Ezek voltak a Házasság első látásra első hetének legnagyobb botrányai

Oltárnál hagyás, öltánc, kibontott óvszer és ezek mellett sok olyan balhé volt, amiket érdemes megemlíteni. A Házasság első látásra új évada olyan első hetet produkált, amilyet eddig még soha a műsor történelmében. Lapunk most összeszedte azokat, amiken leginkább kiakadtak a szereplők vagy a televízió nézői.

A Házasság első látásra 2026-os évadának legbotrányosabb esküvője volt Ján és Juci nagy napja (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra műsortörténelmi pillanata

Olyan már történt a TV2 műsorában, hogy valaki félve mondta ki a boldogító igent, ám az még nem fordult elő, hogy valaki nemet mondott volna az első látás után. Juci azonban úgy döntött, hogy nem szeretne hozzámenni Jánhoz, akinek hozzátartozói meg sem jelentek a nagy napon.

A feleségjelölt egyébként még oda se ért az oltárhoz, de Ján már akkor kiakasztotta nagyképű megjegyzéseivel a menyasszony családját és barátait. Az egyik barátnő nem tűrte tovább a helyzetet és egyből rohant Jucihoz, hogy azt tanácsolja: ne menjen hozzá a férfihez. A Házasság első látásra szereplője pedig megfogadta a tanácsot és nemet mondott Jánnak.

A hét második felében pedig Juci már azon gondolkodott, hogy második esélyt adjon a felvidéki üzletembernek, aki vacsorára hívta őt. Ám, hogy mi fog történni ezen a beszélgetésen, csak a jövő héten fog kiderülni.

A Házasság első látásra Tücsije nem volt boldog, amikor megpillantotta Lacit (Fotó: TV2)

Tücsi és Laci között egyelőre elég sok a feszültség

Mondhatni az egyik legmegosztóbb karakter eddig a 35 éves újdonsült feleség, aki már az esküvőn kiakasztotta férje hozzátartozóit. Először nem tetszett neki Laci kinézete, aztán érkezett a másik fricska, hogy a férfinek két csivavája is van, amik Tücsinél nem ütik meg a kutya mércéjét.

Végül nagy nehezen igent mondott a feleség, aztán az esküvőn elérkezett a tortázás ideje, ahol pedig Tücsi teljesen felháborodott, hogy mennyire semmilyen tortát toltak az arca elé. A nő viselkedése Laci családját és barátait is zavarta, mivel látszott rajta, hogy nem szeretne ott lenni.

A hab a tortán csak ezután következett, amikor felmentek a szobába kipihenni a napot és Tücsi meglátta az óvszeres csomagokat az ágynál. Elmondása szerint már csak ez hiányzott neki ahhoz, hogy még jobban felingerelje magát.