Past al Limone: filléres olasz citromos tészta recept – Így készítsd, akár egy igazi szicíliai

Ha egy kis újdonságra vágysz, akkor próbáld ki a következő receptet! Ne ijedj meg, a citrom és a tészta hús nélkül is passzolhat! Mutatjuk, hogy készítik Szicíliában a Pasta al Limone nevű, közkedvelt ételt.
A Pasta al Limone egy egyszerű, könnyen elkészíthető tésztaétel, egy frissítő, citromos fogás. Dél-Olaszországban, különösen Szicíliában népszerű, eredete egészen a római korig nyúlik vissza.
Kezdd a tészta főzéssel. Forralj sós vizet, és főzd meg benne a tésztát al dente állagúra, ez nagyjából 7–8 percet vesz igénybe. Akkor jó, ha tészta feszes, de nem kemény.
Vegyél elő egy nagy serpenyőt, és közepes lángon melegítsd fel az olívaolajat és a vajat. Közben a megmosott citrom héját reszeld le, és a felét add a felolvadt alapanyagokhoz. Főzd nagyjából 3 percig, míg kiengedi az aromáját a citrom. Közben facsard ki a levét, és ha letelt a 3 perc, öntsd a felét a serpenyőbe, majd forrald további 2-3 percig. Ha kész, vedd le a tűzről.
Mikor kész az al dente tészta, szűrd le, de figyelj rá, hogy ne öntsd ki az összes főzővizet, még szükség lesz rá! Különben is, az olaszoknál főbenjáró bűnnek számít, arról ne is beszéljünk mikor valaki leöblíti hideg vízzel a spagettit. Tedd a tésztát a citromos-vajas serpenyőbe, és adj hozzá egy keveset a tészta főzővizéből, majd csurgasd rá a maradék citromlevet. Add hozzá a maradék reszelt citromhéjat, de vigyázz, hagyj a tálaláshoz is egy keveset. Ízlés szerint sózd, borsozd és alaposan reszeld meg parmezánsajttal. Keverd át jól a tésztát míg a sajt elolvad, és krémes szósszá alakul. Ha nem elég selymes, adj még egy kevés főzővizet hozzá.
Tálald friss citromhéjjal és extra sajttal.
+ Bors tipp: feldobhatod mentalevéllel vagy bazsalikommal is az ételt.
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