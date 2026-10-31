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7 életmentő jel, ami mind egy halálos betegségre utal

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors tünetek
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 31. 15:00
méhtestrákrák
Ha ezt a hét tünetet nőként nem veszed komolyan, az életeddel játszol!

Noha egyike a legveszélyesebb, nőket érintő ráktípusoknak, sokan nincsenek tisztában azokkal a tünetekkel, amik a gyilkos kórra utalnak. Pedig a korai felismerés sokat segít a túlélési esélyek drasztikus növelésében. Aggasztó adat: csak a briteknél megkétszereződött a méhtestrákos esetek száma az 50 alatti nők körében az utóbbi 25 évben – és sajnos a világ más táján sem mutatnak jobb képet az adatok. Ráadásul e ráktípus kései felismerése egyet jelent a halálos ítélettel: az ötéves túlélési arány a későn felismert méhtestrákos eseteknél mindössze 15 százalék, ami azt jelenti, hogy 20 későn felismert megbetegedésből mindössze három nő az, aki megéri a diagnózis utáni ötödik évet.

Rákos megbetegedést is jelezhet a hasi fájdalom
Rákos megbetegedést is jelezhet a hasi fájdalom
Fotó: ChatGPT

Méhtestrák: 7 tünet, ami árulkodik a gyilkos kórról

Lássuk, mi az a hét tünet, amit tapasztalva érdemes azonnal kivizsgálást kérni! Természetesen nem jelenti azonnal azt, hogy rákkal kell szembenéznünk, de sajnos az ilyen esetekben fokozottan igaz a mondás: jobb félni, mint megijedni!

  • Vérzés szexet követően.
  • Vér a hüvelyi váladékban - mely lehet piros, rózsaszínes, de barna is.
  • Vér a székletben.
  • Vérzés két havivérzés között.
  • A szokottnál erősebben jelentkező havivérzés.
  • Bármilyen vaginális vérzés menopauzát követően.
  • Hasi fájdalom.

 

 

 

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