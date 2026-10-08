Kiderült: ennyit kerestek a Heti Hetes szereplői

Vasárnap utoljára került képernyőre a Heti Hetes - legalábbis egy időre. A műsor helyét ugyanis az Álarcos énekes veszi át az RTL képernyőjén. Az éved utolsó adásában Lakatos Laci humorista is felbukkant, melynek során néhány nézői hozzászólást is felolvastak: ezek közül az egyikben azt firtatták, vajon mennyi pénzt kapnak a szereplők azért, hogy „egy órát röhögcsélnek a saját, ócska poénjaikon”.
Nagyon sokat egyébként, megmondom őszintén
- jelentette ki Kajdi Csaba, hozzátéve, a nézők által látott egyórás adás mögött jóval hosszabb munka áll.
A legnagyobb tragédia inkább az, hogy nem egy órát kell röhögcsélnünk, hanem ötöt, hogy összejöjjön belőle egy értékelhető egy óra
- árulta el, mialatt Hajós András sem maradt adós egy csípős poénnal.
Érdekes, hogy amikor te nem vagy itt, akkor 3,5 óra alatt végzünk!
- szólt oda Cylának, majd úgy folytatta: olyan jól keresnek a műsorban, hogy hazafelé menet még az autóban is a pénzt számolgatják.
A Heti Hetes egyébként szeptember 6-án tért vissza a tévé képernyőjére, két új szereplővel: Járai Máté színművésszel és Janklovics Péter humoristával, változatlan tematikával. A szereplők politikai, közéleti és bulvártémákat beszéltek át, humoros és kritikus megjegyzésekkel kísérve az aktuális híreket.
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