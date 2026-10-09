Szinetár Dóra kimondta: „Ha valaki csak azért nem vállalt gyereket, mert a munkáját fölé helyezte, az egy nagy butaság”

Szinetár Dóra a nagymamaságról beszélgetett Jakupcsek Gabriellával, ám szóba került az anyaság és a karrier kérdése is. A színésznő szerint hatalmas tévedés lehet, ha valaki kizárólag a munkája miatt mond le a gyerekvállalásról, amit részletesebben is kifejtett.

Szinetár Dóra fia, Lőcsei Márton idén szeptemberben lett apuka (Fotó: Máté Krisztián)

Szinetár Dóra szerint nem érdemes a gyereket a karrier mögé sorolni

Szinetár Dóra számára különleges időszak kezdődött: szeptemberben megszületett első unokája, Panka, aki nagyobbik fia, Lőcsei Márton gyermeke. A színésznő korábban arról beszélt, hogy hatalmas mérföldkő számára a nagymamaság, ugyanakkor még neki is új szerep, amelyet meg kell tanulnia. Az RTL Reggeliben Jakupcsek Gabriellával beszélgetve azonban a nagymamaság kapcsán az anyaság és a pálya összeegyeztetésének kérdése is előkerült.

Szinetár Dóra Jászai Mari-díjas színésznő, énekesnő (Fotó: Ádám János)

Jakupcsek arról beszélt, hogy korábban több nagy színésznő is azért nem vállalt gyermeket, mert a szakmában úgy érezte, ezt nem engedheti meg magának.

A Honthy Hannának és mondhatnék még néhány színésznőt, nem lett gyereke, mert egyszerűen abban a korban az vállalhatatlan volt, hogy ne ők legyenek a női szimbólumok, és nem engedték meg még a gyereket sem maguknak, vagy azt, hogy unokák serege vegye őket körbe

– fogalmazott Jakupcsek Gabriella. Szinetár Dóra szerint ezen a gondolkodáson már ideje változtatni. Úgy véli, a művészeknek sem kellene úgy tekinteniük a gyerekvállalásra, mintha az szükségszerűen a karrierjük végét jelentené.

Én örülök, hogy ez kezd tudatossá válni, és kezdjük felvállalni azt színésznőkként, művészként, színpadi emberként, hogy ha valaki csak azért nem vállalt gyereket, mert hogy a pályáját félti, az egy nagy butaság

A színésznő ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy egyáltalán nem gondolja, hogy mindenkinek gyermeket kell vállalnia.