A Házasság első látásra sztárjának elege lett! Roli teljesen kiakadt

Roli és Lívia párosánál már megszokott, hogy ha balhéznak, akkor valamelyikőjük inkább úgy dönt, hogy otthagyja házastársát. Most egy táncoktatás után sikerült úgy összeszólalkozniuk, hogy a férj inkább befejezné a Házasság első látásra kísérletét és inkább hazaköltözne. Livi elmondása szerint Rolin megint azt érezte, hogy feszült volt a közeledéskor, amit a férfi egyből letagadott. Elmondása szerint volt már ilyen kapcsolata és nem szeretné ezt újra átélni.

A Házasság első látásra 2026-os évadában lehet, hogy Roli és Lívia kísérletének idő előtt vége lesz (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra sztárjai kiosztották egymást

Lívia a tánc közben azt találta mondani férjének, hogy feszélyezve érzi magát. Roli az oktatás után felkérdezte feleségét, hogy mégis mitől alakult ki benne ez az érzés.

Attól, hogy még sosem voltunk ilyen testközelben és, ahogy hozzád értem, éreztem, hogy merev, görcsös és feszült vagy

– árulta el Lívia, akinek válaszán sikerült Rolinak felhúznia magát.

Elmondása szerint nem volt feszült, és kijelentette, hogy nem tudnak egymáshoz közeledni. „Úgy jöttem a mai napra, hogy kíváncsi voltam, hogyan fogunk együtt működni. Ha itt is kapok egy olyan visszajelzést, hogy sok a közeledés, akkor szerintem zárjuk le. Nekem ez egy visszajelzés volt, nem akarom ezt tovább folytatni. Nem is táncolunk többet és az ismerkedést sem szeretném folytatni” – jelentette ki a Házasság első látásra Rolija.

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Lívia szerint férje nem őszinte vele

Ő nem meri ezt felvállalni. Soha nem fogja nekem azt mondani, hogy egy kicsit is izgul. Ezért is van ennyire kiakadva, mivel én kimondom helyette azt, amit ő érez és ezt nem bírja. Hát, ki van tőle a pali. Látszik rajta, hogy kiakadt, hogy hogyan merek ilyet mondani

– mondta a kamerák előtt Livi.

Roli ezek után elárulta, hogy korábban találkozott olyan hölggyel, akiknek ugyanezek a személyiségjelei voltak, és így nem szeretné folytatni a kísérletet. Azonban olyan dolgot is felesége fejéhez vágott, ami semmilyen szempontból nem volt helyénvaló. „Nekem ezen kívül lehetne más kapcsolatom is. Azért mondom, hogy befejezem” – jegyezte meg Roli.

Lívia ezek után Tücsihez hasonlította Rolit, amin szemmel láthatólag még jobban felhúzta magát a férfi. Azonban az, hogy ezek után mi történik velük és meddig tudják folytatni a kísérletet, még kérdés maradt.