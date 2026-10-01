Farm VIP: Óriási fordulat, mindenkinek hazudtak a sárgák – „Úgy néz ki, hogy milliomosok leszünk”

A Farm VIP csütörtöki adásában nem várt fordulat borzolta a kedélyeket. A termelési feladat kezdetén ugyanis váratlan levél érkezett a parasztházba, amelyben az állt, hogy a sárga csapat még versenyben lévő három tagját, Kenéz Nórát, Simor Olivért és Kriston Pétert Gáspár Zsolti gazda várja az irodájában.

A Farm VIP-ban Zsolti gazda különleges feladatot adott három játékosnak (Fotó: TV2)

A Farm VIP szereplői titkos feladatot kaptak

A három játékos természetesen azonnal elkezdett aggódni. Attól tartottak, hogy a találkozó után egyikük már nem térhet vissza a többiekhez, ám hamar kiderült, egészen más miatt hívatta őket Zsolti gazda. Méghozzá egy olyan üzletet ajánlott nekik, amely akár hárommillió forinttal is gazdagíthatja őket. A sárgáknak titokban 20 üveg kovászolt uborkát kell legyártaniuk. Ha sikerrel járnak, a közös 15 millió forintos fődíjból hárommilliót lecsíphetnek, és eloszthatják egymás között. Volt azonban egy fontos feltétel: egy piros csapattagot is be kellett avatniuk a titokba.

Nóri nem repesett az örömtől, ugyanis már az elején világossá tette, hogy számára nem lesz egyszerű a többiek előtt titkolózni.

„Nem szeretek hazudni, nem szeretek mismásolni, szerintem ez az egész távolabb áll tőlem, mint a fiúktól” – mondta Nóri.

Olivér ezzel szemben szinte azonnal ráhangolódott a küldetésre, és úgy érezte, igencsak jó helyre kerültek.

Az irodának rögtön szebbek a színei. Olyan színekben pompázott, amit ugye csak milliomosok látnak. És nagyon úgy néz ki, hogy mi milliomosok leszünk

– mondta Olivér.

Kenéz Nóra, Simor Olivér és Kriston Péter hazudtak a társaiknak (Fotó: TV2)

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A három játékosnak azonban nemcsak a titkos feladatot kellett teljesítenie. Ki kellett találniuk egy hihető történetet arra is, miért hívatta őket Zsolti gazda, illetve miért kell majd a pajtában dolgozniuk. Közben arról is dönteniük kellett, hogy a piros csapatból kit avatnak be a hárommilliós üzletbe, és ha sikerrel járnak, vele is osztoznak-e a pénzen.

Utóbbi kérdésben gyorsan közös nevezőre jutottak: úgy határoztak, négyfelé osztják majd a hárommilliót. A beavatott személyéről azonban már jóval nehezebb volt megegyezniük. Horányi Juli, Young G Béci és Szabó Franciska neve is felmerült, de még nem tudták, ki mellett tegyék le a voksukat.