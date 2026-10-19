Ázsia Expressz: Kira Lord szerint mindeki „hülye” és ennyi

Kalandvágyó „fotelhuszárok” figyelem! Október 19-én, vagyis hétfőn „kipöfög az állomásról” az Ázsia Expressz „szerelvénye”. Vagyis kezdetét veszi a hosszú heteken át tartó embert próbáló utazás, ami a szerencsésebb és főként kitartóbb párosok számára Brazíliában ér majd véget. Az idei mezőny is igencsak színesre sikeredett és már a párosok bejelentésekor is egyértelműnek tűnt, hogy a Kiara Lord és Dávid Petra alkotta páros nem lesz az a kimondottan szolid, visszafogott, de pláne jóindulattól vezérelt brigád. Tekintve, hogy az Ázsia Expressz sajtótájékoztatóján már kaptunk némi ízelítőt a lányok ellenfeleikhez való viszonyulásáról, arra a következtetésre jutottunk, hogy a hétfői első epizódban ők ketten hangsúlyosan bekezdenek majd.
Nem hiszem, hogy akad olvasó, akit meglepne, de igazunk lett. A Bors előjáróban összeszedte, milyen jelzős szerkezetek röpködnek majd az első epizódban Kiara Lord és Dávid Petra szájából. Öveket becsatolni! Indul a menet! Feladvány is akad majd bőven, hiszen nem minden szavuk tűri a nyomdafestéket. A lányok első megjelenése máris okoz majd némi szemöldökráncolást az Ázsia Expressz kevéssé… Nos, nyitottan gondolkodó nézőiben így ezt a kis intermezzót inkább csak leíró, csalogató jelleggel vázolnánk a jelenetet. Kiara és Petra egy gyümölcsárusnál szemelgetnek a bennük fallikus víziókat ébresztő egzotikumok között, és bizony szóba is hozzák a verseny férfitagjait. Legyen elég most ennyi! És kezdjünk bele a szószedetbe, vagyis a jelzők összegyűjtésébe, ami a két lánytól ered majd az Ázsia Expressz hetedik évadának első epizódjában!
Fussatok Bolondok! Ezt éreztem! Hogy az összes hülye bemegy a vízbe!
– nyitotta meg a sort egy mindenkinek címzett rövidke üzenettel Kiara Lord, aki ezzel meg is adta az alaphangot és nem is igyekezte leplezni, hogy ő bizony nem barátkozni utazott a világ másik felére.
„Mi egymásért vagyunk! Én lesz.rom a többieket! Bajlódjanak… Úgyis tudtam, hogy mi leszünk azok, akiket utálni fognak!” – csatlakozott barátnőjéhez alig pár adásperccel később Dávid Petra. Élünk a gyanúperrel, hogy a Házasság első látásra első évadának sztárja ezzel a gondolatsorral jóstehetségét csillogtatta meg. No, de láttunk már karón varjút…
„Azt mondod, van itt egy-két romlott lélek” – kezdett bele nem sokkal ezután egy újabb gondolatsorba Petra, aki természetesen a volt férjét sem kímélte. „Itt van az ex Mr. Dávid Petra…” – dobta be a csalit Kiarának, aki rá is csapott a lehetőségre és: „Neki eddig sem volt személyisége, hiszen Mr. Dávid Petraként él. Most pedig ő lett a békakirály” – utal majd adásban Kabai Andásra az egykori felnőttfilmes. Hogy mire is utal ezzel a jelzővel, az kiderül hétfő este 19:50-től a TV2 képernyőjéről, és az is, hogy mit mondanak a többiekről.
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