Ezek közt a csillagjegyek közt kibékíthetetlen ellentét húzódik

Bizonyára mindannyian ismerünk olyan embereket, akik közt első találkozásuktól fogva kibékíthetetlennek tűnő ellentét húzódott. Mi lehet ennek az oka? Nos, a megoldás a horoszkópunkban keresendő! Egyszerűen vannak olyan csillagjegy-párosok, akik semmilyen körülmények közt nem működnek jól együtt, mintha forró olaj és hideg víz találkozna. A lényeg: jobb őket távoltartani egymástól! Itt nem az "ellentétek vonzzák egymást" helyzete áll fenn, sokkal inkább az "ebből baj lesz"... Most eláruljuk, mely csillagjegynek ki a legnagyobb ellensége!
Míg a Kos tettre kész, heves, hirtelen, érzelmileg túlfűtött, addig a Rák nyugalomra és biztonságra vágyik. Ez utóbbi túl önfejűnek és kiszámíthatatlannak tartja az előbbit, míg fordítva a túlzott érzelmesség az, ami elviselhetetlen tulajdonságnak tűnik.
A föld elemű Bika a stabilitást, a megbízhatóságot és a kiszámíthatóságot tartja a legfőbb értékeknek. Célja, hogy amit letesz az asztalra, az örökké tart. Ehhez képest a Vízöntőnek épp a kísérletezés az, ami a vérében van: folyamatosan változtatni akar, új utakra térni, ráadásul jóval progresszívebb és rugalmasabb, mint a kifejezetten rigid Bika. Emiatt egyszerűen képtelenek együttműködni bármilyen szinten is.
Azt hihetnénk, e két kifejezetten intelligens jegy jól kijön egymással, sajnos azonban ez nem is állhatna távolabb az igazságtól. Az Ikrek ugyanis kíváncsi, játékos, cserfes, spontán és rohanó, míg a Szűz mindent kielemez, analizál, felmér és megtervez. Az Ikrek túlságosan kritikusnak hiszi a Szüzet, míg a Szűz megbízhatatlannak és kaotikusnak gondolja az Ikreket, amiért megveti őt.
Két intenzív és eltökélt jegy: mindketten 100 százalékkal adják bele magukat egy kapcsolatba, ami akár papíron működhetne is, azonban ennek módja olyannyira különbözik, hogy az feloldhatatlan ellentéteket szül. A Skorpió a privát szférát mindennél többre tartja, míg az Oroszlán kötődése harsány és látványos, teátrális. Épp ezért a Skorpió úgy tekint az Oroszlánra, mint aki folyamatosan és kórosan a figyelemre vágyik, míg az Oroszlán szerint a Skorpió manipulatív és kontrolláló. ez olyan hatalmi harcot szít e két erős jegy közt, amiből semmi jó nem sülhet ki.
E két jegy számára az értékek ellentéte az, ami kibékíthetetlennek tűnik. A Mérleg egyensúlyra és békére törekszik, a Bak azonban sokkal gyakorlatiasabb, praktikusabb. Épp ezért a Mérleg számára a Bak komolysága szívtelenségnek, ridegségnek tűnik, míg a Bak számára a Mérleg idealizmusa túlzott felelőtlenségnek.
A kalandor Nyilas túlságosan nyers és őszinte az érzékeny Halakhoz. Előbbi egyrészt kimondja, amit ki kell mondani, másrészt olyasfajta érzelmi szabadságot igényel, ami a romantikus, álmodozó Halaktól nem is állhatna távolabb.
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