Függőségeiről vallott Ádám Szofi, a Sztárban Sztár versenyzője

Semmit nem vesz félvállról, elképesztő elszántsággal veti bele magát a munkába a fiatal előadó. Hogy a maximumot nyújtsa a Sztárban Sztár színpadán, Ádám Szofi drasztikus döntéseket hozott: teljesen letette az alkoholt, valamint a cigarettát is.

A Sztárban Sztár 2026 egyik nagy meglepetése Ádám Szofi

(Fotó: hot! magazin/ TV2)

Így számolt le Ádám Szofi a függőségeivel

A fiatal énekesnő, Ádám Szofi mögött nagyon nehéz időszak van

Lelki gondjai miatt rengeteget sírt

Az alkoholba menekült

A Sztárban Sztár sikere miatt letette a piát és a cigit is



Alkoholba menekült Ádám Szofi

Minden ember életében vannak pillanatok, amikor úgy érzi, rászakadnak a falak. Ádám Szofi sem kivétel: embert próbáló időszakon van túl, ami lelkileg és fizikailag is felemésztette a mindennapjait. Amikor a kilátástalanság már szinte természetessé vált, a sors keze utat mutatott: a TV2 Sztárban Sztár műsora pont akkor kopogtatott az ajtaján, amikor a legnagyobb szüksége volt rá.

„Hatalmas álmom volt ez a műsor, mert ez arról szól, hogy megmutathatom a tehetségemet, a hangomat, önmagamat, önazonos tudok lenni” – árulta el a hot! magazinnak a Sofi néven ismertté vált énekesnő, aki adásgyőztes is volt már.

Hálás vagyok ezért a műsorért, nagyon nehéz volt lezárni életem legkeményebb időszakát. Nem titkolom, rengeteget sírtam, az alkoholba menekültem, ment a piázás keményen, folyt a tequila. Mondjuk, cserében jó dalok születtek, de persze tudtam, hogy ez nem mehet így sokáig. Tudom, hosszú távon az alkohol hatása a szervezetre durva. Amikor elkezdődtek a próbák, és láttam, hogy rendszert ad az életemnek a műsor, annyival boldogabb lettem, hogy az hihetetlen! A legjobb énemet hozza elő belőlem ez a műsor!

Szofi a műsor miatt leszámolt a függőségeivel is. Először letette a piát.

„Jött egy kattanás, egy döntés, hogy no pia. Nem is volt vele gond, nem volt megingás, mert én olyan vagyok, hogy ha valamit a fejembe veszek, akkor stop, vége van. Majd az első adás után jött a Bangaranga dal, amihez tüdő kell; újabb bekattanás, és letettem a cigit is. Az első pár nap pokol volt, de már nem kívánom, szóval lehetséges, hogy ez most végleges lesz.”