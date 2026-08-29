Még el sem indult a Megasztár, de volt már több balhé: Herceg Erika és Tóth Gabi is alkotott

T. Dannynek is jutott egy csípős beszólás

A műsor TikTok-oldalára került fel az a jelenet, amelyben egy fiatal versenyző napszemüvegben érkezett a zsűri elé, és rögtön a megújult mentorgárdáról kezdett beszélni. Amikor Puskás-Dallos Bogi megkérdezte, örül-e a változásnak, a fiú meglehetősen merész választ adott.

Amúgy örültem, szerintem jó frissítés volt, bár a Curtis még mindig itt van velünk lélekben

– mondta, miközben T. Dannyre utalt. A versenyző ugyan jelezte, hogy csak viccelni próbált, a zsűritag azonban visszaszólt neki: „Vicces gyerek vagy... eddig inkább csak egy madár.” A beszólás a versenyző nevére, Madaras Ádámra utalt.

T. Danny a Megasztár egyik új zsűritagja lesz az idei évadban (Fotó: Bánkúti Sándor)

Valaki nyers hússal érkezett a Megasztárba

A Megasztár Instagram-oldalának egyik rövid videójában pedig egy egészen meghökkentő jelenetnek lehetünk szemtanúi. Az egyik versenyző egyszer csak előhúzott a táskájából egy adag nyers húst, majd minden különösebb magyarázat nélkül enni kezdte. Sőt, még a stáb egyik tagját is megkérdezte, kér-e belőle. A válasz határozott nem volt.

Marics Petihez sem üres kézzel érkezett egy versenyző

Egy másik rövid videóban egy versenyző egy törpe szoborral készült Marics Petinek. A találkozásnál pedig rögtön el is hangzott a poén: „Mi, alacsonyak tartsunk össze.” Marics természetesen nevetve fogadta a különös ajándékot, így ezúttal nem lett sértődés a vége.