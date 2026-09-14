Sok nő nem is sejti: az őszi változások az intim területeken is éreztethetik hatásukat

Még javában élvezzük a nyárutó napsugarait, de a reggelek és esték hűvössége megállíthatatlanul jelzi az ősz beköszöntét. Miközben mentálisan lassan visszarázódunk az őszi ritmusba, testünk is alkalmazkodik az új körülményekhez. A hüvely természetes mikrobiomja, vagyis a védőgátként működő jótékony baktériumok összessége, ráadásul különösen érzékeny rendszer: a hőmérséklet, a ruházat, a hormonális állapot és az életvitel változásai mind hatással lehetnek rá. Ez azonban nem jelenti azt, hogy szeptemberben automatikusan „felborul” az intimflóránk – írja a Fanny magazin.

Hüvelyflóra: ezek az őszi változások felboríthatják az intim egyensúlyt

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Hüvelyflóra: ezek az őszi változások felboríthatják az intim egyensúlyt

Az ideális állapot nem egy szám

Amikor a hüvely természetes egyensúlyáról beszélünk, gyakran a savas közeget emeljük ki, Dr. Csoma András nőgyógyász, endokrinológus szerint azonban önmagában nem ez a legfontosabb.

– Nem is annyira az ideális 3,8–4,5 közötti savas pH, hanem az abban megtalálható Lactobacillus-flóra segít a hüvely védelmében. A kép azonban ennél árnyaltabb. Jó példa erre a menopauza: az ösztrogénszint csökkenésével emelkedhet a pH, mégsem lesz automatikusan minden változókorú nőnek panasza – mondja.

A pH-érték ugyanakkor fontos támpont lehet, ha panaszok jelentkeznek. Menopauza előtt a magasabb, vagyis lúgosabb pH bakteriális eredetű eltérésre utalhat, és a Trichomonas nevű kórokozó jelenlétében is gyakrabban találkozunk magasabb értékkel. Gombás fertőzésnél, például Candida esetében ezzel szemben általában normális vagy enyhén savas pH jellemző.

A nőgyógyász szerint a helyzetet tovább bonyolíthatja, hogy nem mindig egyetlen kórokozó áll a háttérben: baktérium és gomba egyszerre is jelen lehet. Ráadásul még a túl sok Lactobacillus, vagyis tejsavbaktérium sem feltétlenül jelent ideális állapotot. Ha ugyanis extrém mértékben elszaporodnak, a környezet túlságosan savassá válhat, ami szintén kellemetlen panaszokat okozhat. Mindez jól mutatja: az intimflóra esetében nem egyetlen érték vagy baktérium jelenléte a döntő, hanem az egyensúly.