Sáfrány Emese az anyaságról: „Következetes szülőnek tartom magam”

Sáfrány Emese számára egyértelműen az elszakadás jelentette a legnagyobb kihívást, hiszen a kisfiával csodálatra méltó kötelék van közöttük.
Persze nehéz volt a távollét, de ő is és én is tudtunk alkalmazkodni a helyzethez. Szerencsére jól felépítettük, és mindent megbeszéltünk, így pontosan tudta, hol vagyok, most pedig még a műsor adásaiba is belenéz velem. Nagyon anyás, rendkívül ragaszkodó gyerek, és hihetetlenül szoros a kötelék közöttünk. Éppen ezért próbálok Nolennel minél több minőségi időt eltölteni, amikor tényleg közösen programozunk vagy játszunk. Most például imád unózni, de az erdőjárás is a kedvenc elfoglaltságai közé tartozik. Már nagyon várjuk, hogy gyönyörű, színes őszi ruhát öltsön a természet, és végre nagyokat sétálhassunk
– kezdte a hot!-nak Emese.
A csinos sztár azt is elárulta, hogy milyen nevelési elvek szerint egyengeti a gyermeke útját, és mi az a legfőbb érték, amit mindenképpen szeretne átadni neki a mindennapokban.
„Nagyon következetes szülőnek tartom magam, szerintem ez az első és legfontosabb, de mindemellett laza is vagyok. Például kifejezetten tudatosan arra nevelem, hogy mindent osszon meg velem, bármilyen érzés is kavarog benne. Ha esetleg valami csínytevést követett el, inkább mondja el; én mindig értékelem az őszinteséget. Nyilván ilyenkor elmagyarázom neki, hogy mit miért nem szabad, miért nem jó vagy éppen miért veszélyes, de mindenképpen megdicsérem azért, mert bátran el merte mondani, még akkor is, ha előtte esetleg tartott a leszidástól” – mondta Sáfrány Emese fiáról.
Kezdetben volt némi kétsége a Farm VIP-val kapcsolatban, ám a játék végül egy jó önismereti leckének bizonyult, hiszen Emese valami újat tudott meg önmagáról.
Az Ázsia Expresszből kiindulva – ahol folyamatosan mozgásban voltunk, és imádtam – tartottam tőle, hogy ez nem nekem való. Azt hittem, a pörgős életmódom miatt megterhelő lesz órákon át ülni és olyan monoton tevékenységekkel foglalkozni, mint a varrás. Ám itt jöttem rá, hogy mennyire testhezálló számomra a vidéki nyugalom, vagy egyszerűen csak változtam az elmúlt években, hisz kimondottan jólesett a monotonitás. Megjegyzem, ez indította el bennem a gondolatot, hogy visszatérjek a festészethez is, hiszen az is egy hasonlóan elmélyült ülőmunka
– mesélte.
Azt is hozzátette, hogy a játék során olyan gyakorlati tapasztalatokkal gazdagodott, amelyekre korábban egyáltalán nem nyílt lehetősége.
„Nagyon hasznosnak tartom azt a tudást, amit ott megszereztünk, és kifejezetten érdekes volt belelátni ebbe a világba. Bár vidéki lány vagyok, egy kisvárosban éltünk, így nem tartottunk állatokat, és a ház körüli teendőket sem kellett ellátnom. Ennek ellenére nagyon tetszett az egész varázsa. Azt nem mondom, hogy szeretnék így élni, de egy biztos: ha eljön a civilizációs összeomlás, akkor túl fogok élni.”
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