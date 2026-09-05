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T. Danny megszólalt Marics Petiről, ilyen valójában a kapcsolatuk

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PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 05. 20:00
Marics PetiT. Dannykapcsolat
Már nem kell sokat várniuk a rajongóknak: szeptember 5-én dupla részekkel elstartol a Megasztár 9. évada a TV2-n! A mestercsapathoz most csatlakozó T. Danny a hot! magazinnak mesélt a forgatásról és arról, hogyan kezeli a színfalak mögötti feszültséget, sőt, néhány kulisszatitkot is elárult.
Bors
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Hatalmas várakozás előzte meg a Megasztár idei évadát, melynek megújult ítészcsa­patába Dallos Bogi mellett a rapper is helyet kapott. T. Danny nem is titkolja, hogy ezzel egy nagy álma vált valóra, nem csoda hát, hogy hatalmas lelkesedéssel vetette bele magát a feladatba.

T. Danny és mestertársai a Megasztár stúdiójában pózolnak.
A Megasztár 2026 mesterei: T. Danny, Herceg Erika, Dallos Bogi és Marics Peti jóban vannak egymással (Fotó: TV2)

T. Danny először lesz zsűritag

  • A tehetséges rapper az elmúlt évek alatt már több televíziós műsorban szerepelt
  • Felkérte a TV2, hogy legyen idén a Megasztár mestere
  • Az előadó nem csak a tehetségeket, hanem az egyéniségeket keresi 
  • Szeptember 5-én láthatják a nézők a tehetségkutató műsort a TV2-n


T. Danny régi álma vált valóra 

Most először lesz zsűritag egy tehetségkutató műsorban az elképesz­tően sikeres énekes. Telegdy Dániel – vagy ahogy mindenki ismeri, T. Danny – már régóta vágyott egy ilyen fel­adatra, kíváncsi volt rá ugyanis, hogy helyt tud-e állni egy ennyire fontos ­szerepben.

– Azt kell mondjam, hogy ez tényleg egy régi álmom volt, szóval nem is kellett gondolkoznom azon, hogy igent mondjak-e a felkérésre – mesélte az egyik forgatási szünetben a hot! magazinnak a Megasztár új zsűritagja

Rákészültem a forgatásra, kipihenten, fejben a topon érkeztem a csapatba. Azóta, ugye, már túl vagyok jó pár forgatási napon, és be kell valljam, hogy a műsor sok szempontból felülmúlta a várakozásaimat. Ráadásul magamat is megleptem azzal, milyen gyorsan belerázódtam ebbe az egészbe, és hogy sokkal komfortosabban érzem magam ebben a pozícióban, mint vártam. Furcsán han­gozhat, de nem tűnt új vagy megpróbáló kihívásnak, inkább egy izgalmas feladatnak, amit nagyon szívesen csinálok. Rendkívüli módon élvezem, nagyon tetszik!

Marics Peti és Herceg Erika megviccelte T. Danny-t.
T. Danny a maszkja alatt is mosolyog (Fotó: hot! magazin)

„Az idei egy egészen másfajta évad lesz”

Dani biztos benne, hogy a színfalak mögötti feszültségek és az elkerülhetetlen ítészi viták sem zökkentik majd ki a nyugalmából, hiszen a zeneiparban szerzett tapasztalatai ennél nehezebb helyzetek ellen is felvértezték.

– Megedzettek az évek, jól kezelem a konfliktusokat, de azért biztos lesznek még engem is kiborító szituációk. Azt gondolom, ez egy nagyon jó csapat, de persze segít, hogy Marics Petivel nagyon jó barátok vagyunk. A többiekkel is hamar kiismertük egymás rigolyáit, azt gondolom, a különbözőségeink ellenére nagyon jól együtt tudunk működni. Az idei egy egészen másfajta évad lett és lesz, mint az eddigiek. Megvannak a sajátosságai, én nagyon örülök, hogy most itt lehetek.

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy a nemrég a kommentelőket kiosztó T. Danny vajon mit keres a versenyzőkben, illetve volt-e már olyan pillanat a forgatáson, amikor tátva ­maradt a szája.

Volt bizony! Az én csapatomban is van olyan, aki hozta ezt, és ez egy hatalmas boldogság! Az, hogy ki fog eljutni a legvégéig, sok mindenen múlik, de pont ez az izgalmas ebben a műsorban, hogy itt bármi megtörténhet! Egy biztos: hogy ez egy nagy lehetőség a versenyzőknek, mert, ugye, láttuk, hogy a Megasztár képes sorsokat megváltoztatni. Ez komoly felelősség a zsűrinek, de igazából mi csak a feltételeket biztosítjuk az énekesek számára ahhoz, hogy minél többet kihozzanak magukból. Ha ők maguk nem tesznek meg mindent a sikerért, mi önmagunkban kevesek vagyunk ahhoz, hogy megváltozzon az életük.

 

 

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