Fenyő Iván vallomása: „Voltak pokoli egyedülléteim”

A sikerek mellett komoly mélypontok is jellemezték az elmúlt két évtizedét. Fenyő Iván ma már egészen másképp tekint a hibáira, a kapcsolataira, és arra is, mit jelent számára egyedül lenni.

Fenyő Iván a magányról és a traumáiról is őszintén mesélt

(Fotó: hot! magazin/Szabolcs László)

Fenyő Iván márciusban a Kémfeladatok kezdőknek című filmben egy rosszfiút alakít

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Fenyő Iván a hibáiról és a magányról is őszintén beszélt

Az életében a sikerek mellett komoly mélypontok, veszteségek és fájdalmas felismerések is voltak. A 47 éves Fenyő Iván a felelősségvállalásról, a traumáiról és a magányról is őszintén mesélt a hot! magazinnak.

Nemrég részt vettél egy beszélgetésen, aminek a mottója az volt, hogy „Vállalj felelősséget az életedért”. Mit jelent ez magadra nézve?

Én inkább úgy fogalmaznék, hogy vállalj felelősséget azért, amit cselekszel, amit gondolsz, amit teszel. Azt jelenti, hogy legyek tudatában annak, mit mondok, mit nem (tudtam, mertem), mit tettem, mit nem tettem, mit gondolok, mitől félek, és azt is, hogy miért vagyok ott, ahol vagyok. Ne az legyen az első gondolatom, hogy ki a hibás, hanem nézzem meg, hogy én mit tettem hozzá az egészhez. Én hogy vettem benne részt. És azt vállaljam el. Lehet, hogy nem akartam megbántani valakit, de ettől még mondhattam valami bántót. Lehet, hogy nem akartam elkésni, mégis elkéstem. Szerintem ebben óriási erő van. Amikor nem hárítasz, hanem megnézed, mi az, ami rajtad múlt.

Márciusban érkezik a Kémfeladatok kezdőknek című film, amelyben egy egészen más oldaladat láthatjuk. Milyen karaktert játszol benne?

Egy rosszfiút. Egy nagy dumás, ügyeskedő, simlis, börtönjárt figurát, aki mindenhez ért egy kicsit, seftel, intéz dolgokat, és nem feltétlenül mindig törvényes úton mozog. Nem klasszikus bűnöző, de azért nem is az a típus, akit jó szívvel bemutatnék a szüleimnek. (Nevet.) Nagyon szeretem az ilyen karaktereket, mert teljesen más ember lehetek bennük. Kiélhetem egy sötét oldalam, játékos és biztonságos keretek között. Nem ezt csináltuk gyerekként is?