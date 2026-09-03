Máris jön a harmadik baba? Kylie Jenner végre reagált a pletykákra

Kylie Jennernek van már két gyermeke korábbi párjától, Travis Scott rappertől: a nyolcéves Stormi és a négyéves Aire. A sztár és Timothée Chalamet kapcsolata közel három éve került nyilvánosságra, azóta pedig rendszeresen felröppennek róluk különböző találgatások.

Kylie Jenner

Fotó: PA / Northfoto

Most éppen az terjed, hogy a pár családalapításra készül.

Kylie Jenner gyermeket vár?

Jenner a barátnői, Victoria Villarroel és Anastasia „Stassie” Karanikolaou podcastjában, a Better Half című műsorban beszélt a pletykákról. Elmondta, hogy már hozzászokott ahhoz, hogy az emberek saját történeteket gyártanak róla.

A sztár szerint ezért nem látja értelmét annak, hogy minden híresztelést külön megcáfoljon. Úgy véli, az idő úgyis megmutatja majd, mi igaz és mi nem.

Az emberek most azt gondolják, hogy terhes vagyok. Láttam néhány ilyen dolgot, és azt gondoltam: nem fogok mindent kommentálni, mert úgyis lesz egy pont, amikor bikiniben látnak majd valahol, vagy megjelenek valahol, és akkor a pletykák maguktól eloszlanak

– magyarázta.

Jenner hozzátette, hogy ezért általában nem érzi szükségét annak, hogy megszólaljon a róla terjedő híresztelések kapcsán.

A mostani terhességi pletykák azért is kaptak nagy figyelmet, mert Jenner nemrég a nővére, Khloé Kardashian műsorában arról beszélt, hogy jelenleg már maga a gondolat is őrültségnek tűnik számára, hogy ismét gyermeket vállaljon.

Egy FaceTime-beszélgetésben azt is elárulta, hogy 99,9 százalékig biztos abban, hogy a béranyaságot sem választaná. Mint mondta, korábbi terhességei egészséges gyermekeket eredményeztek, ezért nem látja valódi okát annak, hogy béranyához forduljon.