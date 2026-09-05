T. Danny megszólalt Marics Petiről, ilyen valójában a kapcsolatuk

Hatalmas várakozás előzte meg a Megasztár idei évadát, melynek megújult ítészcsapatába Dallos Bogi mellett a rapper is helyet kapott. T. Danny nem is titkolja, hogy ezzel egy nagy álma vált valóra, nem csoda hát, hogy hatalmas lelkesedéssel vetette bele magát a feladatba.
Most először lesz zsűritag egy tehetségkutató műsorban az elképesztően sikeres énekes. Telegdy Dániel – vagy ahogy mindenki ismeri, T. Danny – már régóta vágyott egy ilyen feladatra, kíváncsi volt rá ugyanis, hogy helyt tud-e állni egy ennyire fontos szerepben.
– Azt kell mondjam, hogy ez tényleg egy régi álmom volt, szóval nem is kellett gondolkoznom azon, hogy igent mondjak-e a felkérésre – mesélte az egyik forgatási szünetben a hot! magazinnak a Megasztár új zsűritagja.
Rákészültem a forgatásra, kipihenten, fejben a topon érkeztem a csapatba. Azóta, ugye, már túl vagyok jó pár forgatási napon, és be kell valljam, hogy a műsor sok szempontból felülmúlta a várakozásaimat. Ráadásul magamat is megleptem azzal, milyen gyorsan belerázódtam ebbe az egészbe, és hogy sokkal komfortosabban érzem magam ebben a pozícióban, mint vártam. Furcsán hangozhat, de nem tűnt új vagy megpróbáló kihívásnak, inkább egy izgalmas feladatnak, amit nagyon szívesen csinálok. Rendkívüli módon élvezem, nagyon tetszik!
Dani biztos benne, hogy a színfalak mögötti feszültségek és az elkerülhetetlen ítészi viták sem zökkentik majd ki a nyugalmából, hiszen a zeneiparban szerzett tapasztalatai ennél nehezebb helyzetek ellen is felvértezték.
– Megedzettek az évek, jól kezelem a konfliktusokat, de azért biztos lesznek még engem is kiborító szituációk. Azt gondolom, ez egy nagyon jó csapat, de persze segít, hogy Marics Petivel nagyon jó barátok vagyunk. A többiekkel is hamar kiismertük egymás rigolyáit, azt gondolom, a különbözőségeink ellenére nagyon jól együtt tudunk működni. Az idei egy egészen másfajta évad lett és lesz, mint az eddigiek. Megvannak a sajátosságai, én nagyon örülök, hogy most itt lehetek.
Arra is kíváncsiak voltunk, hogy a nemrég a kommentelőket kiosztó T. Danny vajon mit keres a versenyzőkben, illetve volt-e már olyan pillanat a forgatáson, amikor tátva maradt a szája.
Volt bizony! Az én csapatomban is van olyan, aki hozta ezt, és ez egy hatalmas boldogság! Az, hogy ki fog eljutni a legvégéig, sok mindenen múlik, de pont ez az izgalmas ebben a műsorban, hogy itt bármi megtörténhet! Egy biztos: hogy ez egy nagy lehetőség a versenyzőknek, mert, ugye, láttuk, hogy a Megasztár képes sorsokat megváltoztatni. Ez komoly felelősség a zsűrinek, de igazából mi csak a feltételeket biztosítjuk az énekesek számára ahhoz, hogy minél többet kihozzanak magukból. Ha ők maguk nem tesznek meg mindent a sikerért, mi önmagunkban kevesek vagyunk ahhoz, hogy megváltozzon az életük.
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