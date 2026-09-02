Kökény Attila fiáról, Kökény Laliról: „Jövő januártól már elengedjük a kezét”

Kökény Attila és Kökény Lali a hot!-nak mesélt az apa-fia kapcsolatukról, a Megasztárról, valamint arról is, hogy mivel jár ismert ember fiaként élni Magyarországon.

Kökény Attila és Kökény Lali sokat zenéltek együtt a nyáron

Fotó: hot! magazin/Szabolcs László

Kökény Attila szerint kevés lehetősége van egy fiatal zenésznek

szerint kevés lehetősége van egy fiatal zenésznek Fia, Kökény Lali nemrég a Megasztáran próbált szerencsét, ahol sok negatív kritikát kapott

nemrég a Megasztáran próbált szerencsét, ahol sok negatív kritikát kapott Édesapja szerint nehéz itthon ismert ember fiaként élni

Közös álmukról is vallottak

Kökény Attila és Kökény Lali közösen koncertezik a nyáron

Kökény Attila szerint ma kevés lehetősége van egy fiatalnak megmutatni magát, ezért igyekszik saját show-jában lehetőséget adni fiának a nyáron. Kökény Lali örömmel fogadja édesapja tanácsait és amikor csak tud fellép Attila oldalán.

Nyáron rengeteg a koncert és a fellépés. Mennyit zenéltek ilyenkor együtt, hogyan alakult számotokra ez az időszak?

Kökény Attila: Az MVM Dome-os koncertem után indítottam egy turnét, amibe Lalit is bevontam, így amikor csak tud, ott van velünk – kezdte a hot!-nak Kökény Attila. Nyilván nem jön el minden egyes állomására, de ahová igen, oda örömmel viszem. Ezt azért tartom rendkívül fontosnak, mert manapság egy fiatal énekesnek sajnos nagyon kevés lehetősége adódik a kibontakozásra. Ha a saját pályámból indulok ki, én annak idején a heti hét napból hatot végigjátszottam, szóval rengeteget énekeltem, és ez óriási fejlődést eredményezett. Lalinál is azt veszem észre, hogy amióta velünk tart, és folyamatosan dalokat tanul, évről évre fejlődik a színpadi jelenléte és a kommunikációja. Ebben a közös munkában most még benne van, de jövő januártól szerintem már elengedjük a kezét, hiszen addigra neki is egyre több önálló fellépése lesz. Ráadásul szeptembertől a Póka Egon Művészeti Akadémián (PEMA) tanul majd.

Kökény Lali: Édesapámmal járok fellépni, amikor van időm, és a naptáram engedi. Az önálló meghívásaimnál egyedül vagy a zenekarommal lépek színpadra, közben pedig folyamatosan dolgozom a saját dalaimon a stú­dióban. Egyelőre még ritkábban vannak saját koncertjeink, de bízom benne, hogy a jövőben ezek száma folyamatosan ­növekedni fog.