A templomból evő netes legenda a Megasztárban: Bartos Cs. István fellépése ordítozásba és menekülésbe torkollott

Ilyet sem látott még a TV2 stúdiója. A Megasztár válogatójára megérkezett a magyar netes trash-szcéna hírhedt figurája, Bartos Cs. István, oldalán a Cretinsek nevű formációval. A férfiról évek óta kering a neten számtalan elképesztő videó: megevett már nyers húst, romlott kaját, cigicsikket, de a legelhíresültebb sztorija mégis az, amikor a barátaival konkrétan egy templomból ettek. Most viszont úgy döntött, a színpadon próbál szerencsét szintén a haverokkal.
Bartos már a belépőjével jelezte, hogy nem egy átlagos produkcióról lesz szó:
„Ez egy marha nagy, történelmi pillanat, hogy én egy kapitalista televízióban szerepelhetek” – jelentette ki magabiztosan. A megszólalás után azonban elszabadult a pokol. A banda ugyanis nem üres kézzel jött, hanem ajándékot hozott a zsűrinek: egy flakonban cukros-élesztős, teljesen megrohadt gyümölcsökből álló cefrét tettek le a pultra. A leírhatatlan szagtól a stúdióban szinte azonnal megfagyott a levegő. Herceg Erika gyomra nem bírta a gyűrődést.
Fhú, de büdös, Atyaúristen! Mindjárt elhányom magam!
– kiáltotta felháborodva.
T. Danny sem teketóriázott sokáig, rövid úton rövidre zárta a dolgot: „Én erre nem vagyok annyira kíváncsi” – közölte, és szedte a sátorfáját, kisétált a stúdióból. Rövidesen Puskás-Dallos Bogi és Herceg Erika is követte, igaz, Erika végül visszatért a helyére. A pult mögött egyedül Marics Peti maradt bent végig. A Cretinsek a megcsappant zsűri előtt is rázendített a dalára: „Laza vagyok, szétesek, behugyozva ébredek. Eszek én egy falat falat, apu büszke a fiára, hogy beb@szták a pszichiátriára.” A produkció közben még tovább feszült a húr. A zenekar tagja, Janesco hirtelen azzal vádolta meg T. Danny-t, hogy konkrétan plagizálta az ő dalát. Danny ezen annyira felhúzta magát, hogy már egyáltalán nem uralkodott magán.
Ha kimegyünk és odajönnek képet kérni, tuti leütöm őket!
– mondta dühösen.
Herceg Erika végül megszakította a műsort és üvöltve küldte el a társaságot:
„Nem volt semmi se jó belőle, menjetek kifelé!” Egyedül Marics Peti próbált valami pozitívat meglátni a kaotikus fellépésben, miután védelmébe vette őket: „Ha nem lennének undorítóak és ilyen büdösek, esküszöm, működne.” Bartost láthatóan megviselte az elutasítás, mert ő teljesen másra számított:
„Csalódott vagyok, azt hittem, továbbjutunk” – fejtette ki a műsor után. A cefre szagát talán kiszellőztették a stúdióból, de a megdöbbentő fellépés emléke még sokáig témát szolgáltat majd a nézőknek az biztos...
Vasárnap 20:15-kor már robog is tovább a Megasztár a TV2-n.
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