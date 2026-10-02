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Óriási különbségek az időjárásban: 0 fokkal indul a reggel, aztán berobban a meleg

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PUBLIKÁLÁS: 2026. október 02. 07:00
meleghőmérséklet
Eső nem várható. Az időjárás kellemesen ősziesen alakul.
Bors
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Míg a hajnalok dermesztően alakulnak, napközben meleg várható. Mutatjuk, mit ígérnek az időjárás előrejelzések!

Időjárás: napközben melegre készülhetünk
Őszi időjárás: napközben melegre készülhetünk
Fotó: Pexels / Pexels

Ezt hozza az időjárás

Pénteken folytatódik a száraz, napos idő, legfeljebb kevés fátyolfelhő jelenhet meg az égen. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A reggel ismét hűvösen indul, 0–12 fok várható, majd délután egészen 22–27 fokig melegszik a levegő.

A szombat fátyolfelhős, kellemes idővel indul, számottevő csapadék nélkül. A szél általában gyenge vagy mérsékelt lesz. Hajnalban helyenként fagypont közelébe is süllyedhet a hőmérséklet, 0 és 12 fok között alakulnak a minimumok, délután viszont újra 23–27 fok várható - írja a Köpönyeg.

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu