Hatalmas öröm érte Gordon Ramsay családját: megszületett a sztárséf lánya, Holly első gyermeke. Az olimpiai bajnok Adam Peaty és felesége Instagram-oldalukon osztották meg az örömhírt, ahol elárulták, hogy kislányuk a Daphne-June Ramsay-Peaty nevet kapta.

Gordon Ramsay nagypapa lett: megszületett a sztárséf első unokája, aki a Daphne-June Ramsay-Peaty nevet kapta

(Fotó: AFF/PA Images/Northfoto)

Megszületett a sztárséf első unokája

Gordon Ramsay lányának , Hollynak és férjének, az olimpiai bajnoknak, Adam Peatynek egy kislánya született, akinek a Daphne-June Ramsay-Peaty nevet adták

lányának és férjének, az olimpiai bajnoknak, egy kislánya született, akinek a Daphne-June Ramsay-Peaty nevet adták A büszke nagypapa első unokája és legkisebb gyereke között mindössze három év korkülönbség van.

Gordon Ramsay családja egy kislánnyal bővült

Megszületett Gordon Ramsay első unokája. Holly Ramsay-Peaty és férje, az olimpiai úszóbajnok Adam Peaty gyermeke november 25-én született. A szülők azonban csak egy nappal később jelentették be az örömhírt a közösségi oldalukon, ahol azt is elárulták, hogy kislányuknak a Daphne June Ramsay-Peaty nevet választották. A bejegyzésben két képet is megosztottak és külön kiemelték, hogy a kislány George kishúga lesz, utalva az olimpiai úszóbajnok korábbi kapcsolatából született fiára. Továbbá köszönetet mondtak a szülés körül segédkező orvosoknak, ápolóknak és szülésznőknek is.

Gordon Ramsay, vagyis Papa G már alig várta, hogy nagypapa legyen

Gordon Ramsay Instagram-oldalán nemcsak gratulált, hanem ő maga is bejelentette unokája érkezését. A büszke nagypapa már korábban sem titkolta, mennyire izgatottan várja az új családtag érkezését. November 18-án, amikor átvette saját csillagát a hollywoodi Hírességek sétányán, a beszédében is megemlítette, hogy hamarosan bővül a családjuk. Akkor azt mondta, hogy néhány napon belül megszületik az első unokája.

A Ramsay-család egyre nagyobb lesz. Pár nap múlva megérkezik az első unokánk.

Majd viccesen hozzátette, hogy azt szeretné, ha az unokája Papa G-nek szólítaná.

Gordon Ramsay a hollywoodi Hírességek sétányán is már csak az unokája érkezéséről beszélt

(Fotó: Nina Prommer/Northfoto)

Gordon Ramsay unokája és legkisebb gyermeke között 3 év különbség van

Gordon Ramsay és felesége, Tana 1996 óta házasok, és ezalatt az idő alatt 6 gyermekük született: Megan 1998-ban, Holly Anna és Jack Scott 1999-ben, Matilda 2001-ben, Oscar 2019-ben és Jesse James 2023-ban. És bár a sztárséf legkisebb gyermeke még csak hároméves, de már most nagybácsiként üdvözölheti az unokahúgát.