Két kanál ebből naponta, és betegség nélkül átvészeled a hideg hónapokat

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PUBLIKÁLÁS: 2026. október 31. 09:00
szirupmézcitromgyömbérmegfázásfokhagyma
Na jó, nem garantáljuk, hogy a receptünknek hála minden kórokozó elkerül a télen, de az alább bemutatott házi szirup garantáltan megerősíti az immunrendszered annyira, hogy az hatékonyan felvegye a harcot a vírusokkal és baktériumokkal szemben.
Vági Bence
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Influenza, megfázás, koronavírus: ez csak három azok közül a kórságok közül, amelyek könnyen ledönthetnek minket a lábunkról az őszi-téli időszakban, ha nem készítjük fel kellően az immunrendszerünket a védekezésre. Habár az influenza és a koronavírus-fertőzés ellen legjobban a vakcinák védenek, elhoztuk egy házi szirup receptjét, amelyet ha elkészítesz és napi két kanállal fogyasztaszt a keverékből, garantáltan megerősítheted a szervezeted védekezőrendszerét.

Házi szirup mézből, fokhagymából, gyömbérből és citromból
A legjobb házi szirup mézből, fokhagymából, citromból és gyömbérből készül. Fotó: KMNPhoto

Házi szirup megfázásra és légúti fertőzésekre

Nagyszüleink idejében, amikor még nem roskadoztak a patikák polcai antibiotikumoktól, náthás tünetek enyhítésére szolgáló italporoktól és egyéb nyugati gyógyszerektől, valamint a háziorvosok hűtőszekrénye sem volt csordultig tele makulátlanul kifejlesztett vakcinákkal, az embereknek olyan gyógymódokat és immunerősítő módszereket kellett találniuk, amelyek valóban hatásosak voltak, és a megelőzés mellett egy esetleges fertőzés vagy meghűlés esetén is mankót nyújtottak a bajban. Az ő tapasztalataik és házi receptjeik alapján hoztuk el annak az egyszerűen elkészíthető házi szirupnak a receptjét, amely az összetevői hatóanyagainak köszönhetően egyszerre antibakteriális, gyulladáscsökkentő és immunerősítő hatású.

Hozzávalók

  • Gyömbér
  • Citrom
  • Méz
  • Fokhagyma

Elkészítés

  1. Egy tálba belereszelünk egy szép darab gyömbért.
  2. Hozzáreszelünk két-három gerezd fokhagymát.
  3. Belefacsarjuk egy egész citrom levét.
  4. Hozzáadunk annyi mézet, hogy szirup állagot kapjunk.

Ezt az egyszerű keveréket egy befőttesüvegben is elkészíthetjük, hogy utána a hűtőben tárolva bármikor elővehessük. A szirupból elég napi két alkalommal egy evőkanállal fogyasztani. A lenyelését követően lehetőleg 20-30 percig ne igyunk és együnk, a mézes keverék ugyanis védőréteget alkot a torokban, miközben a hatását is idő, míg kifejti.

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu