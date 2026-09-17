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Újra együtt a feleségével: a túlvilágon találkozik imádott Marikájával a 77 évesen elhunyt Deák Bill Gyula

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PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 17. 16:00
elhunytfeleség
Az énekes másfél éve vesztette el imádott feleségét. Deák Bill Gyula 45 évig élt szerelemben Marikával. Hiányát nehezen dolgozta fel.

Szeptember 17-én, 77 éves korában váratlanul elhunyt Deák Bill Gyula. Az Artisjus-díjas blueslegenda egy sikeresnek mondott műtét után örökre lehunyta a szemét, de a környezete tudja: a torkában lévő megismételhetetlen őserő mögött valójában egy magányos, összetört szív dobogott, amely másfél éve képtelen volt feldolgozni a legszörnyűbb veszteséget.

Deák Bill Gyula és felesége, Marika
Deák Bill Gyula és felesége, Marika

A rajongók és a pályatársak sokkos állapotban vannak. Senki sem akarja elhinni, hogy Bill Kapitány, aki mankójára támaszkodva is igazi óriásként uralta a színpadot, nincs többé. A család közleménye szerint a tragédia váratlanul történt, ám a hozzá közel állók pontosan látták, hogy az énekes élete utolsó időszakában már csak árnyéka volt önmagának. Nem a kora, és nem is egy hirtelen betegség győzte le – a lelke adta fel a harcot.

45 év után maradt teljesen egyedül Deák Bill Gyula

Deák Bill Gyula élete 2025 tavaszán tört ketté, amikor imádott felesége, Marika 45 évnyi házasság után elhunyt. Marika nemcsak a társa, hanem a mindene volt: ő tartotta kézben a háztartást, ő készítette össze a fellépőruháit, és ő várta otthon egy meleg öleléssel minden egyes koncert után. Amikor a felesége elment, Bill világa egy csapásra összeomlott.

„Marika elment, akkor azt hittem, mindennek vége” – vallotta be korábban fájdalmas őszinteséggel az énekes. Bár a fia és a családja azonnal odaköltöztek hozzá a csendes házba, hogy egyetlen percre se maradjon egyedül, a gyilkos hiányérzetet semmi sem tudta enyhíteni.

A Fradi meccsek és a tévé előtt ülve kereste a békét

A koncertek közötti üres, csendes hetek váltak a legnehezebbé. Bill a tévé előtt ülve, a klubvilágbajnokság meccseit vagy imádott csapata, a Ferencváros mérkőzéseit nézve próbálta elütni a lassan hömpölygő időt. Bár fegyelmezetten próbált erős maradni, a mondataiból áradt a végtelen szomorúság: „Most nincs dolgom. Nincs koncert, szinte megállt az élet” – mondta akkor.

Az utolsó pillanatig a közönségért küzdött

A végsőkig a rajongók szeretete tartotta benne a lelket. Hatalmas erőkkel készült a nagy novemberi Aréna-koncertjére és az őszi turnéjára. Tudta, hogy a közönsége várja őt, és nem akart csalódást okozni. „Össze kell szednem magam, még akkor is, ha ez egyelőre még nehezen megy” – fogalmazott. De a színpad csillogása mögött már nem volt ott az a biztos hátország, az a féltő szeretet, ami negyvenöt éven át életben tartotta.

Bill Kapitány most elment, átigazolt az égi Ferencvárosba, a pályatársak – Nagy Ferótól Varga Miklósig – pedig könnyek között búcsúznak tőle. De a gyász mögött ott van a megnyugvás is: a magyar blues királya odaát végre újra magához ölelheti imádott Marikáját, és a két összetört szív újra együtt dobbanhat - írta az Origo.

 

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