fiát.
A születésnap azért is különleges, mert Márton mindössze néhány hete lett édesapa. Szinetár Dóra így most már nemcsak háromgyermekes édesanyaként, hanem nagymamaként is új szerepet él meg. Az első unoka, Panka szeptemberben született meg, és a színésznő korábban is beszélt arról, mennyire fontos mérföldkő számára, hogy a család új taggal bővült.
Nem véletlen, hogy a színésznő a nagymamaság kapcsán az anyaságról és a munkáról, illetve a család egyensúlyáról is őszintén beszélt. A Jakupcsek Gabriellának adott interjúban arról fogalmazott, hogy szerinte nagy tévedés, ha valaki kizárólag a karrierje miatt mond le a gyermekvállalásról.
„Azt gondolom, hogy nem kell mindenkinek gyereket szülni, és én nem azt mondom, hogy mindenkinek ez a nagy boldogság az életében, de ha valakiben valaha megfogalmazódott, hogy szeretne anyuka lenni, akkor csak azért nem megtenni, mert a munkája az fölé van helyezve, az egy nagyon nagy marhaság, mert a munka elmúlik”
– mondta. A színésznő mostani családi fotója pedig pontosan azt mutatja, milyen különleges időszakot él meg: miközben legidősebb gyermeke már a harmincadik születésnapját ünnepli, ő néhány hete nagymama lett.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.