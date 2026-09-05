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„A barátnőm nővére el akar csábítani, folyamatosan kötetlen szexet kínál – mit tegyek?”

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors párkapcsolat
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 05. 21:00
nővérszextanács
Egyetlen meggondolatlan pillanat elég volt ahhoz, hogy egy 25 éves férfi komoly szerelmi és családi bonyodalomba keveredjen barátnője nővérével. A nő azóta üzenetekben kínál neki kötetlen szexet, és arra biztatja, hogy kettesben fejezzék be, amit korábban elkezdtek. A férfi most attól tart, hogy ha rosszul kezeli a helyzetet, nemcsak a párkapcsolata, hanem barátnője családjában is minden darabokra hullhat.
N.T.
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Egy 25 éves férfi meglehetősen kínos szerelmi háromszögbe keveredett, miután barátnője nővére egyre nyíltabban kezdett közeledni hozzá. A helyzet odáig fajult, hogy a nő már üzenetekben is kötetlen szexet ajánlgat neki, miközben a férfi állítása szerint soha nem akart ilyen helyzetbe kerülni.

„A barátnőm nővére el akar csábítani, kötetlen szexet kínál”
„A barátnőm nővére el akar csábítani, kötetlen szexet kínál”
Fotó: Volodymyr TVERDOKHLIB

„A barátnőm nővére el akar csábítani, kötetlen szexet kínál”

A fiatalember barátnője néhány évvel fiatalabb nála, és közös ismerősökön keresztül találkoztak. Egy este egy társasággal italoztak, a zsúfolt kocsmában pedig egymás mellé sodródtak. Hamar megtalálták a közös hangot, ezért a férfi már másnap randira hívta a lányt egy nyugodtabb helyre. A találkozó olyan jól sikerült, hogy rendszeresen találkozgatni kezdtek, és hamarosan párkapcsolat lett az ismerkedésből.

A lány még az édesanyjával és 25 éves nővérével él. Utóbbi egyedülálló, és saját jógastúdiót vezet. Sokáig semmi sem utalt arra, hogy a férfi és barátnője nővére között bármiféle probléma alakulhatna ki. Egy este azonban minden megváltozott. A férfi a átment a barátnőjéhez, csakhogy a lány a dugóban ragadt, az édesanyja pedig nem volt otthon. A nővére behívta, és borral kínálta. Egy pohárból hamarosan kettő lett, a barátnő pedig továbbra sem érkezett meg.

Beszélgetés közben a nő képeket kezdett mutogatni a telefonján. Amikor a férfi odafordult hozzá, hogy megjegyzést tegyen az egyik fotóra, a nő váratlanul szájon csókolta.

A férfit teljesen meglepte a közeledés, ugyanakkor bevallása szerint nagyon felizgatta. A váratlan csókból hamar szenvedélyes csókolózás lett, és a helyzet egyre intimebbé vált. A férfi szerint valószínűleg szex lett volna a dologból, ha barátnője nem éppen abban a pillanatban ér haza.

Amikor meghallották a kulcsot a zárban, mindketten tudták, hogy azonnal véget kell vetniük a helyzetnek.

Hamarosan folytassuk

– súgta oda neki a nővér, majd gyorsan felsietett az emeletre, miközben a férfi kétségbeesetten próbált úgy tenni, mintha semmi sem történt volna.

Amikor a barátnő végre hazaért, annyira ideges volt a késése miatt, hogy semmit sem vett észre abból, mi történhetett néhány perccel korábban a nappaliban. A férfi és a nővére titka így egyelőre rejtve maradt. 

A történet azonban ezzel korántsem ért véget. A nővér azóta üzenetekkel bombázza a férfit, és azt szeretné, ha kettesben találkoznának, hogy – ahogy fogalmazott – „befejezzék, amit elkezdtek”.

A 25 éves férfi most attól tart, hogy egyetlen meggondolatlan pillanat miatt nemcsak a párkapcsolata kerülhet veszélybe, hanem komoly családi konfliktust is kirobbanthat. Tanácsért fordult Deidréhez, a The Sun szakértőjéhez, mert nem tudja, hogyan szállhatna ki a helyzetből anélkül, hogy minden összeomlana körülötte.

A tanácsadó szerint bár a nővér kezdeményezte a közeledést, a férfinak is vállalnia kell a felelősséget azért, ami történt. Azt javasolta neki, tegye teljesen egyértelművé, hogy „nagy hibát” követett el, és kizárólag a barátnője iránt táplál érzelmeket.

Deidre szerint a nővérnek inkább saját párt kellene keresnie, ahelyett hogy húga kapcsolatát és egyben a testvérek közötti viszonyt is kockára teszi.

A férfinak határozottan közölnie kell vele, hogy kettőjük között soha nem lehet több barátságnál. Ha ezek után is folytatja a kétértelmű üzenetek küldését, ne válaszoljon rájuk, szükség esetén pedig tiltsa le a nőt. A tanácsadó arra is rámutatott, hogy aligha szeretné, ha édesanyja és húga megtudná, hogyan próbálta elcsábítani saját testvére párját.

A férfinak pedig a jövőben érdemes gondosan ügyelnie arra, hogy soha többé ne maradjon kettesben barátnője nővérével. Így nemcsak a további közeledést kerülheti el, hanem saját magának is lehetőséget adhat arra, hogy végleg lezárja a történteket – írja a The Sun

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