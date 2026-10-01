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Farm VIP: Óriási fordulat, mindenkinek hazudtak a sárgák – „Úgy néz ki, hogy milliomosok leszünk”

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors zsolti gazda
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 01. 23:20
Kenéz NóraFarm VIP
Ilyen még nem történt az idei évadban! A Farm VIP csütörtöki adásában Zsolti gazda titkos küldetéssel bízta meg a három sárga játékost, akiknek hazudniuk kellett a társaiknak!
Kiss Nikolett
Sztárrovat újságíró
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A Farm VIP csütörtöki adásában nem várt fordulat borzolta a kedélyeket. A termelési feladat kezdetén ugyanis váratlan levél érkezett a parasztházba, amelyben az állt, hogy a sárga csapat még versenyben lévő három tagját, Kenéz Nórát, Simor Olivért és Kriston Pétert Gáspár Zsolti gazda várja az irodájában.

A Farm VIP-ban Zsolti gazda különleges feladatot adott három játékosnak.
A Farm VIP-ban Zsolti gazda különleges feladatot adott három játékosnak (Fotó: TV2)

A Farm VIP szereplői titkos feladatot kaptak

A három játékos természetesen azonnal elkezdett aggódni. Attól tartottak, hogy a találkozó után egyikük már nem térhet vissza a többiekhez, ám hamar kiderült, egészen más miatt hívatta őket Zsolti gazda. Méghozzá egy olyan üzletet ajánlott nekik, amely akár hárommillió forinttal is gazdagíthatja őket. A sárgáknak titokban 20 üveg kovászolt uborkát kell legyártaniuk. Ha sikerrel járnak, a közös 15 millió forintos fődíjból hárommilliót lecsíphetnek, és eloszthatják egymás között. Volt azonban egy fontos feltétel: egy piros csapattagot is be kellett avatniuk a titokba.

Nóri nem repesett az örömtől, ugyanis már az elején világossá tette, hogy számára nem lesz egyszerű a többiek előtt titkolózni.

„Nem szeretek hazudni, nem szeretek mismásolni, szerintem ez az egész távolabb áll tőlem, mint a fiúktól” – mondta Nóri.

Olivér ezzel szemben szinte azonnal ráhangolódott a küldetésre, és úgy érezte, igencsak jó helyre kerültek.

Az irodának rögtön szebbek a színei. Olyan színekben pompázott, amit ugye csak milliomosok látnak. És nagyon úgy néz ki, hogy mi milliomosok leszünk

– mondta Olivér.

Kenéz Nóra, Simor Olivér és Kriston Péter hazudtak a társaiknak.
Kenéz Nóra, Simor Olivér és Kriston Péter hazudtak a társaiknak (Fotó: TV2)

A Farm VIP 2026-os évadának fődíját megcsonkítják

A három játékosnak azonban nemcsak a titkos feladatot kellett teljesítenie. Ki kellett találniuk egy hihető történetet arra is, miért hívatta őket Zsolti gazda, illetve miért kell majd a pajtában dolgozniuk. Közben arról is dönteniük kellett, hogy a piros csapatból kit avatnak be a hárommilliós üzletbe, és ha sikerrel járnak, vele is osztoznak-e a pénzen.

Utóbbi kérdésben gyorsan közös nevezőre jutottak: úgy határoztak, négyfelé osztják majd a hárommilliót. A beavatott személyéről azonban már jóval nehezebb volt megegyezniük. Horányi Juli, Young G Béci és Szabó Franciska neve is felmerült, de még nem tudták, ki mellett tegyék le a voksukat.

Amikor visszatértek a parasztházba, már elő is kellett adniuk a gondosan kitalált történetet. Kapóra jött, hogy amikor megérkezett a levél, Sáfrány Emese rögtön arra gondolt, hogy a három sárgának takarítania kell majd. Ebből kiindulva egy egészen hihetőnek tűnő mesével álltak elő.

„Így legyen ötösötök a lottón! Azt a dzsuvát, amit ott hagytatok a pajtában, hátráltatásnak vesznek. Ha nincs az ott eltakarítva, akkor lejön egy misi a közös összegből” – vázolta fel a helyzetet a többieknek Kriston Péter.

Olivér sem maradt adós a magyarázattal, és tovább színezte a történetet.

„Nekünk kell eltakarítanunk, mert mi rendezett körülmények között éltünk, és nem fogalmazott finoman Zsolti gazda, hogy benneteket meg megevett a retek” – mondta Olivér.

A sárgák tehát egy pillanat alatt egy komoly színjátékkal találták szemben magukat, miközben a hárommilliós lehetőség ott lebegett a szemük előtt. Olivér később már nevetve értékelte a produkciójukat.

Kellett egy kis színházat gyártani a távollétünkre, és beleraktunk azért valós eseményeket is, tehát igazság szerint, ha ez egy film lenne, akkor megtörtént események alapján – így lenne kiírva a legeslegelején. Ha már tényleg megette őket a retek, akkor én azt örömmel tudattam

– mondta.

A piros játékosokat nem érintette kellemesen a történet, Szabó Franciskának pedig kifejezetten rosszul esett, amit hallott. Úgy tűnt azonban, hogy a sárgák jól játszották a szerepüket: a többiek elhitték a gondosan felépített történetet, miközben egyelőre fogalmuk sincs arról, hogy valójában egy hárommillió forintos titkos küldetés zajlik a háttérben.

 

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