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A Kísértés: Nagy botrány lett a csókból! Zsombi barátnőjét szembesítik, mi történt párjával a háta mögött

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PUBLIKÁLÁS: 2026. október 14. 20:00
A KísértésTV2
Már a TV2 műsorának második napján megtörtént az első csók két kísértő lány között. A Kísértés Zsombija eléggé középpontban volt és a mai adásban párja is reagál a történtekre.
Kulcsár Krisztián
Sztár rovat újságíró
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A Kísértés műsora elég gyorsan belecsapott mindennek a közepébe, mivel még csak a harmadik napnál tartunk, de már most elég sok minden történt. A mai napon lezajlik az első tábortűz ceremónia, ahol a párok férfi és nő tagjai is betekintést nyerhetnek a másik hétköznapjaiba. Zsombi barátnője, Sári szemei nagyra nyílnak, amikor meglátja, hogy két csaj is ült párján, akik a buli hevében lekapták egymást.

A Kísértésben szereplő Zsombi és Sári elég hamar konfliktusba került.
A Kísértés Zsombija csupán egy nap után olyan kijelentést tett, ami lesokkolta párját (Fotó: TV2)

A Kísértés Sáriját szembesítik Zsombi ominózus videójával

A mai adásból kiderül, hogy Zsombi a játékon kívül kapta az öltáncot a lányoktól, amire ezt az egyszerű választ adja.

Egyszerűen elragadtak a lányok és nem tudtam mit kezdeni. Egy szegény áldozat vagyok

– jelenti ki a kísértő lányok előtt.

Kasza Tibi is csak viccelődni tud ezzel a mondattal és a barátnők is jót röhögnek a férfi magyarázatán. Szerintük ez csak egy gyenge kifogás és Zsombi legbelül tisztában van, hogy rossz fát tett a tűzre. Ennek ellenére Sári nem egy sértődött barátnő benyomását kelti.

Kísértés csajok
A Kísértés 2026-os évadában szereplő kísértő lányok eddig nagyon jól végzik munkájukat (Fotó: Szabolcs László)

A barátnők meglepődnek Sári mentalitásán

A lányoknak ránézésre nagyon nem tetszik Sári hozzáállása. Míg a lány állást foglal Zsombi és a kísértők öltánca kapcsán, a csajok szemöldöke egyre magasabbra emelkedik, hiszen ők teljesen másképp gonolkodnak: őket biztos rosszul érintené, ha a párjuk ilyen megalázó helyzetbe hozná őket. Ennek ellenére nekik is megmutatják majd a felvételeket és ők is szembesülni fognak azzal, hogy mégis mivel töltötték szerelmeik az első pár napot.

Ma este 21:30-tól fény derül arra, hogy Sári és a többiek hogyan reagálnak pontosan párjuk videóira és mennyire akadnak ki egy-egy felvételen.

 

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