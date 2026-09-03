JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Hilda névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ősz még sehol a láthatáron: 30 fokokkal folytatja a hetet az időjárás

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors időjárás
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 03. 07:00
őszhőmérséklet
Bár már naptárilag ősz van az idő még nem egészen ezt tükrözi. Mutatjuk, mit tartogat az időjárás!

Bár már szeptember van, az ősz még nem igazán kezdődött meg - és ebben némileg igaza is van az időjárásnak. Naptárilag szeptember 1-el indult meg az új évszak, de a csillagászati ősz majd csak szeptember 22-én, a napéjegyenlőséggel jön, és úgy tűnik ezt a délutáni hőmérséklet is tükrözi.

Mutatjuk, mit tartogat az időjárás a következő napokra!
Mutatjuk, mit tartogat az időjárás a következő napokra! (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels / Pexels

Mutatjuk, mit tartogat az időjárás a következő napokra!

Csütörtökön (09.03.) szinte változatlanul marad a hűvösebb hajnal, és 30 fok körüli délután kombinációja. Napközben rengeteg napsütésre lehet majd számítani, míg időnként fátyol- és gomolyfelhők is megjelenhetnek. Reggelig helyenként még várható egy kevés csapadék, napközben pedig északkeleten alakulhat ki egy-egy zápor vagy zivatar, miközben az északnyugati, nyugati szél élénk, helyenként erős lehet. A hajnali 9-19 fokot követően délután 26-31 fok közötti hőmérsékletre lehet számítani.

Pénteken (09.04.) folytatódik a napsütés időnként fátyol- és gomolyfelhők kíséretében. Számottevő csapadék nem lesz, északnyugati, nyugati szél többfelé élénk lehet, helyenként erős lökésekkel. Reggel marad a 9-19 fok, délután pedig 27-32 fok is lehet - írta a Köpönyeg.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu