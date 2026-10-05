Tolvai Reni megmutatta, kiért kezdett újra dobogni a szíve

Miután el kellett engednünk Luxit, hatalmas űr keletkezett a szívükben Andrással. Megszűntek hirtelen a napi rutinok, az etetés, játék, séta, Tolvai Reni nem is titkolta, kutyusok magával vitte szívük egy darabját.
Egy brutális hiányérzet volt az énekesnő szívében kedvence elvesztése után, amit úgy érzett, semmi nem tud majd kitölteni. Akkor azt mondta Tolvai Reni, hogy soha többé nem lesz kutyájuk, kisállatuk, mert nem szeretnék még egyszer átélni ezt a fájdalmat.
„Aztán úgy nyolc pokoli hónap után szeptemberben egyszer csak mind a kettőnkben jött egy kattanás, hogy talán mégis szeretnénk egy kutyust – mesélte a hot! magazinnak az előadó, akiről nemrég durva álhír terjedt. – Mert ahogy mondani szokták: kutya nélkül lehet élni, de nem érdemes. És akkor jött egy telefonhívás, hogy van egy cuki kölyök yorkie, nem szeretnénk-e. Elküldték a fotóját, és tudtuk: hozzánk szeretne jönni, hogy mi gondoskodjunk róla. Biztos vagyok benne, hogy Luxi küldte nekünk, hogy enyhüljön a bánatunk, a fájdalmunk.”
„Az első találkozás aztán végképp megpecsételte a közös sorsunkat, szerelem volt első látásra. Amikor megérkezett a lakásba, egyáltalán nem volt megilletődve, jött-ment, mindent felfedezett. Nem vagyok spirituális beállítottságú, nem hiszek az ilyen dolgokban. De ez a kiskutya az első perctől otthon érzi magát: olyan, mintha mindig is itt lett volna, mintha Luxi reinkarnációja lenne. Egyből megtalálta a kis ágyát, tudta, hol van az itató – én ilyet még nem is láttam” – áradozott A Nagy Duett műsorban Lakatos Laci oldalán versenyző énekesnő kis kedvencéről.
Most három hónapos, már úgy kaptuk, hogy szobatiszta, ami számomra hihetetlen – azt hittem, majd sokáig kell küzdenünk ezzel. De nem, ő egy angyali kisfiú, tényleg nagyon-nagyon boldogok vagyunk, hogy velünk van. Elképesztően bújós, embercentrikus, nagyon szeret hozzánk bújni, a karunkban, ölünkben lenni. Imád játszani, rengeteget játszunk vele. Ha nem játszik, akkor alszik, mint általában a kölyökkutyák. A neve egyébként onnan jött, hogy amikor megérkezett, úgy nézett ki, mint egy kis oroszlán, így lett Lio. Ahogy Luxinak, neki is csináltam egy Instagram-oldalt, amit a rajongók is nagyon szeretnek. Az ember cseréli a telefonját, elvesznek a fotók, a videók, de az Insta-oldal megmarad, így oda töltöm fel róla a kedvenc képeimet. Olyan, mint egy fotóalbum, csak ez nem fog besárgulni. Milyen jó lesz majd visszanézni, ha Lio már nagyobb lesz.
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