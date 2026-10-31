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Mennyire ismered Bud Spencert? Ezen a kvízen még a legnagyobb rajongók is elbukhatnak

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PUBLIKÁLÁS: 2026. október 31. 08:30
bud spencerfilmes kvízekszínész
Ma lenne 97 éves Bud Spencer, akinek legendás pofonjain és felejthetetlen beszólásain generációk nőttek fel. De vajon mennyit tudsz a magyarok egyik legkedveltebb filmsztárjáról? Ismered az igazi nevét, sportolói múltját és Terence Hill-lel közös filmjeit? Tedd próbára magad születésnapi kvízünkkel!
Szekáry Zsuzsanna
szerkesztő-újságíró
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Kevés olyan filmsztár van, akit Magyarországon annyira szeretnek, mint Bud Spencert. A hatalmas termetű, morcos tekintetű, mégis szerethető színész nemcsak a vásznon osztotta a pofonokat, hanem a nézők szívébe is belopta magát. Terence Hill-lel alkotott párosa a filmtörténet egyik legismertebb duója lett, közös alkotásaikat pedig évtizedek múltán is újra és újra megnézzük. Az olasz színész 1929. október 31-én született Nápolyban, így 2026-ban lenne 97 éves. Születésnapja remek alkalom arra, hogy felidézzük a legendás színész, Bud Spencer életének és pályafutásának legérdekesebb pillanatait.

Bud Spencer portré
Bud Spencerre emlékezünk filmes kvízünkkel. Tedd próbára a tudásod, mennyire emlékszel a filmjeire és az életére. 
Fotó: Micheline PELLETIER

Bud Spencer kvíz: vajon tényleg mindent tudsz a legendáról?

A legtöbben a hatalmas pofonokról, a fergeteges bunyókról és a Terence Hill-lel közös vígjátékokról emlékeznek Bud Spencerre. Pedig a színész élete a filmvásznon kívül is bővelkedett meglepetésekben.

Kevesen tudják például, hogy mielőtt világhírű filmsztár lett, kiváló sportolóként ért el sikereket. Olaszországot olimpián is képviselte, ráadásul eredetileg nem is Bud Spencernek hívták.

A Különben dühbe jövünk, a Nincs kettő négy nélkül és az És megint dühbe jövünk rajongói valószínűleg sok kérdésre kapásból tudják a választ. De vajon akkor is ilyen könnyű lesz a feladat, ha a színész valódi életéről kérdezünk?

Most kiderül, mennyire vagy igazi Bud Spencer-rajongó! Tíz filmes kvízkérdés következik, mindegyikhez három válaszlehetőséggel. Vajon sikerül mind a tízre helyesen válaszolnod?

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
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Mi volt Bud Spencer eredeti neve?

Nézd meg a Különben dühbe jövünk című film egyik legendás jelenetét:

Tedd próbára a tudásod ezekkel a kvízekkel is:

 

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