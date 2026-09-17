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Kiderült: hirtelen szívhalál okozta Deák Bill Gyula halálát

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PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 17. 16:30
zalaegerszegfőorvos
Egy rutinműtét után halt meg Deák Bill Gyula.

Pacemaker-beültetést követően, hirtelen szívhalál következményeként hunyt el Zalaegerszegen Deák Bill Gyula - közölte a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház kardiológiai osztályának osztályvezető főorvosa csütörtökön.

Deák Bill Gyula halálának oka kiderült
Deák Bill Gyula halálának oka kiderült - Fotó: Markovics Gábor

Deák Bill Gyula halálának oka kiderült

Lupkovics Géza elmondta: az énekest mindössze két-három napig kezelték Zalaegerszegen, rutinműtétnek számító pacemaker-beültetést végeztek nála.

A műtétet követő éjszaka azonban "számunkra is váratlanul" halt meg - fogalmazott a főorvos. Hozzátette: az énekes hirtelen szívhalál miatt hunyt el.

Hogy miért éppen Zalaegerszegen zajlott a gyógykezelés, arról Lupkovics Géza a család felhatalmazása nélkül nem kívánt beszélni.

A zenész halálhíre Facebook-oldalán jelent meg csütörtök reggel. A szöveg írói így fogalmaztak: "egy sikeresnek mondott műtét után a magyarok blueskirálya, Deák Bill Gyula váratlanul örökre elaludt".

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