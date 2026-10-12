Kitört az első féltékenységi roham A Kísértésben: a kapcsolatban lévő Milánra szemet vetettek

Ma este elindul A Kísértés új évada, amelyben négy pár utazott Thaiföldre azért, hogy próbára tegye a kapcsolatát. A műsor harmadik évadában nyolc nő és nyolc férfi kísértő költözik a párok mellé, és már az első adásban megmutatkozik, mennyire nehéz lesz megőrizni a nyugalmat, amikor valaki más kezd érdeklődni a párjuk iránt.

Kísértés 2026: Milánra többen szemet vetettek a kísértő lányok közül (Fotó: TV2)

Kitört a féltékenység A Kísértés első adásában

A bemutatkozáskor a kísértő lányok és fiúk egy-egy virágfüzérrel jelzik, hogy a párosok tagjai közül ki szimpatikus számukra. A játék elsőre ártatlan gesztusnak tűnhet, ám hamar kiderül, hogy egy-egy ilyen jelzés komoly érzelmeket is megmozgat. Milán sem marad virágfüzérek nélkül, az egyik kísértő lány ráadásul egyértelműen jelezni szeretné, hogy felkeltette az érdeklődését.

Nagyon nyitott és aranyos, nekem tetszik, és látom a jeleket

– mondja az egyik kísértő lány, Alexa. A reakciót természetesen Niki, Milán párja sem hagyja szó nélkül, szerinte ugyanis nem egyszerűen arról volt szó, hogy Milán megtetszett a kísértő lánynak.

Alexa úgy érezte, Milán jeleket küld neki, amit Niki másképp látott (Fotó: TV2)

Azért idegesített fel, hogy ennyit kapott, mert nem azért kapta, mert tetszett az adott illetőnek, hanem azért, mert felvette vele a szemkontaktust, és érezte, hogy nyitott

– magyarázza Niki. A féltékenység tehát már azelőtt megjelenik, hogy a párok igazán belevetnék magukat a thaiföldi kalandba. Niki és Milán eleve úgy érkeztek A Kísértésbe, hogy a lány elsősorban arra kíváncsi, mennyire hűséges a párja, és valóban olyan erős-e a kapcsolatuk, mint amilyennek gondolják.