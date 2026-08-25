Jáksó László informatikus lett, Pokrivtsák Mónika repülőgépen dolgozik – sztárok, akik civil munkára váltottak

A televíziózás és a színpad világa kívülről csillogónak tűnhet, ám a kamerák mögött ugyanúgy ott van a mindennapi stressz, és az ismertség árnyoldala is. Több magyar sztár döntött úgy, hogy elhagyja a hírnevet és hétköznapi munkát vállal. Jáksó László szoftverfejlesztő céget vezet, de van, aki légiutaskísérőként találta meg önmagát. Összeszedtük azokat a hazai sztárokat, akik ma már civil munkát végeznek.
Jáksó László hosszú éveken át megkerülhetetlen szereplője volt a magyar médiának. A rádiózás mellett a Heti Hetes és a Kész átverés! műsorvezetőjeként is ismertté vált, később azonban fokozatosan hátrébb lépett a nyilvánosságtól. Az informatikában találta meg azt a területet, amelyben a média után is kiteljesedhetett. A műsorvezető korábban arról is beszélt, hogy egy idő után már nem érezte magáénak ugyanazt a szerepet, amelyben korábban láthatták a nézők.
54 éves vagyok, ennyi idősen az ember nem tudja ugyanazokat a vicceket hitelesen sütögetni, és ugyanazt a stílust sem tudja képviselni
– fogalmazott, miközben arról is beszélt, hogy a média is sokat változott az ő pályakezdése óta.
A Jóban Rosszban egykori Pongrácz doktora 17 éven át volt a TV2 sorozatának egyik meghatározó arca. A sorozat lezárása után azonban számára is új időszak kezdődött. Továbbra is játszik színházban, de civil munkát is vállalt, villamossági vállalkozásánál helyezkedett el. Fontos pontosítás, hogy bár sok helyen villanyszerelőként emlegették, Gazdag Tibor maga tisztázta: nem villanyszerelő, hanem kontrollerként dolgozik. Műszaki és munkavédelmi ellenőrzéseket, ügyintézést, illetve a cég működéséhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat végez. „A színészetből nem nagyon lehet megélni” – mondta korábban, miközben arról is beszélt, hogy a civil munkáját kifejezetten élvezi.
Pokrivtsák Mónika egykor televíziós műsorvezetőként volt ismert, majd Amerikában kezdett új életet. Floridában telepedett le férjével, és légiutas-kísérőként helyezkedett el az American Airlinesnál. Érdekesség, hogy gyerekkori álmai között már szerepelt a repülés világa. „Két gyerekkori álmom volt, hogy tévés műsorvezető legyek és stewardess” – árulta el évekkel ezelőtt.
Xantus Barbara a színészet mellett egy teljesen más hivatásban is kipróbálta magát. A pandémia idején drámát és beszédtechnikát kezdett tanítani egy iskolában, és hamar megszerette az új szerepet. A színésznő számára a tanítás nem egyszerűen egy kényszermegoldás volt. Úgy érezte, hogy a gyerekekkel való munka hasonló dolgokat mozgat meg benne, mint a színészet.
Az életre akarom tanítani őket! Szeretném, hogy nyitott, felfedezni vágyó felnőttek váljanak belőlük, akik sikeresen tudják kifejezni magukat
– fogalmazott. Barbara közben nem fordított hátat a színpadnak sem, vagyis nála a két hivatás szépen megfér egymás mellett.
Kapócs Zsóka színésznőként és modellként is ismert lett, később azonban új terület kezdte igazán érdekelni. Milánóban lakberendezést tanult, és a belsőépítészetben látta meg a következő nagy szakmai lehetőséget. Nem is egyszerű hobbinak tekintette az új irányt: komoly képzésbe kezdett, és arról beszélt, hogy mennyire élvezi a kreatív feladatokat. „Iszonyatosan kemény kutatómunkákat kell sokszor elvégezni ahhoz, hogy meg tudjunk oldani egy feladatot, de imádom. A szerelmese vagyok” – mondta korábban.
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