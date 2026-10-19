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Ázsia Expressz: Kira Lord szerint mindeki „hülye” és ennyi

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors TV2
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 19. 10:02
Dávid PetraKiara LordÁzsia Expressz
Hétfő este dupla epizóddal indul el a TV2 reality-jének hetedik évada. Az Ázsia Expressz csapata idén Bolíviában nyitotta meg a hírességekre mért gyötrelem és szenvedés „kánaánját”. A brigád, egyelőre az ismerkedés fázisában tart, de akad egy páros, akik már ismeretlenül is megfogalmazták véleményüket mindenkiről. Kiara Lord és Dávid Petra nem barátkozni utaztak a dél-amerikai országba, az már biztos…
Buster
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Kalandvágyó „fotelhuszárok” figyelem! Október 19-én, vagyis hétfőn „kipöfög az állomásról” az Ázsia Expressz „szerelvénye”. Vagyis kezdetét veszi a hosszú heteken át tartó embert próbáló utazás, ami a szerencsésebb és főként kitartóbb párosok számára Brazíliában ér majd véget. Az idei mezőny is igencsak színesre sikeredett és már a párosok bejelentésekor is egyértelműnek tűnt, hogy a Kiara Lord és Dávid Petra alkotta páros nem lesz az a kimondottan szolid, visszafogott, de pláne jóindulattól vezérelt brigád. Tekintve, hogy az Ázsia Expressz sajtótájékoztatóján már kaptunk némi ízelítőt a lányok ellenfeleikhez való viszonyulásáról, arra a következtetésre jutottunk, hogy a hétfői első epizódban ők ketten hangsúlyosan bekezdenek majd.

Az Ázsia Expressz hetedik évadában Kiara Lord és Dávid Petra egy párt alkotnak.
Kiara Lord és Dávid Petra erősen kezdenek az Ázsia Expressz hetedik évadában (Fotó: TV2)

Erős utalásokkal indul az Ázsia Expressz hetedik évada!

Nem hiszem, hogy akad olvasó, akit meglepne, de igazunk lett. A Bors előjáróban összeszedte, milyen jelzős szerkezetek röpködnek majd az első epizódban Kiara Lord és Dávid Petra szájából. Öveket becsatolni! Indul a menet! Feladvány is akad majd bőven, hiszen nem minden szavuk tűri a nyomdafestéket. A lányok első megjelenése máris okoz majd némi szemöldökráncolást az Ázsia Expressz kevéssé… Nos, nyitottan gondolkodó nézőiben így ezt a kis intermezzót inkább csak leíró, csalogató jelleggel vázolnánk a jelenetet. Kiara és Petra egy gyümölcsárusnál szemelgetnek a bennük fallikus víziókat ébresztő egzotikumok között, és bizony szóba is hozzák a verseny férfitagjait. Legyen elég most ennyi! És kezdjünk bele a szószedetbe, vagyis a jelzők összegyűjtésébe, ami a két lánytól ered majd az Ázsia Expressz hetedik évadának első epizódjában!

Dávid Petra és Kiara Lord elemezték az Ázsia Expressz férfimezőnyét.
Kiara Lord és Dávid Petra... Na mindegy is! Naná, hogy pajzánkodtak egy kicsit az Ázsia Expressz első pillanataiban (Fotó: TV2)

Dávid Petra az Ázsa Expressz forgatásán megjósolta a jövőt: „Tudtam, hogy mi leszünk azok, akiket utálni fognak!”

Fussatok Bolondok! Ezt éreztem! Hogy az összes hülye bemegy a vízbe!

 – nyitotta meg a sort egy mindenkinek címzett rövidke üzenettel Kiara Lord, aki ezzel meg is adta az alaphangot és nem is igyekezte leplezni, hogy ő bizony nem barátkozni utazott a világ másik felére.

Mi egymásért vagyunk! Én lesz.rom a többieket! Bajlódjanak… Úgyis tudtam, hogy mi leszünk azok, akiket utálni fognak!” – csatlakozott barátnőjéhez alig pár adásperccel később Dávid Petra. Élünk a gyanúperrel, hogy a Házasság első látásra első évadának sztárja ezzel a gondolatsorral jóstehetségét csillogtatta meg. No, de láttunk már karón varjút…

Azt mondod, van itt egy-két romlott lélek” – kezdett bele nem sokkal ezután egy újabb gondolatsorba Petra, aki természetesen a volt férjét sem kímélte. „Itt van az ex Mr. Dávid Petra…” – dobta be a csalit Kiarának, aki rá is csapott a lehetőségre és: „Neki eddig sem volt személyisége, hiszen Mr. Dávid Petraként él. Most pedig ő lett a békakirály” – utal majd adásban Kabai Andásra az egykori felnőttfilmes. Hogy mire is utal ezzel a jelzővel, az kiderül hétfő este 19:50-től a TV2 képernyőjéről, és az is, hogy mit mondanak a többiekről.


 


 

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