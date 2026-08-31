Lola kisbabája mellett vállalta be a Sztárban Sztárt: „A férjem is teljes értékű szülő, mindent meg tud csinálni”

Korsós Judit, azaz Lola életét már hosszú évek óta követhetjük nyomon, és míg a zeneiparban már otthonosan mozog, tavaly óta egy teljesen új szerepben is helyt kell állnia, hiszen édesanya lett. Lola kislánya, Lenka szeptemberben látta meg a napvilágot, azóta pedig az énekesnő mindennapjaiban az övé a főszerep. Most viszont a sztáranyuka visszatér a színpadra, nem is akárhogyan, ugyanis a Sztárban Sztár 2026-os évadának versenyzője lesz, szeptember 20-tól. Lola a Borsnak most arról mesélt, milyen érzésekkel vág bele ebbe a kihívásba első gyermekes édesanyaként.
Lola gyermeke születése óta kissé háttérbe szorította a karrierjét, és bár imádja az anyaságot, azt sem tagadja, hiányzik az életéből a színpad, ezért is mondott igent a Sztárban Sztárra.
Biztosan nagy kihívás lesz, a készítők meg is kérdezték, hogy bírni fogom-e, szóval azt gondolom, hogy tisztában vannak a helyzetemmel. Az utóbbi egy évben – és ezt az anyukák érteni fogják – rengeteget fejlődött a teherbírásom, úgyhogy most azt gondolom, bírni és nagyon élvezni is fogom ezt a produkciót
– kezdte Lola.
„Persze, anyuka lettem és ez most a legfontosabb számomra, de attól még én, én vagyok, és nem gondolom, hogy jobb anyuka lennék, ha teljesen háttérbe szorítanám magam. Tudom, hogy erről sokan másképp vélekednek, de nekem a saját életemről kell döntenem, és én, illetve a családunk úgy döntött, hogy ez így rendben van. A férjem is teljes értékű szülő, mindent meg tud csinálni a kislányunkkal, amit én is nap, mint nap megteszek otthon, úgyhogy ebben az időszakban majd ő lesz egy kicsit többet otthon” – árulta el.
Az énekesnő azt is elárulta, hogy ha nem lenne a Sztárban Sztár szereplői között, előbb-utóbb akkor is visszatérne a színpadra, hiszen ő így igazán boldog, ami Lenka kiegyensúlyozottságán szintén meglátszik.
Szoktam azon gondolkodni, hogy vajon most elrontok-e vagy kihagyok-e valamit, de nekem a saját érzéseimre kell hallgatnom. Azt szokták mondani, hogy nekem szerencsére nyugodt és jó gyerekem van, de attól még az első gyermekem, annak minden nehézségével, csak én igyekszem a pozitív dolgokra koncentrálni. Viszont azt gondolom, hogy hosszú távon azzal, hogy csak otthon vagyok, nem feltétlen lennék kibékülve. Én nem gondolom, hogy abba kellene hagynom a zenélést vagy a televíziózást azért, mert édesanya lettem. Sőt! Szeretném, ha a kislányom tudná, hogy ki az anyukája, mivel foglalkozik, és látná azt, hogy ha dolgozol az álmokért, akkor el lehet érni sikereket, mert számunkra a nevelésben ez is nagyon fontos
– vallotta be őszintén Lola.
„Egyébként nagyon látszik, hogy beválik az életben, ha a szülők harmóniája a gyermekre is kihat. Nálunk most egy nagyon nyugodt légkör van otthon, szerencsére jó a házasságunk, és így van egy nyugodt, mosolygós babánk. Persze ugyanúgy megvannak a növekedési ugrások, jön a foga, és igen, én is végigcsinálom ugyanazt, amit minden kisgyermekes anyuka. De amikor rám mosolyog, teljesen mindegy, hogy mennyire vagyok fáradt, hiába keltem fel éjszaka tizenhétszer. A boldogságát látni olyan erőt ad, ami mindenen átsegít” – árulta el mosolyogva az édesanya.
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