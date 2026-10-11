A Kísértés bombázói leszámolnak a sztereotípiákkal: „Én főzök, mosok, takarítok”

A Kísértés 3. évadában négy újabb pár teszi próbára kapcsolatát egy túlfűtött thaiföldi szigeten, hogy bebizonyítsák, valóban olyan hűségesek, mint az mondják. Ebbe persze a kísértőknek is lesz némi beleszólása, hiszen nyolc szexi pasi és nyolc dögös csaj végig azon munkálkodik majd, hogy elcsábítsa a foglalt lányokat vagy éppen fiúkat. Ráadásul úgy tűnik, a női kísértők igen ravaszak, ugyanis a bombasztikus külső és izgató tánc mellett a srácok kényelmes oldalára is hatnak. Ugyanis bár sokan azt gondolják, de szó sincs róla, hogy egy csinos lány nem lehet házias.
Ahogy a korábbiakban, A Kísértés 2026-os évadában is négy foglalt pasihoz nyolc szingli lány költözik be, hogy minél inkább elfeledtessék velük, hogy a sziget másik oldalán van egy párjuk is. Ehhez leginkább a külsejüket szokták bevetni, bár úgy tűnik, az idei csapat arra apellál, hogy a fiúk talán potenciális feleséget vagy legalábbis egy gondoskodó barátnőt is lássanak bennük.
Nem igaz, hogy ha valaki szép, akkor nem csinál semmit otthon. Én főzők, mosok, takarítok, és korábban is ezt csináltam, hétből hét nap, és elhagytak. Szóval most olyat keresnék, aki nem hagy el. Férjet keresek
– árulta el nevetve A Kísértés Jázminja.
„Mi a műsorban is takarítottunk, amúgy is egyedül élünk, önálló nők vagyunk, szóval igen, főzünk, mosunk, takarítunk. A pasik meg aludtak délig, aztán várták, hogy remélhetőleg a barátnőjük nem csalta meg őket” – folytatta Zsófi.
„Pedig a villában a bulik után azért volt mit rendbe rakni, a sok folt, ahol kiömlött a pia, meg hasonlók, de megcsináltuk” – helyeselt Fanni is.
A lányok emellett azt is elárulták, hogy szerintük mik azok a tulajdonságok vagy apró trükkök, amivel egy pasit igazán meg lehet fogni. Úgy tűnik, nem feltétlenül a minél apróbb bikini a kulcs.
Mindenkinél nagyon más, hogy mi van rá hatással, van, akinél az érzelmi szálat kell megfogni, vagy, akinél a külső számít. De végülis, ha mindenkinél bepróbálkozol ennek a keverékével, abból baj nem lehet. Négyből egy csak összejön
– vallotta be nevetve Jázmin.
„Én úgy érzem, hogy a fiúknak az jött be leginkább, ha az egójukat növeltük, hogy igen, jól csinálod, persze, rossz a kapcsolatotok, semmi baj. És végül is ez célba ért” – árulta el a titkát Zsófi.
Szerintem ezen az érzelmi vonalon lehet a legjobban megfogni a pasikat, főleg egy bizonyos idő után, amikor elkezd hiányozni a barátnőjük, akkor könnyű hatni rájuk
– tanácsolta még A Kísértés Fannija.
De, hogy végül melyik lesz a nyerő taktika, az csak A Kísértés új évadából derül ki, október 12-étől hétköznap esténként a TV2-n.
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