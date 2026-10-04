Simor Olivér és Kenéz Nóra a barátságukról vallottak: a FARM VIP szereplőit fontos ügy köti össze

Szombaton, október 3-án rendezték meg az állatok világnapjához kapcsolódó hagyományos felvonulást, amelyen a Farm VIP két szereplője, Simor Olivér és dr. Kenéz Nóra is részt vett. A NOÉ Állatotthon Alapítvány szervezésében a résztvevők a Bazilikától indultak a Hősök tere felé, hogy közösen hívják fel a figyelmet az állatvédelem fontosságára.

A Farm VIP-ban szoros barátság alakult ki Simor Olivér és Kenéz Nóra között (Fotó: TV2)

A Farm VIP szereplői fontos ügy mellé álltak

Olivér számára különösen fontos volt, hogy ott legyen, hiszen régóta jó kapcsolatot ápol a NOÉ csapatával, és maga is nagy állatbarát. Ráadásul számára ez volt az első alkalom, hogy részt vett ezen az eseményen, így külön örült annak is, hogy a Farm VIP-ban lévő szövetségese és barátja, Nóri is vele tartott.

„Nagyon szeretem az állatokat, és a NOÉ csapatához is régi barátság fűz. Régóta szerettem volna eljutni erre a felvonulásra, most pedig végre sikerült. Külön jó érzés volt, hogy Nóri is velünk tartott, így a barátainkkal és a párjainkkal együtt egy igazán jó hangulatú közös program lett belőle” – mesélte Olivér.

Nóri számára szintén fontos ügy az állatvédelem, így amikor Olivér felvetette neki a közös program ötletét, nem sokáig gondolkodott rajta.

Olivérrel nemcsak a Farm miatt lettünk jóban, hanem valódi barátság alakult ki közöttünk. Mindketten állatbarátok vagyunk, ezért örömmel csatlakoztam hozzá. Nekem ez egy szuper szombati program volt, ráadásul most a párjaink is megismerhették egymást

– mondta Nóri.

Mindkettejük számára fontosak az állatok (Fotó: TV2)

Simor Olivér és Kenéz Nóra a műsoron túl is barátok maradtak

Olivér és Nóri abban is egyetértettek, hogy az állatok szeretete nagyon fontos közös érték számukra. Olivér hozzátette, szerinte minél több emberhez kellene eljuttatni az örökbefogadás üzenetét.

Én mindig amellett vagyok, hogy az emberek fogadjanak örökbe, és ne tenyésztőtől vegyenek állatot. Szerintem ez nagyon fontos

– fogalmazott.

„Gyerekkorom óta állatokkal élek, el sem tudnám képzelni nélkülük az életemet. Ráadásul úgy látom, hogy ők is kedvelnek engem. A Farmban például a mamacica, a két kiscicáját egyszer behozta a házba, és az én ágyamba dobta őket, ami nekem külön jól esett, hiszen gyanítom, hogy nem rakja akárhova a kicsinyeit” – mondta Olivér.