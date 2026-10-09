Szinetár Dóra kimondta: „Ha valaki csak azért nem vállalt gyereket, mert a munkáját fölé helyezte, az egy nagy butaság”

Szinetár Dóra a nagymamaságról beszélgetett Jakupcsek Gabriellával, ám szóba került az anyaság és a karrier kérdése is. A színésznő szerint hatalmas tévedés lehet, ha valaki kizárólag a munkája miatt mond le a gyerekvállalásról, amit részletesebben is kifejtett.
Szinetár Dóra számára különleges időszak kezdődött: szeptemberben megszületett első unokája, Panka, aki nagyobbik fia, Lőcsei Márton gyermeke. A színésznő korábban arról beszélt, hogy hatalmas mérföldkő számára a nagymamaság, ugyanakkor még neki is új szerep, amelyet meg kell tanulnia. Az RTL Reggeliben Jakupcsek Gabriellával beszélgetve azonban a nagymamaság kapcsán az anyaság és a pálya összeegyeztetésének kérdése is előkerült.
Jakupcsek arról beszélt, hogy korábban több nagy színésznő is azért nem vállalt gyermeket, mert a szakmában úgy érezte, ezt nem engedheti meg magának.
A Honthy Hannának és mondhatnék még néhány színésznőt, nem lett gyereke, mert egyszerűen abban a korban az vállalhatatlan volt, hogy ne ők legyenek a női szimbólumok, és nem engedték meg még a gyereket sem maguknak, vagy azt, hogy unokák serege vegye őket körbe
– fogalmazott Jakupcsek Gabriella. Szinetár Dóra szerint ezen a gondolkodáson már ideje változtatni. Úgy véli, a művészeknek sem kellene úgy tekinteniük a gyerekvállalásra, mintha az szükségszerűen a karrierjük végét jelentené.
Én örülök, hogy ez kezd tudatossá válni, és kezdjük felvállalni azt színésznőkként, művészként, színpadi emberként, hogy ha valaki csak azért nem vállalt gyereket, mert hogy a pályáját félti, az egy nagy butaság
A színésznő ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy egyáltalán nem gondolja, hogy mindenkinek gyermeket kell vállalnia.
Azt gondolom, hogy nem kell mindenkinek gyereket szülni, és én nem azt mondom, hogy mindenkinek ez a nagy boldogság az életében, de ha valakibe valaha megfogalmazódott, hogy szeretne anyuka lenni, akkor csak azért nem megtenni, mert a munkája az fölé van helyezve, az egy nagyon nagy marhaság, mert a munka elmúlik
– zárta gondolatát Szinetár Dóra.
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