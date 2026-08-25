Jáksó László informatikus lett, Pokrivtsák Mónika repülőgépen dolgozik – sztárok, akik civil munkára váltottak

A televíziózás és a színpad világa kívülről csillogónak tűnhet, ám a kamerák mögött ugyanúgy ott van a mindennapi stressz, és az ismertség árnyoldala is. Több magyar sztár döntött úgy, hogy elhagyja a hírnevet és hétköznapi munkát vállal. Jáksó László szoftverfejlesztő céget vezet, de van, aki légiutaskísérőként találta meg önmagát. Összeszedtük azokat a hazai sztárokat, akik ma már civil munkát végeznek.

Jáksó László rádiós műsorvezető volt: ma már informatikusként dolgozik (Fotó: hot! magazin / Kovács Dávid)

Jáksó László informatikusként kezdett új életet

Jáksó László hosszú éveken át megkerülhetetlen szereplője volt a magyar médiának. A rádiózás mellett a Heti Hetes és a Kész átverés! műsorvezetőjeként is ismertté vált, később azonban fokozatosan hátrébb lépett a nyilvánosságtól. Az informatikában találta meg azt a területet, amelyben a média után is kiteljesedhetett. A műsorvezető korábban arról is beszélt, hogy egy idő után már nem érezte magáénak ugyanazt a szerepet, amelyben korábban láthatták a nézők.

54 éves vagyok, ennyi idősen az ember nem tudja ugyanazokat a vicceket hitelesen sütögetni, és ugyanazt a stílust sem tudja képviselni

– fogalmazott, miközben arról is beszélt, hogy a média is sokat változott az ő pályakezdése óta.

Gazdag Tibor villamossági területen dolgozik

A Jóban Rosszban egykori Pongrácz doktora 17 éven át volt a TV2 sorozatának egyik meghatározó arca. A sorozat lezárása után azonban számára is új időszak kezdődött. Továbbra is játszik színházban, de civil munkát is vállalt, villamossági vállalkozásánál helyezkedett el. Fontos pontosítás, hogy bár sok helyen villanyszerelőként emlegették, Gazdag Tibor maga tisztázta: nem villanyszerelő, hanem kontrollerként dolgozik. Műszaki és munkavédelmi ellenőrzéseket, ügyintézést, illetve a cég működéséhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat végez. „A színészetből nem nagyon lehet megélni” – mondta korábban, miközben arról is beszélt, hogy a civil munkáját kifejezetten élvezi.

A Jóban rosszban szereposztásának egyik legnagyobb sztárja volt Gazdag Tibor (Fotó: Szabolcs László)

Pokrivtsák Mónika repülőgépen találta meg a helyét

Pokrivtsák Mónika egykor televíziós műsorvezetőként volt ismert, majd Amerikában kezdett új életet. Floridában telepedett le férjével, és légiutas-kísérőként helyezkedett el az American Airlinesnál. Érdekesség, hogy gyerekkori álmai között már szerepelt a repülés világa. „Két gyerekkori álmom volt, hogy tévés műsorvezető legyek és stewardess” – árulta el évekkel ezelőtt.