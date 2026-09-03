Már Győrben bemutatkozhat a Fradi új igazolása, nem akárkit kell pótolnia

A szlovák válogatott Matús Bero személyében tapasztalt középpályást igazolt a Fradi. Az 1995-ben, Ilavában született játékos az AS Trencínben nevelkedett, ahol 2013-ban, mindössze 17 évesen bemutatkozott a felnőttek között.
A Trencín játékosaként kétszer nyert szlovák bajnokságot, valamint Szlovák Kupát is. A 2014/15-ös idény végén ő lett az év játékosa Szlovákiában, valamint a szezon legjobb fiatal játékosának is megválasztották.
2016 nyarán a török Trabzonsporhoz igazolt. Két idényt töltött a Fekete-tenger partján, ezalatt 44 mérkőzésen három gólt szerzett és hét gólpasszt adott a török csapat színeiben. 2018 nyarán a holland Vitesse együtteséhez igazolt. Matús Bero öt szezont futballozott Arnhemben, ezalatt 172 mérkőzésen 27 gólt lőtt és húsz gólpasszt adott, nem mellesleg pedig a Konferencia-ligában is remek teljesítményt nyújtott a holland csapatban.
2023 nyarán ingyen igazolt a Bundesligában szereplő VfL Bochum csapatához, amelyben két idény alatt 54 élvonalbeli mérkőzésen hat gólt jegyzett. A német csapat azonban a 2024/25-ös szezon végén kiesett a Bundesligából, így Matús Bero az előző idényt a német másodosztályban töltötte, ahol 24 meccsen egy gólig és tíz sárga lapig jutott.
Bero 2016 óta tagja a szlovák válogatottnak, amelyben eddig 50 alkalommal lépett pályára. A 2024-es Európa-bajnokságon Románia ellen a csoportkörben, Anglia ellen pedig a nyolcaddöntőben is pályára lépett.
A Ferencváros sportigazgatója, Hajnal Tamás szerint Bero komplex, fizikálisan erős és labdabiztos középpályás, aki több szerepkörben is bevethető.
Fontos, hogy különböző országok eltérő stílusú bajnokságaiban játszott meghatározó szerepet a csapataiban, nagyon komoly nemzetközi rutinja van. Gavi Kanikovszki távozásával mindenképpen egy olyan játékost kerestünk, aki azonnal a segítségünkre tud lenni”
– idézik a Ferencváros honlapján Hajnal Tamás sportigazgatót.
Hajnal Tamás hangsúlyozta, hogy mivel Berónak nyáron lejárt a szerződése a Bochumnál, hivatalosan klub nélküli játékosként érkezett, azonban leszögezte, hogy a 30 éves középpályás nyáron folyamatosan edzésben volt a Trencín csapatánál, és remek fitneszteszteket produkált.
Mindig is örültem, ha ilyen stadionokban játszhattam. Láttam sok mérkőzést, és amikor itt játszottam a magyar válogatott ellen, az is remek volt. Alig várom, hogy megmutathassam a szurkolóknak, hogy mit tudok, mert szeretnék nagyon pozitív benyomást tenni rájuk”
– mondta a Fradi Zóna Plusz című adásban a szlovák középpályás.
Matús Bero kedden már a Ferencváros csapatával edzett, így megvan az esélye arra, hogy csütörtökön pályára lépjen az ETO elleni rangadón. Gavriel Kanikovszki távozásával a Fradi az egyik legfontosabb játékosát veszítette el, így a szlovák középpályásnak nem lesz egyszerű dolga, ha pótolni akarja az izraeli játékost.
A Fradi középpályáján jelenleg Corbu Máriusz tűnik a legbiztosabb pontnak, ha pedig egészséges, akkor a guineai Naby Keïta helye is megkérdőjelezhetetlen a csapatban. Kanikovszkit a Fradi legutóbbi két meccsén a 88-szoros magyar válogatott Nagy Ádám pótolta, aki különösen a török Trabzonspor elleni El-selejtező visszavágóján nyújtott kiemelkedő teljesítményt. Nem mellesleg a bevethető opciók között ott van a belga Philippe Rommens, a középen is használható Callum O'Dowda, a 19 éves Madarász Ádám, valamint hamarosan visszatérhet a súlyos térdsérülése után a magyar válogatott Ötvös Bence is.
Matús Bero tehát nagy reményekkel érkezett a Fradihoz, a kezdőcsapatba kerüléshez viszont nagyon keményen meg kell majd küzdenie, mert legalább hatan pályáznak három helyre.
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