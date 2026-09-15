A Sztárban Sztár zsűritagja bulizós időszakáról vallott: Vannak évek, amire nem emlékszem!

Hol van már az a partiarc, aki Papp Szabi volt a családalapítás előtt? A Sztárban Sztár ítésze szerint valahol ugyan még él benne a bulizós énje, de már nem érez késztetést arra, hogy a haverokkal bevegye a budapesti éjszakát. Az énekes tíz éve döntött úgy, hogy változásra van szüksége.

A Sztárban Sztár 2026 zsűrije teljesen új, bár ismerik egymást, de így négyen még nem dolgoztak együtt (Fotó: hot! magazin/Szabolcs László)

A Sztárban Sztár ítésze elmerült a rock and roll életben

Papp Szabi a Supernem énekeseként minden buliban benne volt

a Supernem énekeseként minden buliban benne volt Saját elmondása szerint hosszú évek kimaradtak az emlékezeétből az állandó partizás miatt

Amikor édesapa lett, húzott egy határt és életmódot váltott

A Sztárban Sztár ítésze jobb formában van, mint 30 évesen

A Sztárban Sztár zsűrije büszke apuka akar lenni

Papp Szabi felesége a férj elmondása szerint végtelenül türelmes, több mint 20 éve vannak együtt, két gyermeküket pedig nagy harmóniában nevelik. A Sztárban Sztár ítésze

„Biztos vagyok benne, hogy sokan meglepődtek, amikor azt látták, ki tudok lépni abból az életmódból, amiben hosszú évekig éltem” – mesélte a hot! magazinnak Papp Szabi, aki visszatérő zsűritag a műsorban.

Szerettem azt a bohém világot, nem hiányozhattam egy partiról sem, ment a nagyüzemi rock and roll minden kellékével együtt, hajnalig dorbézoltunk, aztán másnap délután kezdődött az élet. Jó volt, elég volt, szoktam viccesen mondani, hogy azokból az évekből kiestek emlékek. Rájöttem, hogy lehet másképpen is élni, ha például nem hajnalban fekszik le az ember, sokkal attraktívabb tud lenni másnap. Persze, nem bánok semmit, de amikor apa lettem, változtattam azon, ahogy élek. Nem csak a nagyüzemi rock and rollból szálltam ki, de tudatosabban eszem és a sport is része lett az életemnek. Idén ötvenéves lettem, de sokkal jobb formában vagyok, mint 30 éves koromban.

A népszerű zenész szerint – aki Megasztár mester is volt korábban – a felesége, Eszter az, aki mindig jó úton tartja.

„A gyermeki énem persze megmaradt, ugyanúgy szeretek poénkodni, hülyéskedni, de a gyermeknevelést sosem vettem félvállról. Azért is váltottam életmódot, mert szeretném őket látni felnőni, szeretnék jó apa lenni és jó értékrendet átadni nekik. A lányom, Natasa 13, a fiam, Viktor 11 éves, szóval egy gyönyörű szép család lettünk, vagyunk és növünk tovább.”