Sztárban Sztár: Dr. Mátyás 13 év szünet után tér vissza a TV2 képernyőjére

„Ahogy elnézem a Sztárban Sztár mezőnyét, egyedül én nem vagyok hivatásos énekes”

Sok víz lefolyt a Dunán, mióta először csengettek be Az ének iskolájába. Matyiból Mátyás lett, sőt doktor, most pedig visszatér egykori „almaméterébe”, vagyis a TV2 színpadára, és újra elindul egykori álma felé. Dr. Mátyás szeptember 20-án a Sztárban Sztár 12. évadában tér vissza a képernyőre. A Bors ennek kapcsán beszélgetett a még mindig szemtelenül fiatal tehetséggel. „Kisgyerekként az én fejemben az volt, hogy színész szeretnék lenni. El is indultam ezen az úton és gyerekszínészként több darabban is játszottam. Így kerültem be Az ének iskolájába is. Ezután pedig a tanulásé lett a főszerep.”

Idén végeztem a jogi egyetemen, így hivatalosan is Dr. Dani Mátyás vagyok.

„A tanulás mellett ugyanakkor nem maradt időm például az éneklésre sem. Az álmom továbbra is az, hogy színész legyek, és ahogy elnézem a Sztárban Sztár mezőnyét, egyedül én nem vagyok hivatásos énekes” – kezdte a lapunknak Mátyás.

Dr. Mátyás 290 ezer követőt szedett össze a TikTokon (Fotó: TV2 )

Dr. Mátyás: „Nem tervezek, csak megélem a pillanatokat”

A fiatal srác ugyan nem állt színpadon az utóbbi 13 évben, de így is megtalálta a módját, hogy kiadja magából azt a szereplési vágyát, ami azóta munkálkodik benne, hogy az eszét tudja. TikTok-csatornáját 290 ezren követik és különösen népszerű az a tanár karaktere, aki bizony mindenkiben felébreszt valamiféle nosztalgikus, ifjúkori emléket. „A tanárnő egy fiktív karakter, akinek a személyiségét és a stílusát több általam ismert ember elegyéből gyúrtam össze. Persze ezeket a tulajdonságokat alaposan felnagyítottam” – mondta a Borsnak Dr. Mátyás, aki azt is elárulta, mit vár a szeptember 20-án induló Sztárban Sztártól. „Úgy vagyok vele, hogy sodródom az árral. Pont úgy, ahogyan ezt tettem tizenhárom éve, és tettem a TikTokon is. Nem tervezek, csak megélem a pillanatokat és megteszek mindent annak érdekében, hogy szórakoztató legyek” - fogalmazott a jogdoktor-előadó.