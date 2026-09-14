Ez a pasi lehet Molnár Anikó legnagyobb rajongója? Havonta több tízezret költ az erotikus tartalmaira

Molnár Anikó OnlyFans karrierje néhány évvel ezelőtt kezdődött, de úgy tűnik továbbra is szárnyal, amit ő egyáltalán nem titkol. Az egykori Nagy Ő gyakran beszél arról, hogy milyen komoly keresetkiegészítést jelentenek számára az erotikus tartalmai. Arról azonban kevés szó esik, hogy hazánkban vajon mekkora erre a kereslet. Sebestyén Balázsék most kiderítették.
A Balázsék mai adásában a műsorvezetők a kék oldal hazai népszerűségét vették górcső alá, az eredmény pedig sokaknak igen meglepő lehet. Az OnlyFans hivatalos adatai szerint ugyanis az hazánkban évi 9 milliárd forintot költenek el a felhasználók kedvenceik tartalmaira, amivel az ország Európában a 19. helyen áll. Ráadásul Budapest extrán kiemelkedik, ugyanis, mint kiderült, főváros a maga 4 milliárdos kiadásával a 12. helyet érte el Európa legtöbbet Onlyfans-tartalmakra költő nagyvárosai között. Ennek kapcsán a Balázsék műsorvezetői megkérték hallgatóikat, hogy valljanak színt, és név nélkül árulják el, mi a legszokatlanabb, amiért fizetni szoktak az oldalon. A válaszok pedig nem okoztak csalódást.
Van egy hallgatónk, aki fixen 100 dollárt (átszámítva 31 676 forintot - a szerk.) havonta Molnár Anikóra költ
– olvasta fel Ráskó Eszter, amin Sebestyén Balázs igencsak ledöbbent.
„Juj! Adja inkább egy gyermek alapítványnak... Jó, nem ítélkezünk! Bevallotta szóval ne bántsuk” – reagált.
„Arra költök, hogy egy szexi csaj azt mondja jó éjszakát. 40 ezer havonta” – olvasott fel Rákóczi Feri egy másik döbbenetes SMS-t.
Na most kapaszkodj! Egy 37 éves férfi írta: »A csaj a köldökébe keneget mindenféle ragacsos, slimeos anyagot. Soha nem láttam a fejét vagy az egész testét, csak a köldökét, amibe keni a ragacsos anyagot. Havi 40 ezrem megy rá.« Mi van?
– folytatta Feri, szinte lesokkolódva.
A témával kapcsolatban ráadásul az is kiderült, hogy a népszerű műsorvezető maga is regisztrált az oldalra. És bár csak viccből töltött fel néhány képet, mégis keresett velük némi pénzt.
Ebből a magyar óriási pénzből te mennyit zsebeltél be a lábujjaiddal?
– buktatta le kollégáját Feri.
„Én elmondom neked, hogy talán 100 dollárt (31 676 forint - a szerk.)… vagy 60-at (19 012 forint - a szerk.)” – válaszolta teljesen komolyan Balázs.
„Az nem rossz, szóval ha csináltuk volna, lehetne vele keresni” – elmélkedett az étterem tulajdonos, de úgy tűnik ez a karrier – az előfizetők nagy bánatára – ahogy elkezdődött, olyan gyorsan véget is ért.
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