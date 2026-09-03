Past al Limone: filléres olasz citromos tészta recept – Így készítsd, akár egy igazi szicíliai

Ha egy kis újdonságra vágysz, akkor próbáld ki a következő receptet! Ne ijedj meg, a citrom és a tészta hús nélkül is passzolhat! Mutatjuk, hogy készítik Szicíliában a Pasta al Limone nevű, közkedvelt ételt.

Pasta al Limone - citromos tészta recept

Fotó: AtlasStudio / Shutterstock

Ez az étel Szicíliában különösen népszerű.

Hozzávalók.

Így készítsd el lépésről lépésre.

Olasz citromos tészta, amit imádunk idén nyáron!

Mi az a Pasta al Limone?

A Pasta al Limone egy egyszerű, könnyen elkészíthető tésztaétel, egy frissítő, citromos fogás. Dél-Olaszországban, különösen Szicíliában népszerű, eredete egészen a római korig nyúlik vissza.

Készítsd el, ezt a különleges citromos-sós tésztát, amiért odavannak a szicíliaiak

Hozzávalók, amikre szükséged lesz

250 g tészta – spagetti vagy linguine illik legjobban ehhez az ételhez, de gyakorlatilag bármilyennel működik. Válaszd a kedvenced

Olivaolaj – hidegen sajtoltat válassz

100 g vaj – sózott vagy sózatlan, rád bízzuk

1 db citrom – héjára, és levére is szükség lesz, mosd meg alaposan

50 g parmezánsajt

só, bors

Parmezán

Fotó: Esin Deniz / Shutterstock

Így készítsd el

Kezdd a tészta főzéssel. Forralj sós vizet, és főzd meg benne a tésztát al dente állagúra, ez nagyjából 7–8 percet vesz igénybe. Akkor jó, ha tészta feszes, de nem kemény.

Vegyél elő egy nagy serpenyőt, és közepes lángon melegítsd fel az olívaolajat és a vajat. Közben a megmosott citrom héját reszeld le, és a felét add a felolvadt alapanyagokhoz. Főzd nagyjából 3 percig, míg kiengedi az aromáját a citrom. Közben facsard ki a levét, és ha letelt a 3 perc, öntsd a felét a serpenyőbe, majd forrald további 2-3 percig. Ha kész, vedd le a tűzről.

Mikor kész az al dente tészta, szűrd le, de figyelj rá, hogy ne öntsd ki az összes főzővizet, még szükség lesz rá! Különben is, az olaszoknál főbenjáró bűnnek számít, arról ne is beszéljünk mikor valaki leöblíti hideg vízzel a spagettit. Tedd a tésztát a citromos-vajas serpenyőbe, és adj hozzá egy keveset a tészta főzővizéből, majd csurgasd rá a maradék citromlevet. Add hozzá a maradék reszelt citromhéjat, de vigyázz, hagyj a tálaláshoz is egy keveset. Ízlés szerint sózd, borsozd és alaposan reszeld meg parmezánsajttal. Keverd át jól a tésztát míg a sajt elolvad, és krémes szósszá alakul. Ha nem elég selymes, adj még egy kevés főzővizet hozzá.