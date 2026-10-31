7 életmentő jel, ami mind egy halálos betegségre utal

Noha egyike a legveszélyesebb, nőket érintő ráktípusoknak, sokan nincsenek tisztában azokkal a tünetekkel, amik a gyilkos kórra utalnak. Pedig a korai felismerés sokat segít a túlélési esélyek drasztikus növelésében. Aggasztó adat: csak a briteknél megkétszereződött a méhtestrákos esetek száma az 50 alatti nők körében az utóbbi 25 évben – és sajnos a világ más táján sem mutatnak jobb képet az adatok. Ráadásul e ráktípus kései felismerése egyet jelent a halálos ítélettel: az ötéves túlélési arány a későn felismert méhtestrákos eseteknél mindössze 15 százalék, ami azt jelenti, hogy 20 későn felismert megbetegedésből mindössze három nő az, aki megéri a diagnózis utáni ötödik évet.
Lássuk, mi az a hét tünet, amit tapasztalva érdemes azonnal kivizsgálást kérni! Természetesen nem jelenti azonnal azt, hogy rákkal kell szembenéznünk, de sajnos az ilyen esetekben fokozottan igaz a mondás: jobb félni, mint megijedni!
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