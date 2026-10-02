Sáfrány Emese az anyaságról: „Következetes szülőnek tartom magam”

Sáfrány Emese számára egyértelműen az elszakadás jelentette a legnagyobb kihívást, hiszen a kisfiával csodálatra méltó kötelék van közöttük.

Sáfrány Emese gyermekét hiányolta a legjobban a Farm VIP alatt (Fotó: hot! magazin/ TV2)

Sáfrány Emese és Nolen imádnak együtt időt tölteni

Emese elárulta, milyen értékeket tart fontosnak kisfia nevelésében

Megosztotta a Farm VIP-val kapcsolatos érzéseit is

Sáfrány Emese kisfiával szoros kapcsolatot ápol

Persze nehéz volt a távollét, de ő is és én is tudtunk alkalmazkodni a helyzethez. Szerencsére jól felépítettük, és mindent megbeszéltünk, így pontosan tudta, hol vagyok, most pedig még a műsor adásaiba is belenéz velem. Nagyon anyás, rendkívül ragaszkodó gyerek, és hihetetlenül szoros a kötelék közöttünk. Éppen ezért próbálok Nolennel minél több minőségi időt eltölteni, amikor tényleg közösen programozunk vagy játszunk. Most például imád unózni, de az erdőjárás is a kedvenc elfoglaltságai közé tartozik. Már nagyon várjuk, hogy gyönyörű, színes őszi ruhát öltsön a természet, és végre nagyokat sétálhassunk

– kezdte a hot!-nak Emese.

Szeretné, ha Nolen mindent megosztana vele (Fotó: hot! magazin/ TV2)

A csinos sztár azt is elárulta, hogy milyen nevelési elvek szerint egyengeti a gyermeke útját, és mi az a legfőbb érték, amit mindenképpen szeretne átadni neki a mindennapokban.

„Nagyon következetes szülőnek tartom magam, szerintem ez az első és legfontosabb, de mindemellett laza is vagyok. Például kifejezetten tudatosan arra nevelem, hogy mindent osszon meg velem, bármilyen érzés is kavarog benne. Ha esetleg valami csínytevést követett el, inkább mondja el; én mindig értékelem az őszinteséget. Nyilván ilyenkor elmagyarázom neki, hogy mit miért nem szabad, miért nem jó vagy éppen miért veszélyes, de mindenképpen megdicsérem azért, mert bátran el merte mondani, még akkor is, ha előtte esetleg tartott a leszidástól” – mondta Sáfrány Emese fiáról.

Tartott eleinte a Farm VIP nehézségeitől (Fotó: hot! magazin/ TV2)

Sáfrány Emese a Farm VIP-ról: „Kimondottan jólesett a monotonitás”

Kezdetben volt némi kétsége a Farm VIP-val kapcsolatban, ám a játék végül egy jó önismereti leckének bizonyult, hiszen Emese valami újat tudott meg önmagáról.

Az Ázsia Expresszből kiindulva – ahol folyamatosan mozgásban voltunk, és imádtam – tartottam tőle, hogy ez nem nekem való. Azt hittem, a pörgős életmódom miatt megterhelő lesz órákon át ülni és olyan monoton tevékenységekkel foglalkozni, mint a varrás. Ám itt jöttem rá, hogy mennyire testhezálló számomra a vidéki nyugalom, vagy egyszerűen csak változtam az elmúlt években, hisz kimondottan jólesett a monotonitás. Megjegyzem, ez indította el bennem a gondolatot, hogy visszatérjek a festészethez is, hiszen az is egy hasonlóan elmélyült ülőmunka

– mesélte.