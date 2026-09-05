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Ősz halántékkal is sármosak: ők a legnagyobb olasz szívtiprók

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Terrence Hill
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 05. 17:30
Franco NeroEros Ramazzotti
A romantika és a szenvedély megtestesítői már hosszú évtizedek óta ezek a legendás olasz szívtiprók.

Terence Hill

Venezia v Bologna - Serie A
Az olasz pofonosztó a mai napig aktív
Fotó: NurPhoto via AFP

A vakítóan kék szemű színész Mario Girotti néven látta meg a napvilágot, majd Terence Hillként vált világhírűvé. A filmtörténet kedvenc pofonosztója 87 évesen is aktív: jelenleg is forgat egy western filmet, aminek a bemutatóját már izgatottan várják a rajongók.

Franco Nero

Reception on the occasion of the “Consumer Goods Forum - Global Summit 2026”
Franco Nero még most is megdobogtatja a női szíveket
Fotó: APA-Images via AFP

A '60-as években bomlottak érte a nők, és azért ma is képes megdobogtatni a szíveket a 84 éves Franco Nero. A spagettiwesternek királyát tavaly még egy izgalmas thrillerben is láthattuk, aminek külön érdekessége, hogy a fia, Carlo Gabriel Nero rendezte, és még felesége, Vanessa Redgrave is szerepet kapott benne.

Eros Ramazotti

Eros Ramazotti
Ki ne nevezné sármosnak 62 évesen is az énekest?
Fotó: APA-Images via AFP

A 62 éves Eros Ramazotti világkörüli turnéja még javában zajlik, és egészen jövő tavaszig be van táblázva. Jó hír a hölgyrajongóknak, hogy a dögös nagypapa két éve egyedülálló, és állítása szerint sosem késő megtalálni az igazit

Raoul Bova

Emily in Paris Red Carpet
Az 55 éves Bova mondhatni fiatalnak számít ebben a körben
Fotó: NurPhoto via AFP

A Napsütötte Toszkána című filmben nemcsak a főszereplő, Diane Lane szívét rabolta el Raoul Bova, hanem a nézőkét is. A jóképű sztár nemrég töltötte az 55-öt, és a rajongók jelenleg a Don Matteo című népszerű sorozatban láthatják egy olyan karakter szerepében, akit korábban Terence Hill alakított - írja a Fanny magazin.

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