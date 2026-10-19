Ázsia Expressz: Kira Lord szerint mindeki „hülye” és ennyi

Erős utalásokkal indul az Ázsia Expressz hetedik évada!

Nem hiszem, hogy akad olvasó, akit meglepne, de igazunk lett. A Bors előjáróban összeszedte, milyen jelzős szerkezetek röpködnek majd az első epizódban Kiara Lord és Dávid Petra szájából. Öveket becsatolni! Indul a menet! Feladvány is akad majd bőven, hiszen nem minden szavuk tűri a nyomdafestéket. A lányok első megjelenése máris okoz majd némi szemöldökráncolást az Ázsia Expressz kevéssé… Nos, nyitottan gondolkodó nézőiben így ezt a kis intermezzót inkább csak leíró, csalogató jelleggel vázolnánk a jelenetet. Kiara és Petra egy gyümölcsárusnál szemelgetnek a bennük fallikus víziókat ébresztő egzotikumok között, és bizony szóba is hozzák a verseny férfitagjait. Legyen elég most ennyi! És kezdjünk bele a szószedetbe, vagyis a jelzők összegyűjtésébe, ami a két lánytól ered majd az Ázsia Expressz hetedik évadának első epizódjában!

Kiara Lord és Dávid Petra... Na mindegy is! Naná, hogy pajzánkodtak egy kicsit az Ázsia Expressz első pillanataiban (Fotó: TV2)

Dávid Petra az Ázsa Expressz forgatásán megjósolta a jövőt: „Tudtam, hogy mi leszünk azok, akiket utálni fognak!”

Fussatok Bolondok! Ezt éreztem! Hogy az összes hülye bemegy a vízbe!

– nyitotta meg a sort egy mindenkinek címzett rövidke üzenettel Kiara Lord, aki ezzel meg is adta az alaphangot és nem is igyekezte leplezni, hogy ő bizony nem barátkozni utazott a világ másik felére.