Sztárban Sztár: Dr. Mátyás 13 év szünet után tér vissza a TV2 képernyőjére

Dani Matyit 2013-ban ismerte meg az ország, amikor kiskamaszként feltűnt Az ének iskolája című tehetségkutató műsor első évadában. A nézők és az „osztályfőnökök” nagy jövőt jósoltak neki, ő mégis úgy döntött, hogy a kezdeti sikerek után hátat fordít a show-biznisznek és a világot jelentő deszkáknak. Eltemette magában a szereplési vágyát és „rendes szakmát tanult”. Jogi diplomát szerzett, majd Dr. Mátyás név alatt elindította saját TikTok-csatornáját, mellyel sikerült újra belopnia magát sokak szívébe. Mindezt úgy, hogy a legtöbb követőjének fogalma sem volt, hogy anno ő volt az a kiskölyök, aki több mint egy évtizeddel korában könnyeket csalt Szulák Andi, Szandi, Király Viktor, de még Hajós András szemébe is, amikor a TV2 stúdiójában rázendített az Oroszlánkirály Érzed már a szív szavát? című betétdalára. Mátyás most a Sztárban Sztárban tér vissza a "kaptafához".
Sok víz lefolyt a Dunán, mióta először csengettek be Az ének iskolájába. Matyiból Mátyás lett, sőt doktor, most pedig visszatér egykori „almaméterébe”, vagyis a TV2 színpadára, és újra elindul egykori álma felé. Dr. Mátyás szeptember 20-án a Sztárban Sztár 12. évadában tér vissza a képernyőre. A Bors ennek kapcsán beszélgetett a még mindig szemtelenül fiatal tehetséggel. „Kisgyerekként az én fejemben az volt, hogy színész szeretnék lenni. El is indultam ezen az úton és gyerekszínészként több darabban is játszottam. Így kerültem be Az ének iskolájába is. Ezután pedig a tanulásé lett a főszerep.”
Idén végeztem a jogi egyetemen, így hivatalosan is Dr. Dani Mátyás vagyok.
„A tanulás mellett ugyanakkor nem maradt időm például az éneklésre sem. Az álmom továbbra is az, hogy színész legyek, és ahogy elnézem a Sztárban Sztár mezőnyét, egyedül én nem vagyok hivatásos énekes” – kezdte a lapunknak Mátyás.
A fiatal srác ugyan nem állt színpadon az utóbbi 13 évben, de így is megtalálta a módját, hogy kiadja magából azt a szereplési vágyát, ami azóta munkálkodik benne, hogy az eszét tudja. TikTok-csatornáját 290 ezren követik és különösen népszerű az a tanár karaktere, aki bizony mindenkiben felébreszt valamiféle nosztalgikus, ifjúkori emléket. „A tanárnő egy fiktív karakter, akinek a személyiségét és a stílusát több általam ismert ember elegyéből gyúrtam össze. Persze ezeket a tulajdonságokat alaposan felnagyítottam” – mondta a Borsnak Dr. Mátyás, aki azt is elárulta, mit vár a szeptember 20-án induló Sztárban Sztártól. „Úgy vagyok vele, hogy sodródom az árral. Pont úgy, ahogyan ezt tettem tizenhárom éve, és tettem a TikTokon is. Nem tervezek, csak megélem a pillanatokat és megteszek mindent annak érdekében, hogy szórakoztató legyek” - fogalmazott a jogdoktor-előadó.
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