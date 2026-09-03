Ősz még sehol a láthatáron: 30 fokokkal folytatja a hetet az időjárás

Bár már szeptember van, az ősz még nem igazán kezdődött meg - és ebben némileg igaza is van az időjárásnak. Naptárilag szeptember 1-el indult meg az új évszak, de a csillagászati ősz majd csak szeptember 22-én, a napéjegyenlőséggel jön, és úgy tűnik ezt a délutáni hőmérséklet is tükrözi.

Mutatjuk, mit tartogat az időjárás a következő napokra! (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels / Pexels

Mutatjuk, mit tartogat az időjárás a következő napokra!

Csütörtökön (09.03.) szinte változatlanul marad a hűvösebb hajnal, és 30 fok körüli délután kombinációja. Napközben rengeteg napsütésre lehet majd számítani, míg időnként fátyol- és gomolyfelhők is megjelenhetnek. Reggelig helyenként még várható egy kevés csapadék, napközben pedig északkeleten alakulhat ki egy-egy zápor vagy zivatar, miközben az északnyugati, nyugati szél élénk, helyenként erős lehet. A hajnali 9-19 fokot követően délután 26-31 fok közötti hőmérsékletre lehet számítani.

Pénteken (09.04.) folytatódik a napsütés időnként fátyol- és gomolyfelhők kíséretében. Számottevő csapadék nem lesz, északnyugati, nyugati szél többfelé élénk lehet, helyenként erős lökésekkel. Reggel marad a 9-19 fok, délután pedig 27-32 fok is lehet - írta a Köpönyeg.