Tolvai Reni megmutatta, kiért kezdett újra dobogni a szíve

Miután el kellett engednünk Luxit, hatalmas űr keletkezett a szívükben Andrással. Megszűntek hirtelen a napi rutinok, az etetés, játék, séta, Tolvai Reni nem is titkolta, kutyusok magával vitte szívük egy darabját.

Tolvai Reni Kállay-Saunders András páros odáig van az új családtagért

Fotó: hot! magazin/ archív

Pokoli hónapok vannak Tolvai Reni mögött

Egy brutális hiányérzet volt az énekesnő szívében kedvence elvesztése után, amit úgy érzett, semmi nem tud majd kitölteni. Akkor azt mondta Tolvai Reni, hogy soha többé nem lesz kutyájuk, kisállatuk, mert nem szeretnék még egyszer átélni ezt a fájdalmat.

„Aztán úgy nyolc pokoli hónap után szeptemberben egyszer csak mind a kettőnkben jött egy kattanás, hogy talán mégis szeretnénk egy kutyust – mesélte a hot! magazinnak az előadó, akiről nemrég durva álhír terjedt. – Mert ahogy mondani szokták: kutya nélkül lehet élni, de nem érdemes. És akkor jött egy telefonhívás, hogy van egy cuki kölyök yorkie, nem szeretnénk-e. Elküldték a fotóját, és tudtuk: hozzánk szeretne jönni, hogy mi gondoskodjunk róla. Biztos vagyok benne, hogy Luxi küldte nekünk, hogy enyhüljön a bánatunk, a fájdalmunk.”

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Fotó: hot! magazin/ archív

„Az első találkozás aztán végképp megpecsételte a közös sorsunkat, szerelem volt első látásra. Amikor megérkezett a lakásba, egyáltalán nem volt megilletődve, jött-ment, mindent felfedezett. Nem vagyok spirituális beállítottságú, nem hiszek az ilyen dolgokban. De ez a kiskutya az első perctől otthon érzi magát: olyan, mintha mindig is itt lett volna, mintha Luxi reinkarnációja lenne. Egyből megtalálta a kis ágyát, tudta, hol van az itató – én ilyet még nem is láttam” – áradozott A Nagy Duett műsorban Lakatos Laci oldalán versenyző énekesnő kis kedvencéről.