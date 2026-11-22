Szó, ami szó, Aurelió valóban hatalmas változáson ment keresztül a mögötte álló években. Valóságshow-hősből először botránycelebbé, majd egy komoly büntetőügy főszereplőjévé vált. Emberrablásért került kóterbe 2022 februárjában és pontosan két évet töltött a rácsok mögött. Szabadulása után pedig példás családapa lett, hiszen a rabságban töltött idő alatt megszületett kislánya, Szofi, aki a mai napig a helyes úton tudja tartani édesapját. Persze Aurelio párjának is fontos szerep jut abban, hogy a fiatal hírességből mintaapuka lett. Aurelio gyakran hangoztatja, hogy Niki nélkül nem ment volna ez a gyökeres változás. Ezt a változást pedig Hajdú Péter is látja, aki tulajdonképpen végigasszisztálta ezt a „felnőtté válási folyamatot”. A „Don” most a Borsnak mesélt új benyomásairól, melyeket a Beköltözve Hajdú Péterhez című műsor legújabb epizódjának felvételén szerzett barátjáról.

Aurelió meglehetősen jó benyomást tett Hajdú Péterre (Fotó: YouTube)

Hajdú Péter: „Maradjunk annyiban, hogy megkedveltem ezt a fiút!”

Hajdú Péter nem titkolja, ma már egyértelműen jó példának látja Aureliót. „Nagyon sokat változott az elmúlt években. És ezt nagyon komolyan mondom és gondolom. Szerencsére megmaradt az az őrült és féktelen énje, amiért olyan sokan kedvelik őt, de közben sokkal jobban értékeli azt a nyugalmat, amit Niki és a kislányuk nyújt neki a mindennapokban.”

Maradjunk annyiban, hogy megkedveltem ezt a fiút! Én mindig szorítottam, hogy sikerüljön neki a változás, de bevallom, volt idő, amikor tartottam attól, hogy nem lesz jó vége az útnak, amin járt

– kezdte a Borsnak Hajdú Péter, aki talán azt is tudja, mi Aurelio titka, vagyis miként tudott a köztudatban maradni celebként az elmúlt 12 évben. „Vannak azok a médiaszemélyiségek, akik a szakmájukon belül emelkednek ki a tömegből. Ilyen mondjuk Friderikusz Sándor vagy Till Attila. Ők elképesztően jók abban, amit hivatásukul választottak. És vannak azok a hírességek vagy celebek, akiket egyszerűen csak szeretnek nézni az emberek ezért vagy azért. Ilyen Alekosz, ilyen volt Berki Krisztián és ilyen Aurelio is… Én remélem, és kívánom is Aureliónak, hogy még sokáig népszerű legyen! Ő egy külön kategória...! Nem tud zenélni, nem tud énekelni, talán táncolni sem, de nagyon valamilyen és nagyon egyedi is egyben. Ez pedig maga a siker kulcsa...”- jelentette ki.