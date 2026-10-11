A Kísértés bombázói leszámolnak a sztereotípiákkal: „Én főzök, mosok, takarítok”

A Kísértés 3. évadában négy újabb pár teszi próbára kapcsolatát egy túlfűtött thaiföldi szigeten, hogy bebizonyítsák, valóban olyan hűségesek, mint az mondják. Ebbe persze a kísértőknek is lesz némi beleszólása, hiszen nyolc szexi pasi és nyolc dögös csaj végig azon munkálkodik majd, hogy elcsábítsa a foglalt lányokat vagy éppen fiúkat. Ráadásul úgy tűnik, a női kísértők igen ravaszak, ugyanis a bombasztikus külső és izgató tánc mellett a srácok kényelmes oldalára is hatnak. Ugyanis bár sokan azt gondolják, de szó sincs róla, hogy egy csinos lány nem lehet házias.

A Kísértés Zsófi, Jázmin és Fanni számára nem volt nagy kihívás, hiszen pontosan tudják, hogy kell bánni a pasikkal (Fotó: Szabolcs László)

Ahogy a korábbiakban, A Kísértés 2026-os évadában is négy foglalt pasihoz nyolc szingli lány költözik be, hogy minél inkább elfeledtessék velük, hogy a sziget másik oldalán van egy párjuk is. Ehhez leginkább a külsejüket szokták bevetni, bár úgy tűnik, az idei csapat arra apellál, hogy a fiúk talán potenciális feleséget vagy legalábbis egy gondoskodó barátnőt is lássanak bennük.

Nem igaz, hogy ha valaki szép, akkor nem csinál semmit otthon. Én főzők, mosok, takarítok, és korábban is ezt csináltam, hétből hét nap, és elhagytak. Szóval most olyat keresnék, aki nem hagy el. Férjet keresek

– árulta el nevetve A Kísértés Jázminja.

„Mi a műsorban is takarítottunk, amúgy is egyedül élünk, önálló nők vagyunk, szóval igen, főzünk, mosunk, takarítunk. A pasik meg aludtak délig, aztán várták, hogy remélhetőleg a barátnőjük nem csalta meg őket” – folytatta Zsófi.

„Pedig a villában a bulik után azért volt mit rendbe rakni, a sok folt, ahol kiömlött a pia, meg hasonlók, de megcsináltuk” – helyeselt Fanni is.

A Kísértés új kísértői elárulták a titkaikat, amikkel a legjobban meg lehet fogni a pasikat (Fotó: Szabolcs László)

A Kísértés szereplői az érzelmekre játszanak

A lányok emellett azt is elárulták, hogy szerintük mik azok a tulajdonságok vagy apró trükkök, amivel egy pasit igazán meg lehet fogni. Úgy tűnik, nem feltétlenül a minél apróbb bikini a kulcs.

Mindenkinél nagyon más, hogy mi van rá hatással, van, akinél az érzelmi szálat kell megfogni, vagy, akinél a külső számít. De végülis, ha mindenkinél bepróbálkozol ennek a keverékével, abból baj nem lehet. Négyből egy csak összejön

– vallotta be nevetve Jázmin.