A gyanú szerint egy édesanya azt hazudta családjának és barátainak, hogy négyéves kislánya leukémia miatt szorul kezelésre, és a hazugságok hálójába keveredve szükségtelen orvosi kezeléseknek vetette alá gyermekét.

Leukémia: betegnek hazudhatta kislányát az anya Fotó: Zalai hírlap

Leukémia: betegnek hazudhatta négyéves kislányát az anya

Az Ohio államban élő, 32 éves Danielle Rowan ellen kiskorú veszélyeztetése miatt indult eljárás. A Law & Crime birtokába került, a letartóztatás megalapozottságát alátámasztó hatósági dokumentum szerint a nő hónapokon keresztül azt állította barátainak, családtagjainak, sőt, még saját férjének is, hogy kislánya leukémiában szenved.

November 10-én családi veszekedés tört ki, amely miatt a rendőrök is kivonultak Rowan otthonához. A beszámolók szerint a férj ragaszkodott ahhoz, hogy láthassa kislánya orvosi dokumentációját, majd a négyéves gyermeket és annak testvérét Rowan szüleinek otthonába vitte. A nő azonban állítólag ott is megjelent, arra hivatkozva, hogy be kell adnia a kislányának a gyógyszerét.

A rendőrök a nagyszülők otthonához is kivonultak, ahol tudomást szereztek arról, hogy Rowan májusban közölte családtagjaival és barátaival, hogy a kislánya leukémiás. A hírportál által megszerzett dokumentum szerint az anya több alkalommal szteroidinjekciót adott be gyermekének, aminek következtében a kislány súlya gyarapodott, és ingerlékennyé vált.

A dokumentumból az is kiderült, hogy az anya állítása szerint kislányának tartósan behelyezett vénás katéterre lett volna szüksége. A beavatkozást azonban újra és újra elhalasztották, ami gyanút ébresztett a családtagokban. A nő a vád szerint még a Cincinnati Gyermekkórház onkológiai osztályának nevében kiállított, daganatos betegséget igazoló leletet is meghamisította. Egy orvos később megerősítette, hogy a dokumentum hamis.

Az orvosok megvizsgálták a kislányt, és megállapították, hogy nincs daganatos betegsége. A beszámolók szerint az anya azt is állította a gyermekorvosnak, hogy lánya képtelen szilárd táplálékot fogyasztani. Emiatt napi három-négy palack magas kalóriatartalmú PediaSure tápszer fogyasztását írták elő a gyermeknek, ami székrekedést és fájdalmat okozott nála.