Frey Timi elárulta, milyen volt fiatalon mostohaanyának lenni: „Hirtelen volt két gyerek”

Frey Timi és L.L. Junior kapcsolata az elmúlt időszak egyik sokat emlegetett sztárkapcsolata volt. Bár a szerelmük azóta véget ért, az együtt töltött másfél év alatt Timinek egy teljesen új élethelyzettel is meg kellett ismerkednie: Junior két gyermekével.

Frey Timi és L.L. Junior szakítása nagy port kavart a médiában (Fotó: MW archív)

Frey Timi vallomása a mostohaanyaságról

Timit egy TikTok Live-ban kérdezték arról, milyen volt fiatalon mostohaanyának lenni. A fiatal táncoslány elmondta, ez egy rendkívül új élmény volt számára, hiszen korábban nem került még hasonló helyzetbe.

Az elmúlt másfél évben hirtelen volt két gyerek, akikkel én is foglalkoztam. Nem olyan sokat, hiszen heti pár alkalommal voltak csak nálunk.

Hozzátette, hogy egyébként mindig is jól kijött a gyerekekkel, hiszen nagy családban nőtt fel, és már fiatalon megtanulta, hogyan bánjon a kisebbekkel. Ezek után így folytatta.