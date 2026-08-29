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Még el sem indult a Megasztár, de volt már több balhé: Herceg Erika és Tóth Gabi is alkotott

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Megasztár
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 29. 20:00
2026balhék
Elképesztő pillanatokkal indul az új évad. Már a sajtótájékoztatón elszabadultak az indulatok, de ez még nem minden! Összeszedtük az Megasztár 9. eddig balhéit.
Boróka Noémi
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A Megasztár 9. még el sem kezdődött, de már most akad bőven olyan pillanat, amiről lehet beszélni. Herceg Erika sajtótájékoztatón kirobbant konfliktusa mellett a versenyzők között is akadtak egészen különös figurák: volt, aki T. Dannynek szólt be, de olyan is akadt, aki előkapott egy adag nyers húst a táskájából, és falatozni kezdett.

A Megasztár zsűrije Herceg Erika a kanapén ülve mosolyog a kamerának.
Megasztár 2026: Herceg Erika korántsem az egyetlen volt, aki meghökkentő pillanatot okozott (Fotó: Tumbász Hédi)

Ezek voltak a Megasztár 9. eddigi bizarr és balhés pillanatai

A TV2 tehetségkutatójának új évada körül már a rajt előtt forr a levegő. A Megasztár sajtótájékoztatóján Herceg Erika látványosan összekülönbözött mestertársaival, majd le is vonult a színpadról. A zsűritag szerint a Megaházban történtek mély sebet hagytak benne, és úgy érezte, társai „késsel” mentek neki. A vita végén csak annyit mondott: „Nézzetek egymásra, meg tükörbe!”, majd otthagyta a többieket. De Erika balhéja korántsem az egyetlen emlékezetes jelenet, amit már most produkált a Megasztár.

T. Dannynek is jutott egy csípős beszólás

A műsor TikTok-oldalára került fel az a jelenet, amelyben egy fiatal versenyző napszemüvegben érkezett a zsűri elé, és rögtön a megújult mentorgárdáról kezdett beszélni. Amikor Puskás-Dallos Bogi megkérdezte, örül-e a változásnak, a fiú meglehetősen merész választ adott.

Amúgy örültem, szerintem jó frissítés volt, bár a Curtis még mindig itt van velünk lélekben

 – mondta, miközben T. Dannyre utalt. A versenyző ugyan jelezte, hogy csak viccelni próbált, a zsűritag azonban visszaszólt neki: „Vicces gyerek vagy... eddig inkább csak egy madár.” A beszólás a versenyző nevére, Madaras Ádámra utalt.

T. Danny fekete maszkban és bőrdzsekiben néz a kamerába.
T. Danny a Megasztár egyik új zsűritagja lesz az idei évadban (Fotó: Bánkúti Sándor)

Valaki nyers hússal érkezett a Megasztárba

A Megasztár Instagram-oldalának egyik rövid videójában pedig egy egészen meghökkentő jelenetnek lehetünk szemtanúi. Az egyik versenyző egyszer csak előhúzott a táskájából egy adag nyers húst, majd minden különösebb magyarázat nélkül enni kezdte. Sőt, még a stáb egyik tagját is megkérdezte, kér-e belőle. A válasz határozott nem volt.

Marics Petihez sem üres kézzel érkezett egy versenyző

Egy másik rövid videóban egy versenyző egy törpe szoborral készült Marics Petinek. A találkozásnál pedig rögtön el is hangzott a poén: „Mi, alacsonyak tartsunk össze.” Marics természetesen nevetve fogadta a különös ajándékot, így ezúttal nem lett sértődés a vége.

Tóth Gabi sem maradt ki

A Megasztár körüli történésekből Tóth Gabi sem maradt ki teljesen. Az énekesnő a saját TikTok-oldalára töltött fel egy videót, amelyben így szól párjához: „Szerinted leszek téma idén a Megasztárban? Szerinted folyamat vissza fog térni Tóth Gabi akkor is, amikor nem akarják?” Egyelőre persze kérdés, mennyire lesz Gabi jelen az új évadban, de az biztos, hogy a Megasztár már a kezdés előtt bőven szolgáltat témát. És ha a válogatókon ilyen jelenetek történnek, könnyen lehet, hogy a szeptember 5-ei rajt után még ennél is több meglepetés vár a nézőkre. 

@origo_hu

Tóth Gabit megfenyegették! Tápiószecsőn lépett fel az énekesnő, de néhány durva üzenet miatt a koncert majdnem meghiúsult. #origo #tóthgabi #énekesnő #botrány #fenyegetés

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