A templomból evő netes legenda a Megasztárban: Bartos Cs. István fellépése ordítozásba és menekülésbe torkollott

Ilyet sem látott még a TV2 stúdiója. A Megasztár válogatójára megérkezett a magyar netes trash-szcéna hírhedt figurája, Bartos Cs. István, oldalán a Cretinsek nevű formációval. A férfiról évek óta kering a neten számtalan elképesztő videó: megevett már nyers húst, romlott kaját, cigicsikket, de a legelhíresültebb sztorija mégis az, amikor a barátaival konkrétan egy templomból ettek. Most viszont úgy döntött, a színpadon próbál szerencsét szintén a haverokkal.

A Megasztár új évada elhozta az élő legendát, Bartos Cs. Istvánt (Fotó: TV2)

A Megasztár balhéjára senki sem számított Bartos mesterrel

Bartos már a belépőjével jelezte, hogy nem egy átlagos produkcióról lesz szó:

„Ez egy marha nagy, történelmi pillanat, hogy én egy kapitalista televízióban szerepelhetek” – jelentette ki magabiztosan. A megszólalás után azonban elszabadult a pokol. A banda ugyanis nem üres kézzel jött, hanem ajándékot hozott a zsűrinek: egy flakonban cukros-élesztős, teljesen megrohadt gyümölcsökből álló cefrét tettek le a pultra. A leírhatatlan szagtól a stúdióban szinte azonnal megfagyott a levegő. Herceg Erika gyomra nem bírta a gyűrődést.

Fhú, de büdös, Atyaúristen! Mindjárt elhányom magam!

– kiáltotta felháborodva.