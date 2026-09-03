Már Győrben bemutatkozhat a Fradi új igazolása, nem akárkit kell pótolnia

A szlovák válogatott Matús Bero személyében tapasztalt középpályást igazolt a Fradi. Az 1995-ben, Ilavában született játékos az AS Trencínben nevelkedett, ahol 2013-ban, mindössze 17 évesen bemutatkozott a felnőttek között.

A Fradi új játékosa (kékben) komoly nemzetközi tapasztalattal rendelkezik

Fotó: Matej Sagan / NurPhoto via AFP

A Trencín játékosaként kétszer nyert szlovák bajnokságot, valamint Szlovák Kupát is. A 2014/15-ös idény végén ő lett az év játékosa Szlovákiában, valamint a szezon legjobb fiatal játékosának is megválasztották.

A Fradi új játékosának a csapat egyik legjobbját kell pótolnia

2016 nyarán a török Trabzonsporhoz igazolt. Két idényt töltött a Fekete-tenger partján, ezalatt 44 mérkőzésen három gólt szerzett és hét gólpasszt adott a török csapat színeiben. 2018 nyarán a holland Vitesse együtteséhez igazolt. Matús Bero öt szezont futballozott Arnhemben, ezalatt 172 mérkőzésen 27 gólt lőtt és húsz gólpasszt adott, nem mellesleg pedig a Konferencia-ligában is remek teljesítményt nyújtott a holland csapatban.

2023 nyarán ingyen igazolt a Bundesligában szereplő VfL Bochum csapatához, amelyben két idény alatt 54 élvonalbeli mérkőzésen hat gólt jegyzett. A német csapat azonban a 2024/25-ös szezon végén kiesett a Bundesligából, így Matús Bero az előző idényt a német másodosztályban töltötte, ahol 24 meccsen egy gólig és tíz sárga lapig jutott.

Bero 2016 óta tagja a szlovák válogatottnak, amelyben eddig 50 alkalommal lépett pályára. A 2024-es Európa-bajnokságon Románia ellen a csoportkörben, Anglia ellen pedig a nyolcaddöntőben is pályára lépett.

Matús Berónak a távozott Gavriel Kanikovszkit kell pótolnia

Fotó: fradi.hu

A Ferencváros sportigazgatója, Hajnal Tamás szerint Bero komplex, fizikálisan erős és labdabiztos középpályás, aki több szerepkörben is bevethető.

Fontos, hogy különböző országok eltérő stílusú bajnokságaiban játszott meghatározó szerepet a csapataiban, nagyon komoly nemzetközi rutinja van. Gavi Kanikovszki távozásával mindenképpen egy olyan játékost kerestünk, aki azonnal a segítségünkre tud lenni”

– idézik a Ferencváros honlapján Hajnal Tamás sportigazgatót.

Hajnal Tamás hangsúlyozta, hogy mivel Berónak nyáron lejárt a szerződése a Bochumnál, hivatalosan klub nélküli játékosként érkezett, azonban leszögezte, hogy a 30 éves középpályás nyáron folyamatosan edzésben volt a Trencín csapatánál, és remek fitneszteszteket produkált.

Mindig is örültem, ha ilyen stadionokban játszhattam. Láttam sok mérkőzést, és amikor itt játszottam a magyar válogatott ellen, az is remek volt. Alig várom, hogy megmutathassam a szurkolóknak, hogy mit tudok, mert szeretnék nagyon pozitív benyomást tenni rájuk”

– mondta a Fradi Zóna Plusz című adásban a szlovák középpályás.