Ezek voltak a Házasság első látásra első hetének legnagyobb botrányai

Oltárnál hagyás, öltánc, kibontott óvszer és ezek mellett sok olyan balhé volt, amiket érdemes megemlíteni. A Házasság első látásra új évada olyan első hetet produkált, amilyet eddig még soha a műsor történelmében. Lapunk most összeszedte azokat, amiken leginkább kiakadtak a szereplők vagy a televízió nézői.
Olyan már történt a TV2 műsorában, hogy valaki félve mondta ki a boldogító igent, ám az még nem fordult elő, hogy valaki nemet mondott volna az első látás után. Juci azonban úgy döntött, hogy nem szeretne hozzámenni Jánhoz, akinek hozzátartozói meg sem jelentek a nagy napon.
A feleségjelölt egyébként még oda se ért az oltárhoz, de Ján már akkor kiakasztotta nagyképű megjegyzéseivel a menyasszony családját és barátait. Az egyik barátnő nem tűrte tovább a helyzetet és egyből rohant Jucihoz, hogy azt tanácsolja: ne menjen hozzá a férfihez. A Házasság első látásra szereplője pedig megfogadta a tanácsot és nemet mondott Jánnak.
A hét második felében pedig Juci már azon gondolkodott, hogy második esélyt adjon a felvidéki üzletembernek, aki vacsorára hívta őt. Ám, hogy mi fog történni ezen a beszélgetésen, csak a jövő héten fog kiderülni.
Mondhatni az egyik legmegosztóbb karakter eddig a 35 éves újdonsült feleség, aki már az esküvőn kiakasztotta férje hozzátartozóit. Először nem tetszett neki Laci kinézete, aztán érkezett a másik fricska, hogy a férfinek két csivavája is van, amik Tücsinél nem ütik meg a kutya mércéjét.
Végül nagy nehezen igent mondott a feleség, aztán az esküvőn elérkezett a tortázás ideje, ahol pedig Tücsi teljesen felháborodott, hogy mennyire semmilyen tortát toltak az arca elé. A nő viselkedése Laci családját és barátait is zavarta, mivel látszott rajta, hogy nem szeretne ott lenni.
A hab a tortán csak ezután következett, amikor felmentek a szobába kipihenni a napot és Tücsi meglátta az óvszeres csomagokat az ágynál. Elmondása szerint már csak ez hiányzott neki ahhoz, hogy még jobban felingerelje magát.
Az óvszeres csomag láthatóan felidegesítette a feleséget, ám az még jobban, hogy másnap arra ébredt, hogy Laci felbontotta az egyiket. Az élete lepörgött előtte abban a pillanatban, ám Laci elmagyarázta, hogy poénnak szánta ezt a húzást. Ez azonban egyáltalán nem nyugtatta meg Tücsit.
Laci próbálta megmagyarázni, hogy miért csinálta, ám felesége ízléstelennek nevezte ezt a húzását. Ezek után hatalmas konfliktus alakult ki kettőjük között, mivel Tücsi szerint egy nagy gyereket kapott férjének, míg Laci próbálja minden erejével helyrehozni hibáját.
Anastasia csupán 20 éves, de úgy érzi, hogy fiatal kora ellenére sok mindenen ment már keresztül és készen áll arra, hogy megtalálja élete szerelmét. Máté személyében pedig egy olyan férfit kapott, aki Anastasia szerint nem veszi elég komolyan ezt a műsort.
Az első konfliktus pedig abból robbant ki, hogy Máté szerint meglátják, mit hoz majd a jövő, míg Anastasia szeretné jobban megismerni a férfit. Aztán jött egy nagy fordulat a fiatal feleség fejében és egy komoly öltáncot adott újdonsült férjének.
Ezek után az első éjszakán a feleség kicsit többet szeretett volna, mint Máté, azonban a fáradtság miatt a férj szerint nem lett volna helyén való az első alkalom. A barátok elmondása szerint sikeres kapcsolat lehet, de heves viták alakulnak majd ki közöttük.
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