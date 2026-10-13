Ebből elég! Kitört a háború a Deák Bill Gyuláról szóló hamis AI-dalok és képek miatt

Megelégelték a tiszteletlenséget a zenészek. A Csillag Születik egykori kedvence, Juhász Marci – aki köztudottan szoros és mély kapcsolatot ápolt Deák Bill Gyulával – nyilvános bejegyzésben ment neki azoknak a digitális tartalomgyártóknak, akik mesterséges intelligenciával generált dalokkal és képekkel árasztják el az internetet. Marci hangsúlyozta, hogy nem a technológia puszta létezésével van baja, hanem azzal a totális igénytelenséggel és tájékozatlansággal, ahogy sokan a legendás énekes alakjához nyúlnak. Külön kiemelte, hogy a generált képeken még azt sem sikerült eltalálni, hogy Deák Bill Gyula melyik lábát veszítette el, ami jól mutatja a tartalomgyártók felületességét.
„Ha már valaki veszi a fáradságot, hogy dalt generáljon róla, és képeket generáljon hozzá, és mindezt közzé is tegye, akkor legalább annyi legyen benne, hogy utána néz az alapvető tényeknek! Először is: a képen nem Gyuszi bácsi van. Komolyan, emberek! Bill elvesztette az egyik lábát. Ha már róla készítetek valamit, legalább azt nézzétek meg, hogy melyik lábát vesztette el” – fakadt ki Juhász Marci. A zenész arra is kitért, hogy ez az átgondoltság nélküli „tisztelgés” és a tisztelet hiánya már a valódi alkotókra is káros hatással van. Emiatt döntött úgy Hobo is, hogy egyelőre nem publikálja azt a dalt, amit barátja emlékére írt.
A bejegyzés pillanatok alatt fontos diskurzust indított el, a kommentmezőben pedig sorra érkeztek az egybevágó vélemények, tapasztalatok. Ekkor került elő az a döbbenetes szál is, ami még inkább feltette az i-re a pontot. Az egyik hozzászóló a blueskirály búcsúztatóján szerzett személyes, megrázó élményét osztotta meg Marcival.
„Abszolút egyetértek veled. Én Bill temetésén is kiakadtam. Láttalak, nem tudom maradtál-e a búcsúztatás végéig, de képesek voltak lejátszani az egyik ilyen AI „dalt” – írta egy hozzászóló.
A reakciókból tisztán kirajzolódik, hogy a rajongók szerint ez a fajta gépi igénytelenség már nemcsak kegyeletsértő, hanem hosszabb távon a teljes zenei szférát elsorvasztja. Ahogy egy másik felháborodott kommentelő tömören megfogalmazta: „Úgy, ahogy van, ezek az emberek teszik tönkre a zenei ipart szépen lassan... és annak minden szegletét.” Alább pedig meg lehet hallgatni a már említett „remekművet”, amiről a Csillag Születik sztárja beszélt.
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