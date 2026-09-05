Ősz halántékkal is sármosak: ők a legnagyobb olasz szívtiprók

Terence Hill

Az olasz pofonosztó a mai napig aktív

Fotó: NurPhoto via AFP

A vakítóan kék szemű színész Mario Girotti néven látta meg a napvilágot, majd Terence Hillként vált világhírűvé. A filmtörténet kedvenc pofonosztója 87 évesen is aktív: jelenleg is forgat egy western filmet, aminek a bemutatóját már izgatottan várják a rajongók.

Franco Nero

Franco Nero még most is megdobogtatja a női szíveket

Fotó: APA-Images via AFP

A '60-as években bomlottak érte a nők, és azért ma is képes megdobogtatni a szíveket a 84 éves Franco Nero. A spagettiwesternek királyát tavaly még egy izgalmas thrillerben is láthattuk, aminek külön érdekessége, hogy a fia, Carlo Gabriel Nero rendezte, és még felesége, Vanessa Redgrave is szerepet kapott benne.

Eros Ramazotti

Ki ne nevezné sármosnak 62 évesen is az énekest?

Fotó: APA-Images via AFP

A 62 éves Eros Ramazotti világkörüli turnéja még javában zajlik, és egészen jövő tavaszig be van táblázva. Jó hír a hölgyrajongóknak, hogy a dögös nagypapa két éve egyedülálló, és állítása szerint sosem késő megtalálni az igazit

Raoul Bova

Az 55 éves Bova mondhatni fiatalnak számít ebben a körben

Fotó: NurPhoto via AFP

A Napsütötte Toszkána című filmben nemcsak a főszereplő, Diane Lane szívét rabolta el Raoul Bova, hanem a nézőkét is. A jóképű sztár nemrég töltötte az 55-öt, és a rajongók jelenleg a Don Matteo című népszerű sorozatban láthatják egy olyan karakter szerepében, akit korábban Terence Hill alakított - írja a Fanny magazin.