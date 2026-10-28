Lissák Laura a múltjáról vallott: „Volt, amikor nem volt minden kerek”

Lissák Laura ragyogó külsejét látva sokan irigykedhetnének, ám pontosan tudja, hogy a valódi vonzerő nem csak a sminken vagy a ruhákon múlik.

Lissák Laura soha nem kérdőjelezi meg önmagát (Fotó: hot! magazin/ Szabolcs László)

Lissák Laura megélte azt az időszakot amikor kereste önmagát

„Nálam az önbizalom legbelülről kezdődik. Természetesen nekem is vannak nehezebb napjaim, de soha nem kérdő­jelezem meg önmagamat. Szerintem nagyon fontos, hogy az ember tudja, milyen szeretne lenni, mit vár az élettől, és mik a mindennapi és hosszú távú céljai. Ha ezek már megvannak, és mindent megteszünk érte, akkor nincs gond az önbizalommal” – kezdte a hot!-nak Lissák Laura Dancing with the Stars táncosnője.

Ma már egy rendkívül kiegyensúlyozott nő néz vissza rá a tükörből, ám a műsorvezető nem titkolja, hogy neki is megvoltak a maga bizonytalanságai.

Volt, amikor nem volt minden kerek, viszont ez már régebben történt. Akkoriban azt hittem, hogy a helyemen vagyok, valójában mégsem voltam ott. Ennek nem volt különösebb oka, egyszerűen úgy gondolom, hogy mindenkinek át kell esnie azon a korszakon, amikor keresi önmagát.

Laura egyszerűen ragyog: csak úgy árad belőle a pozitív energia. Bár rengeteget dolgozik, esze ágában sincs sajnáltatni magát.

„Minden egyes nap hálát adok az életemért. Nem szeretek panaszkodni, és nincs is miért, hiszen szerető családom van, és harmonikus párkapcsolatban élek. Azzal foglalkozhatom, amit igazán szeretek, így nem is érzem munkának. Ha bármilyen nehézség adódik az életemben, akkor sem török meg. Úgy gondolom, hogy mindig a megoldást kell keresnünk, és azt, hogy mitől válhat jobbá az életünk. A végén mindig megtalálom azt, ami a maximális boldogságot okozza nekem” – mesélte.

Boldog, hisz egészséges párkapcsolatban él (Fotó: TumbaszHedi / hot! magazin/ archív)

Lissák Laura: „A családom egészen kiskoromtól kezdve ott állt mellettem”

Elképesztően hálás a szeretteinek, hiszen a kezdetektől fogva megingathatatlan bázist jelentenek az életében.