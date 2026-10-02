Óriási különbségek az időjárásban: 0 fokkal indul a reggel, aztán berobban a meleg

Míg a hajnalok dermesztően alakulnak, napközben meleg várható. Mutatjuk, mit ígérnek az időjárás előrejelzések!

Őszi időjárás: napközben melegre készülhetünk

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Ezt hozza az időjárás

Pénteken folytatódik a száraz, napos idő, legfeljebb kevés fátyolfelhő jelenhet meg az égen. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A reggel ismét hűvösen indul, 0–12 fok várható, majd délután egészen 22–27 fokig melegszik a levegő.

A szombat fátyolfelhős, kellemes idővel indul, számottevő csapadék nélkül. A szél általában gyenge vagy mérsékelt lesz. Hajnalban helyenként fagypont közelébe is süllyedhet a hőmérséklet, 0 és 12 fok között alakulnak a minimumok, délután viszont újra 23–27 fok várható - írja a Köpönyeg.