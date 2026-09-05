„A barátnőm nővére el akar csábítani, folyamatosan kötetlen szexet kínál – mit tegyek?”

Egy 25 éves férfi meglehetősen kínos szerelmi háromszögbe keveredett, miután barátnője nővére egyre nyíltabban kezdett közeledni hozzá. A helyzet odáig fajult, hogy a nő már üzenetekben is kötetlen szexet ajánlgat neki, miközben a férfi állítása szerint soha nem akart ilyen helyzetbe kerülni.

„A barátnőm nővére el akar csábítani, kötetlen szexet kínál”

Fotó: Volodymyr TVERDOKHLIB

„A barátnőm nővére el akar csábítani, kötetlen szexet kínál”

A fiatalember barátnője néhány évvel fiatalabb nála, és közös ismerősökön keresztül találkoztak. Egy este egy társasággal italoztak, a zsúfolt kocsmában pedig egymás mellé sodródtak. Hamar megtalálták a közös hangot, ezért a férfi már másnap randira hívta a lányt egy nyugodtabb helyre. A találkozó olyan jól sikerült, hogy rendszeresen találkozgatni kezdtek, és hamarosan párkapcsolat lett az ismerkedésből.

A lány még az édesanyjával és 25 éves nővérével él. Utóbbi egyedülálló, és saját jógastúdiót vezet. Sokáig semmi sem utalt arra, hogy a férfi és barátnője nővére között bármiféle probléma alakulhatna ki. Egy este azonban minden megváltozott. A férfi a átment a barátnőjéhez, csakhogy a lány a dugóban ragadt, az édesanyja pedig nem volt otthon. A nővére behívta, és borral kínálta. Egy pohárból hamarosan kettő lett, a barátnő pedig továbbra sem érkezett meg.

Beszélgetés közben a nő képeket kezdett mutogatni a telefonján. Amikor a férfi odafordult hozzá, hogy megjegyzést tegyen az egyik fotóra, a nő váratlanul szájon csókolta.

A férfit teljesen meglepte a közeledés, ugyanakkor bevallása szerint nagyon felizgatta. A váratlan csókból hamar szenvedélyes csókolózás lett, és a helyzet egyre intimebbé vált. A férfi szerint valószínűleg szex lett volna a dologból, ha barátnője nem éppen abban a pillanatban ér haza.

Amikor meghallották a kulcsot a zárban, mindketten tudták, hogy azonnal véget kell vetniük a helyzetnek.

Hamarosan folytassuk

– súgta oda neki a nővér, majd gyorsan felsietett az emeletre, miközben a férfi kétségbeesetten próbált úgy tenni, mintha semmi sem történt volna.

Amikor a barátnő végre hazaért, annyira ideges volt a késése miatt, hogy semmit sem vett észre abból, mi történhetett néhány perccel korábban a nappaliban. A férfi és a nővére titka így egyelőre rejtve maradt.