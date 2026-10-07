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Frey Timi elárulta, milyen volt fiatalon mostohaanyának lenni: „Hirtelen volt két gyerek”

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors L.L. Junior
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 07. 16:00
gyerekmostohaanyacsalád
Őszintén mesélt arról, milyen volt számára, amikor L.L. Junior gyerekei is az életének részévé váltak. Frey Timi azt is elárulta, valójában soha nem tekintett magára mostohaanyaként.
Boróka Noémi
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Frey Timi és L.L. Junior kapcsolata az elmúlt időszak egyik sokat emlegetett sztárkapcsolata volt. Bár a szerelmük azóta véget ért, az együtt töltött másfél év alatt Timinek egy teljesen új élethelyzettel is meg kellett ismerkednie: Junior két gyermekével.

Frey Timi és L.L. Junior már nem alkotnak egy párt.
Frey Timi és L.L. Junior szakítása nagy port kavart a médiában (Fotó: MW archív)

Frey Timi vallomása a mostohaanyaságról

Timit egy TikTok Live-ban kérdezték arról, milyen volt fiatalon mostohaanyának lenni. A fiatal táncoslány elmondta, ez egy rendkívül új élmény volt számára, hiszen korábban nem került még hasonló helyzetbe.

Az elmúlt másfél évben hirtelen volt két gyerek, akikkel én is foglalkoztam. Nem olyan sokat, hiszen heti pár alkalommal voltak csak nálunk.

Hozzátette, hogy egyébként mindig is jól kijött a gyerekekkel, hiszen nagy családban nőtt fel, és már fiatalon megtanulta, hogyan bánjon a kisebbekkel. Ezek után így folytatta.

Frey Timi narancssárga börtönruhában pózol a sajtótájékoztatón.
Timi az RTL Most Wanted című műsorában volt látható idén nyáron (Fotó: Huszar Mark)

Ez nyilván egy más, és teljesen új helyzet volt számomra. És erre én nem úgy tekintettem, hogy mostohaanyaság, hanem úgy, mintha valamilyen szinten a testvéreim lennének, hiszen nekem őket nevelnem nem kellett.

Timi szerint mindkét gyermeknek megvan az édesanyja, akik gondoskodnak róluk, így neki más szerep jutott azokban az időszakokban, amikor a gyerekek náluk voltak. „Van anyukája mindkét gyereknek, akik gondoskodnak róluk, akik megadták nekik a megfelelő figyelmet és nevelést, az én dolgom annyi volt azokban a napokban, amikor nálunk voltak, hogy szeretetet adjak nekik, figyelmet, törődést, és hogy azt érezzék, mikor a Lacinál vannak, akkor is gondoskodunk róluk. És ugyanúgy van női energia, hiszen szerintem erre egy kisgyereknek nagyon nagy szüksége van” – zárta a gondolatát Frey Timi, akinek azóta L.L. Juniorral való párkapcsolata már lezárult.

@frkskrstf “Milyen volt,fiatalon mostoha anyává válni?„ #timi #live #tik_tok #foryoupage❤️❤️ ♬ eredeti hang - ဪ☛ᴋʀɪꜱᴛᴏ́ꜰ☚꧅
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