A számok nem hazudnak: születésnapod árulkodik arról, miben vagy valójában tehetséges

Nagyon sokan vélik úgy: születésünk napja az egész életünket alapjaiban határozza meg. Erről szól az asztrológia, de erről árulkodik a számmisztika is. Egy szakértő azt leplezte le, miként hat a születésünk napjának dátuma arra, miben vagyunk tehetségesek. Könnyen lehet, hogy sokan most döbbennek majd rá, mivel is kellene foglalkozniuk. Talán eddig is érezték legbelül, hogy vannak kikaknázatlan tartalékaik, amiket most a felszínre hozhatnak!

Születésed napja árulkodik arról, mik az erősségeid, és milyen karrierben lehetsz sikeres

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Születésed napja dönt a tehetségedről

Alvin Jin ezoterikus szakértő az ősi keleti bölcsességeket alapul véve igyekszik útmutatást adni a nyugati kultúra emberének. Egyik videójában arról beszél, születésünk napja milyen mértékben határozza meg erősségeinket, és azt, valójában mivel kellene foglalkoznunk.

Azok akik bármely hónap első napján születtek, ösztönös vezetők: a legjobb, ha irányítanak, hiszen kiváló döntéshozó képességgel rendelkeznek. Ez azonban azzal is jár: minél többen próbálják őket irányítani, annál feszültebbé válnak, így alkalmazottként sosem fognak igazán kiteljesedni.

Azok, akik hatodikán születtek, nagy felelősséget éreznek minden rájuk bízott feladat iránt. Ők azok, akik például az oktatásban találhatják meg magukat, avgy bármely olyan területen, ahol igazán nagy hangsúlyt kell fektetni egy munka odaadó, elkötelezett elvégzésére. Bárhová is kerüljenek, egy idő után ők lesznek azok, akik összefogják a dolgokat, mindennel törődnek, emiatt pedig végső soron kiváló vezető válhat belőlük is.

Azok, akik nyolcadikán születtek, ösztönösen kötődnek a gazdagsághoz, a jóléthez. A kereskedelem, a tőzsde kiváló terep lehet számukra, illetve gyakorlatilag minden terület, ahol a pénz játssza a főszerepet. Míg mások sok esetben a szerencsének köszönhetik, ha meggazdagodnak, náluk mindez teljesen természetesen jön.

Azok, akik tizedike után születtek, jóval komplexebb személyiségek, mint a hónap korábbi szülöttei. Az ő sorsukat nem lehet egyetlen számra, így egyetlen útra sem redukálni, emiatt pedig szélesebb lehetőségekkel rendelkeznek.