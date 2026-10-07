Függőségeiről vallott Ádám Szofi, a Sztárban Sztár versenyzője

Semmit nem vesz félvállról, elképesztő elszántsággal veti bele magát a munkába a fiatal előadó. Hogy a maximumot nyújtsa a Sztárban Sztár színpadán, Ádám Szofi drasztikus döntéseket hozott: teljesen letette az alkoholt, valamint a cigarettát is.
Minden ember életében vannak pillanatok, amikor úgy érzi, rászakadnak a falak. Ádám Szofi sem kivétel: embert próbáló időszakon van túl, ami lelkileg és fizikailag is felemésztette a mindennapjait. Amikor a kilátástalanság már szinte természetessé vált, a sors keze utat mutatott: a TV2 Sztárban Sztár műsora pont akkor kopogtatott az ajtaján, amikor a legnagyobb szüksége volt rá.
„Hatalmas álmom volt ez a műsor, mert ez arról szól, hogy megmutathatom a tehetségemet, a hangomat, önmagamat, önazonos tudok lenni” – árulta el a hot! magazinnak a Sofi néven ismertté vált énekesnő, aki adásgyőztes is volt már.
Hálás vagyok ezért a műsorért, nagyon nehéz volt lezárni életem legkeményebb időszakát. Nem titkolom, rengeteget sírtam, az alkoholba menekültem, ment a piázás keményen, folyt a tequila. Mondjuk, cserében jó dalok születtek, de persze tudtam, hogy ez nem mehet így sokáig. Tudom, hosszú távon az alkohol hatása a szervezetre durva. Amikor elkezdődtek a próbák, és láttam, hogy rendszert ad az életemnek a műsor, annyival boldogabb lettem, hogy az hihetetlen! A legjobb énemet hozza elő belőlem ez a műsor!
Szofi a műsor miatt leszámolt a függőségeivel is. Először letette a piát.
„Jött egy kattanás, egy döntés, hogy no pia. Nem is volt vele gond, nem volt megingás, mert én olyan vagyok, hogy ha valamit a fejembe veszek, akkor stop, vége van. Majd az első adás után jött a Bangaranga dal, amihez tüdő kell; újabb bekattanás, és letettem a cigit is. Az első pár nap pokol volt, de már nem kívánom, szóval lehetséges, hogy ez most végleges lesz.”
„Az emberek végre kezdenek befogadni”
Az ország legnagyobb házibulijának versenyzője legutóbbi produkciójával is hatalmas meglepetést okozott, hiába parázott rá a Michael Jackson utánzásra.
„Rengeteg pozitív kommentet kapok, és azt veszem észre, hogy az emberek végre kezdenek, úgymond, befogadni. Elképesztő, ami árad felém, de nem akarok elszállni magamtól, mert nem erre lettem nevelve.”
Ahogy sokan ismerik, Nemazalány Sofi – aki februárban is próbálkozott az életmódváltással – egyetlen félelme, hogy az őt évek óta gyötrő ekcémája kijön a smink, a maszk alatt.
Kemény ügy, most megint szezon van, na meg a stressz által jön ki leginkább, illetve nálam a cukor miatt. De ez most a legkevesebb, tök happy vagyok, mert tudok magammal is foglalkozni végre. Edzeni is fogok, mert azért tudok még ennél jobb formában is lenni!
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