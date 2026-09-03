Ezek közt a csillagjegyek közt kibékíthetetlen ellentét húzódik

Bizonyára mindannyian ismerünk olyan embereket, akik közt első találkozásuktól fogva kibékíthetetlennek tűnő ellentét húzódott. Mi lehet ennek az oka? Nos, a megoldás a horoszkópunkban keresendő! Egyszerűen vannak olyan csillagjegy-párosok, akik semmilyen körülmények közt nem működnek jól együtt, mintha forró olaj és hideg víz találkozna. A lényeg: jobb őket távoltartani egymástól! Itt nem az "ellentétek vonzzák egymást" helyzete áll fenn, sokkal inkább az "ebből baj lesz"... Most eláruljuk, mely csillagjegynek ki a legnagyobb ellensége!

Vannak csillagjegy-párosok, akik egyszerűen képtelenek kijönni egymással

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Csillagjegy-párosok, akik közt kibékíthetetlen ellentét húzódik

Kos és Rák

Míg a Kos tettre kész, heves, hirtelen, érzelmileg túlfűtött, addig a Rák nyugalomra és biztonságra vágyik. Ez utóbbi túl önfejűnek és kiszámíthatatlannak tartja az előbbit, míg fordítva a túlzott érzelmesség az, ami elviselhetetlen tulajdonságnak tűnik.

Bika és Vízöntő

A föld elemű Bika a stabilitást, a megbízhatóságot és a kiszámíthatóságot tartja a legfőbb értékeknek. Célja, hogy amit letesz az asztalra, az örökké tart. Ehhez képest a Vízöntőnek épp a kísérletezés az, ami a vérében van: folyamatosan változtatni akar, új utakra térni, ráadásul jóval progresszívebb és rugalmasabb, mint a kifejezetten rigid Bika. Emiatt egyszerűen képtelenek együttműködni bármilyen szinten is.

Ikrek és Szűz

Azt hihetnénk, e két kifejezetten intelligens jegy jól kijön egymással, sajnos azonban ez nem is állhatna távolabb az igazságtól. Az Ikrek ugyanis kíváncsi, játékos, cserfes, spontán és rohanó, míg a Szűz mindent kielemez, analizál, felmér és megtervez. Az Ikrek túlságosan kritikusnak hiszi a Szüzet, míg a Szűz megbízhatatlannak és kaotikusnak gondolja az Ikreket, amiért megveti őt.