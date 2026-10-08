Kiderült: ennyit kerestek a Heti Hetes szereplői

Vasárnap utoljára került képernyőre a Heti Hetes - legalábbis egy időre. A műsor helyét ugyanis az Álarcos énekes veszi át az RTL képernyőjén. Az éved utolsó adásában Lakatos Laci humorista is felbukkant, melynek során néhány nézői hozzászólást is felolvastak: ezek közül az egyikben azt firtatták, vajon mennyi pénzt kapnak a szereplők azért, hogy „egy órát röhögcsélnek a saját, ócska poénjaikon”.

Kiderült, mennyit keresnek a Heti Hetes szereplői / Fotó: MW archív

Kiderült, mennyit keresnek a Heti Hetes szereplői

Nagyon sokat egyébként, megmondom őszintén

- jelentette ki Kajdi Csaba, hozzátéve, a nézők által látott egyórás adás mögött jóval hosszabb munka áll.

A legnagyobb tragédia inkább az, hogy nem egy órát kell röhögcsélnünk, hanem ötöt, hogy összejöjjön belőle egy értékelhető egy óra

- árulta el, mialatt Hajós András sem maradt adós egy csípős poénnal.

Érdekes, hogy amikor te nem vagy itt, akkor 3,5 óra alatt végzünk!

- szólt oda Cylának, majd úgy folytatta: olyan jól keresnek a műsorban, hogy hazafelé menet még az autóban is a pénzt számolgatják.