„A barátnőm nővére el akar csábítani, folyamatosan kötetlen szexet kínál – mit tegyek?”

Egy 25 éves férfi meglehetősen kínos szerelmi háromszögbe keveredett, miután barátnője nővére egyre nyíltabban kezdett közeledni hozzá. A helyzet odáig fajult, hogy a nő már üzenetekben is kötetlen szexet ajánlgat neki, miközben a férfi állítása szerint soha nem akart ilyen helyzetbe kerülni.
A fiatalember barátnője néhány évvel fiatalabb nála, és közös ismerősökön keresztül találkoztak. Egy este egy társasággal italoztak, a zsúfolt kocsmában pedig egymás mellé sodródtak. Hamar megtalálták a közös hangot, ezért a férfi már másnap randira hívta a lányt egy nyugodtabb helyre. A találkozó olyan jól sikerült, hogy rendszeresen találkozgatni kezdtek, és hamarosan párkapcsolat lett az ismerkedésből.
A lány még az édesanyjával és 25 éves nővérével él. Utóbbi egyedülálló, és saját jógastúdiót vezet. Sokáig semmi sem utalt arra, hogy a férfi és barátnője nővére között bármiféle probléma alakulhatna ki. Egy este azonban minden megváltozott. A férfi a átment a barátnőjéhez, csakhogy a lány a dugóban ragadt, az édesanyja pedig nem volt otthon. A nővére behívta, és borral kínálta. Egy pohárból hamarosan kettő lett, a barátnő pedig továbbra sem érkezett meg.
Beszélgetés közben a nő képeket kezdett mutogatni a telefonján. Amikor a férfi odafordult hozzá, hogy megjegyzést tegyen az egyik fotóra, a nő váratlanul szájon csókolta.
A férfit teljesen meglepte a közeledés, ugyanakkor bevallása szerint nagyon felizgatta. A váratlan csókból hamar szenvedélyes csókolózás lett, és a helyzet egyre intimebbé vált. A férfi szerint valószínűleg szex lett volna a dologból, ha barátnője nem éppen abban a pillanatban ér haza.
Amikor meghallották a kulcsot a zárban, mindketten tudták, hogy azonnal véget kell vetniük a helyzetnek.
Hamarosan folytassuk
– súgta oda neki a nővér, majd gyorsan felsietett az emeletre, miközben a férfi kétségbeesetten próbált úgy tenni, mintha semmi sem történt volna.
Amikor a barátnő végre hazaért, annyira ideges volt a késése miatt, hogy semmit sem vett észre abból, mi történhetett néhány perccel korábban a nappaliban. A férfi és a nővére titka így egyelőre rejtve maradt.
A történet azonban ezzel korántsem ért véget. A nővér azóta üzenetekkel bombázza a férfit, és azt szeretné, ha kettesben találkoznának, hogy – ahogy fogalmazott – „befejezzék, amit elkezdtek”.
A 25 éves férfi most attól tart, hogy egyetlen meggondolatlan pillanat miatt nemcsak a párkapcsolata kerülhet veszélybe, hanem komoly családi konfliktust is kirobbanthat. Tanácsért fordult Deidréhez, a The Sun szakértőjéhez, mert nem tudja, hogyan szállhatna ki a helyzetből anélkül, hogy minden összeomlana körülötte.
A tanácsadó szerint bár a nővér kezdeményezte a közeledést, a férfinak is vállalnia kell a felelősséget azért, ami történt. Azt javasolta neki, tegye teljesen egyértelművé, hogy „nagy hibát” követett el, és kizárólag a barátnője iránt táplál érzelmeket.
Deidre szerint a nővérnek inkább saját párt kellene keresnie, ahelyett hogy húga kapcsolatát és egyben a testvérek közötti viszonyt is kockára teszi.
A férfinak határozottan közölnie kell vele, hogy kettőjük között soha nem lehet több barátságnál. Ha ezek után is folytatja a kétértelmű üzenetek küldését, ne válaszoljon rájuk, szükség esetén pedig tiltsa le a nőt. A tanácsadó arra is rámutatott, hogy aligha szeretné, ha édesanyja és húga megtudná, hogyan próbálta elcsábítani saját testvére párját.
A férfinak pedig a jövőben érdemes gondosan ügyelnie arra, hogy soha többé ne maradjon kettesben barátnője nővérével. Így nemcsak a további közeledést kerülheti el, hanem saját magának is lehetőséget adhat arra, hogy végleg lezárja a történteket – írja a The Sun.
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